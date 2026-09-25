Hairstanbul, hlavní město Turecka, možná přijde o kšeft
Proč se Istanbulu říká Hairstanbul, je vcelku jasné. Ale jak se říká, všeho do času. Proč si politici nechávají psát proslovy AI, je také jasné. Proč by to ale lidé měli poslouchat, to už méně.
Dnešní Civilizační deník má na srdci trochu více témat než obvykle. Je to proto, že současná doba s kreativitou odšpuntovanou umělou inteligencí chrlí jeden trend, událost či bizár rychlostí jak z kulometu.
Nejprve wellness okénko. Turecko a především metropole Istanbul se staly hlavním městem plastické chirurgie, zejména transplantací vlasů, už před pár lety. Všudypřítomný tlak na to dobře vypadat na sociálních sítích i mimo ně dohání i muže. A Turecko to dokázalo využít. V Turecku fungují stovky až tisíce specializovaných klinik, které ročně přilákají přes milion zahraničních pacientů.
Folklórem se staly skupinky mužů chodících po ulici s oholenými hlavami, krvavými obvazy nebo černými čelenkami, které zabraňují stékání otoků do obličeje. Ceny zákroků se v Turecku pohybují většinou mezi 1200 až čtyřmi tisíci dolary, což je až o 80 procent méně než v USA nebo západní Evropě. Kliniky navíc vlasychtivým mužům nabízejí celý servis, včetně ubytování v hotelu, VIP transfery z letiště a osobního koordinátora. Podle Business Insideru tím vznikl trh o velikosti dvě miliardy dolarů ročně.
A tenhle zlatý důl možná do pár let zmizí. Tedy, pokud se dánské firmě Novo Nordisk povede to, co s léky na hubnutí. Výrobce Ozempicu totiž sype peníze do léku proti padání vlasů. Takže plešatící gentlemani možná nebudou brzy muset jezdit do Hairstanbulu, ale bude jim stačit jedna injekce týdně, stejně jako tlouštíkům.
Brýle, co vidí kalorie
Proč si ale nezjednodušit život, když to lze, že. Právě na tuto lidskou tendenci sází Meta Marka Zuckerberga, která se poslední rok vcelku plácala a její šéf musel psát různé sebeobhajoby. Meta přišla s novinkou, pokročilým agentem s názvem Muse, který se investorům zalíbil natolik, že během září poslali akcie Mety o třetinu vzhůru. Vypadá to, že Meta v závodu o AI, kde trochu ztrácela ve prospěch silnějších vah typu Open AI a Google, chytá dech.
A co agent umí? Na rozdíl od běžných chatbotů dokáže na internetu a v propojených aplikacích samostatně vykonávat reálné úkoly. Běží na vlastním zabezpečeném virtuálním počítači Muse Secure VM, pracuje na pozadí a je navržen tak, aby vám pomáhal organizovat každodenní život. Tolik oficiální popis. To, co umí konkrétně, už je zajímavější. Umí najít a zrušit nepoužívané předplatné, srovnat ceny třeba u pojistek či bank, kontaktovat zákaznickou linku a vyjednat slevu, nakupovat, rezervovat místa. Když se používá s chytrými brýlemi, dokáže v reálném čase ukazovat kalorie v jídle či navigovat vás po městě. A trochu šmírovat - pokud se vám na někom líbí bunda nebo boty, agent je umí najít a koupit.
Právě chytré brýle Meta kvůli šmírování schytávají pořádnou kritiku. I tu si vzala firma k srdci a pro ty, co nechtějí v brýlích vypadat jako šmíráci nebo agenti, vymyslela AI chytrý přívěsek. Není první, něco podobného nedávno představila firma friend v podobě AI kamaráda, ale holt Meta je bohatší, větší a má lepší právníky. Charm je „domeček“ pro agenta, který se dá ovládat hlasem a není k němu potřeba ani telefon.
V Evropské unii si ani přívěšek, ani agenta Muse nepořídíte, narážejí totiž na regulaci a ochranu osobních údajů. To je na jednu stranu škoda, že se obyvatelé nemohou potěšit horkou technologickou novinkou, na druhou stranu si ale podnikatelé mohou trochu oddychnout. Až budou agenti běžných obyvatel drtit všechny ceny na minimum, lidé sice ušetří, ovšem takový tlak na marže mají reálnou šanci přežít jen ty největší firmy, které jedou v obřích objemech. V Evropě tak aspoň bude ještě pár let klid.
Už jsme si řekli, že lidé si chtějí zjednodušovat život, a politici jsou taky lidé. Podle magazínu Economist roste takový nešvar, a sice že politikům píše projevy čím dál častěji umělá inteligence. Ne že by se dříve daly ty projevy až na světlé výjimky literárních a rétorických talentů poslouchat, ale teď už to přestane mít smysl úplně. Asi není daleko doba, kdy budou politické projevy číst umělým hlasem jejich vylepšené avatary a algoritmus sociálních sítí s tím bude pronásledovat uživatele. Nebo jejich agenty? AI slop se prostě na člověka valí ze všech stran.
Vybrat oblečení, které padne, a neztrácet čas hledáním. Právě to Češky a Češi očekávají od umělé inteligence při nákupech módy, ukazuje průzkum pro Zalando. Pro obchodníky je ve hře méně vrácených zásilek i vyšší tržby. Amazon a Walmart už posouvají AI od doporučování zboží k asistentům, kteří pomáhají sestavit košík nebo hlídají cenu.
Džíny, které konečně sedí. Češi chtějí od AI správnou velikost, obchody vyšší tržby
Enjoy
Vybrat oblečení, které padne, a neztrácet čas hledáním. Právě to Češky a Češi očekávají od umělé inteligence při nákupech módy, ukazuje průzkum pro Zalando. Pro obchodníky je ve hře méně vrácených zásilek i vyšší tržby. Amazon a Walmart už posouvají AI od doporučování zboží k asistentům, kteří pomáhají sestavit košík nebo hlídají cenu.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.