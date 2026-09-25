Michal Nosek: Evropa řeší obranu před Ruskem. Kde je ministr Zůna?
Evropa podle zprávy Evropské obranné agentury nezbrojí dost rychle, aby do roku 2030 dosáhla potřebné připravenosti na obranu proti Rusku. Ministři obrany mají v pondělí v Bruselu řešit, jak skluz dohnat. Česko má zastupovat Jakub Landovský. Co má ministr obrany Jaromír Zůna v diáři důležitějšího?
Výdaje rostou, potřebná výzbroj a připravené jednotky ale stále chybějí. Tak lze shrnout varování Evropské obranné agentury. Jde o protivzdušnou obranu, munici, drony.
Pro Česko je to podstatná zpráva. Spoléháme na společnou obranu, a tedy i na to, že spojenci budou mít čím a s kým přijít na pomoc. Oni od nás právem očekávají totéž. Jednání o tom, co evropským armádám chybí a kdo to zaplatí, proto patří k hlavní náplni práce českého ministra obrany.
Do Bruselu na jednání ministrů obrany má přesto odjet Jakub Landovský. Vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO má k tématu jistě blízko a samotné zastoupení ministra není skandál, otázka, proč nejede i ministr obrany Jaromír Zůna a jaké zadání delegaci dal, je však zcela namístě.
Dánská vojenská rozvědka varuje před rostoucím rizikem, že Rusko v příštích měsících podnikne omezený vojenský útok proti některému členskému státu NATO. Za pravděpodobnější než otevřenou invazi považuje jednotlivé údery na infrastrukturu, nasazení menšího počtu vojáků nebo zesílení kybernetických a sabotážních akcí.
Dánská rozvědka varuje NATO. Rusko může udeřit už v příštích měsících
Politika
Dánská vojenská rozvědka varuje před rostoucím rizikem, že Rusko v příštích měsících podnikne omezený vojenský útok proti některému členskému státu NATO. Za pravděpodobnější než otevřenou invazi považuje jednotlivé údery na infrastrukturu, nasazení menšího počtu vojáků nebo zesílení kybernetických a sabotážních akcí.
Co chce Česko nabídnout?
Pondělní schůzka se koná v rámci Evropské unie, nikoli NATO. Pro českého ministra by to však neměl být důvod přikládat jí menší váhu. Výroba munice, protivzdušná obrana i připravenost evropských jednotek rozhodují také o síle Aliance. A ministr má na tomto místě příležitost ovlivnit, do čeho se společně investuje a za co Česko převezme odpovědnost.
Válka na Ukrajině stojí Rusko stále více peněz a vláda hledá další zdroje pro armádu. Ministerstvo financí počítá v příštích třech letech s rozpočtovým deficitem kolem dvou procent HDP a navrhuje zvýšit několik daní, včetně těch z investic, prodeje nemovitostí či úroků z bankovních vkladů. Jen změny u těchto příjmů by se podle ministerstva mohly dotknout zhruba čtyř milionů lidí.
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Politika
Válka na Ukrajině stojí Rusko stále více peněz a vláda hledá další zdroje pro armádu. Ministerstvo financí počítá v příštích třech letech s rozpočtovým deficitem kolem dvou procent HDP a navrhuje zvýšit několik daní, včetně těch z investic, prodeje nemovitostí či úroků z bankovních vkladů. Jen změny u těchto příjmů by se podle ministerstva mohly dotknout zhruba čtyř milionů lidí.
Zvlášť když vláda vysílá poněkud nejasný vzkaz. V programovém prohlášení slibuje moderní armádu schopnou chránit Česko i spojence. Současně uvádí, že nenastala systémová změna, která by vyžadovala přehodnocení typu, účelu nebo velikosti české armády. To samo o sobě nevylučuje její modernizaci. Vedle varování před evropskou nepřipraveností to ale vyvolává jednoduchou otázku. Považuje vláda dosavadní plány za dostatečné? A pokud ano, na základě čeho?
Právě na to má odpovídat ministr Zůna. Které nedostatky české obrany jsou nejnaléhavější? Kdy je odstraníme? Kolik to bude stát a co můžeme nabídnout spojencům? Odpovědi musí ministr obhájit před vládou, Poslaneckou sněmovnou i veřejností. Tuto část práce za něj delegace v Bruselu neudělá.
Ministr by měl vysvětlit, jak chce českou obranu připravit na rizika, kvůli nimž se jeho evropští kolegové scházejí.
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