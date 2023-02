Česká pošta se musí transformovat, jinak nepřežije. Ve hře je i rozdělení podniku, tvrdí ministr Rakušan

Českou poštu od března dočasně povede dosavadní ředitel poštovní služby podniku Miroslav Štěpán. Současný šéf podniku Roman Knap z funkce na konci února odejde. Stát zároveň letos zahájí rozsáhlou transformaci České pošty. Jejím cílem bude redukce nákladů a zmodernizování jejích služeb. Řešit se bude i možné rozdělení státního podniku a služeb. Stálého generálního ředitele firmy ministerstvo vnitra vybere v novém výběrovém řízení teprve v době, až bude vytvořený konkrétní návrh transformace, řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle něho by společnost beze změn nepřežila.

Reklama

Rakušan chce dát poště nový impulz

Výběr nového ředitele Rakušan v minulosti zdůvodnil nutností dát poště nový impulz při její transformaci. Ministerstvo vnitra tak loni vyhlásilo výběrové řízení, do něhož se přihlásilo deset uchazečů včetně Knapa. V řízení však podle ministra žádný z uchazečů neuspěl. Resort proto do čela firmy zatím dočasně postavil Štěpána, nového generálního ředitele pak vybere v novém výběrovém řízení. „Potřebujeme nezpochybnitelného ředitele a silnou osobnost, která zvládne základní kroky ve dvou letech transformace,“ řekl Rakušan.

Štěpán zatím poštu povede jako zástupce generálního ředitele. „Hlavním úkolem bude spolupráce s ministerstvem vnitra a dalšími institucemi na transformaci České pošty. Bez tohoto kroku jsou dlouhodobě poštovní služby v ohrožení. Jedním ze stěžejních bodů bude změna podoby pobočkové sítě při zachování dostupnosti služeb pro občany a pro stát,“ řekl Štěpán po tiskové konferenci.

Česká pošta zdražuje čtyřikrát rychleji, než jaká je inflace. Používá „salámovou” metodu Názory Státní podnik Česká pošta pořádně přidal na tempu zdražování svých služeb. Obyčejný dopis vyšel ještě v říjnu na 19 korun, od února to již bude 23 korun. Pokud by tímto tempem Česká poštu zdražovala i nadále, za rok se daná cena zvedne o přibližně 63 procent, což odpovídá čtyřnásobku celoroční průměrně inflace v roce 2022, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Náklady na provoz se snížily o miliardu

Končící Knap poděkoval za spolupráci všem zaměstnancům pošty. „Za mého působení pošta dorovnala standardy, které jsou jinde zcela běžné, jen ve státním podniku dlouhou dobu scházely,“ řekl. Podle něj se během jeho působení snížily náklady na provoz o jednu miliardu, stabilizovala se situace se zaměstnanci a rozšířily se některé služby. Základem budoucí transformace je podle něj oddělení státních služeb od komerčních. O Štěpánovi řekl, že má veškeré předpoklady, aby agendu unesl. „Poštu zná, nemusí se jako člověk, který přichází zvenku, rozkoukávat,“ dodal Knap.

Ministerstvo zároveň připravuje transformační plán České pošty, který podnik přizpůsobí novým trendům. Cílem bude redukce nákladů a úspora v provozu, bez toho by podle ministra firma jen prohlubovala ztrátu.

Reklama

Ve hře je tak podle ministra například rozdělení podniku do dvou odnoží. Pod státem by dál zůstaly služby, které nemají ziskový charakter, například listové zásilky. Do druhé odnože by pak mohly podle Rakušana přejít služby, které mohou být na trhu konkurenceschopné. Zmínil například balíkové nebo logistické služby. Tato část by mohla mít podle Rakušana podobu akciové společnosti, v níž by měl stát plný nebo alespoň částečný podíl. Prověřit chce také fungování pobočkové sítě, zejména pak ve velkých městech. Podle něj nehrozí rušení poboček v regionech.

Žádný z desítky uchazečů na post šéfa České pošty neuspěl. Podnik dočasně povede Miroslav Štěpán Zprávy z firem Českou poštu od března dočasně povede dosavadní ředitel poštovní služby podniku Miroslav Štěpán. Dosavadní šéf pošty Roman Knap z funkce na konci února odejde. ČTK Přečíst článek

O přesné podobě transformace podle Rakušana ministerstvo povede rozsáhlé diskuse s dalšími úřady, samosprávami nebo odbory. Definitivní podobu změn bude schvalovat vláda.

V posledních letech Česká pošta hospodaří v červených číslech. Předloni snížila ztrátu o polovinu na 681 milionů korun. V předchozím roce vykázala propad 1,37 miliardy korun. Provozní výnosy v roce 2021 vzrostly o 400 milionů na 19,55 miliardy korun. Pošta provozuje v zemi zhruba 3200 poboček a poskytuje na základě licence od Českého telekomunikačního úřadu základní poštovní služby na celém území státu.

Lukáš Kovanda: Česká pošta se zdražováním služeb nekončí. Další chystá na leden Názory Česká pošta chystá od ledna další zdražení. Postupuje „salámovou metodou“, zdražila už totiž nyní v listopadu, připomněl ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek