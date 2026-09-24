Dalibor Martínek: Zmrazit platy politiků? Víc populistické téma neexistuje
Debata o platech vrcholných politiků se do Sněmovny vrací jako bumerang. Politici všech táborů mluví o potřebě platy nezvyšovat příliš rychle, současná koalice je chce přímo zmrazit. Víc populistické téma se těžko hledá.
Na začátku loňského roku, ještě za vlády Petra Fialy, Sněmovna schválila růst platů poslanců, prezidenta a některých dalších vrcholných politických funkcionářů o sedm procent. Tehdejší ministr práce Marian Jurečka zákon hájil s tím, že dva roky poslancům platy nerostly, takže už je na čase. A tvrdil, že sedm procent je vlastně ústupek, protože kumulovaně by měly růst o čtrnáct procent.
Aby se minulá vláda před voliči předvedla, jak je skromná, myslí jenom na práci a ne na své platy, schválila v lednu 2025 zároveň „záklopku“, tedy že v dalších letech mohou růst platy ústavních činitelů maximálně o pět procent.
Současná vláda šla v populismu ještě dál a hned po volbách oznámila, že platy na pět let zmrazí. Až se tak stane, Babiš bude moci tvrdit, jak dodržuje předvolební sliby a jak šetří.
Koalice chce až do roku 2030 zastavit růst platů prezidenta, ministrů, poslanců a dalších vrcholných politiků. Sněmovna návrh pustila do dalšího projednávání, opozice ale zablokovala jeho rychlé schválení. Podle STAN jde jen o populistické gesto, lidovci navíc varují před tím, že po několika letech zmrazení mohou odměny politiků vyskočit naráz zhruba o 30 procent.
Zmrazit teď, zvýšit později? Opozice cupuje koaliční plán k platům politiků
Politika
Koalice chce až do roku 2030 zastavit růst platů prezidenta, ministrů, poslanců a dalších vrcholných politiků. Sněmovna návrh pustila do dalšího projednávání, opozice ale zablokovala jeho rychlé schválení. Podle STAN jde jen o populistické gesto, lidovci navíc varují před tím, že po několika letech zmrazení mohou odměny politiků vyskočit naráz zhruba o 30 procent.
Aktuální opozice, dříve vládní koalice, tvrdí, že zmrazení je populistické gesto. Má pravdu. Koalice se s opozicí předhánějí v této staré známé disciplíně, zpomalování růstu platu poslanců. Opozice nyní zablokovala schválení zmrazení platů hned v prvním čtení. Bylo by to podle ní populistické gesto vlády. Proti samotnému zmrazení v obavě z hněvu voličů nikdo nic nenamítl.
Žabomyší válka o drobné
Tak se pojďme podívat, oč se tento velkolepý boj vede. Na platy poslanců má jít letos necelých 340 milionů korun. Čtyři miliony k tomu prezident. Takže zmrazení, které vládní koalice prosazuje a patrně prosadí, bude znamenat roční úsporu státního rozpočtu ve výši několika málo desítek milionů korun.
Platy politiků jsou vděčné téma, dá se na něm populisticky vyřádit. A využívají to všechny politické strany. Dopad platů na české hospodaření je nulový. V době, kdy vláda schválí schodek rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun, se tady vede žabomyší válka o desítky milionů.
Má to jediný důvod. Politici se chtějí předvádět před veřejností jako skromní lidé, kteří myslí na druhé. Nic není vzdálenější pravdě. Jaksi se už nemluví o všech ostatních benefitech, které vrcholní činitelé požívají. Členové vládní koalice navíc obsazují dozorčí rady státních firem, na penězích rozhodně není nikdo bit. Zatímco Česko směřují na trajektorii zrychlujícího se přibližování bankrotu.