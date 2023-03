Dalibor Martínek: Vláda hraje ruskou ruletu. Pošklebovat se plebsu se může vymstít

Je to už podruhé, kdy se v krátké době Václavské náměstí naplnilo odpůrci aktuální vlády. Bylo to v říjnu, a stalo se tak i nyní, v polovině března. V říjnu Česko demonstrovalo proti strachu, nyní proti bídě. To jsou záminky ke svolání protestu sice velmi odlišné, nicméně obě dokážou celkem solidně kultovní místo českých dějin zaplnit. To už by mohl být důvod k zamyšlení vlády a jejích poradců.

Dá se určitě nad osádkou demonstrací z pozice vlády mávnout rukou nebo je snižovat. Je to jenom banda zmatených lidí, kteří se nechali ošálit proruskou propagandou. To si mohou ministři jistě myslet, a asi nebudou ve velké míře vedle.

Ale měli by možná trochu víc vážit, jak se k poměrně zaplněnému Václaváku postavit. Jak fakticky, tak mediálně. Václavák je symbol, dokáže hnout dějinami. Nejde jen tak nad ním mávnout rukou. Nebo dokonce, a to je to smutné, trousit jedovaté poznámky. Ano, policie zadržela pár výtržníků. To by ale nemělo ve vládních činitelích vyvolávat dojem, že je možné tyto tisíce lidí jen tak nějakým výrokem hodit přes palubu. Vláda by se měla mediálně víc snažit.

Někteří lidé v demonstraci podporují Rusko. Ale jiní jsou jen zoufalí z toho, že jim vystřelily ceny energií, potravin, a oni mají strach. To býval motiv k mnoha společenským převratům. Stojí si vláda pevně v kramflecích?

Náměstí plné nespokojených občanů

Organizátor víkendové demonstrace Jindřich Rajchl má možná nějaké vnitřní pnutí, možná politické ambice. U děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka, který se plný emocí podílel na „dobývání“ Národního muzea, lze intelektuální schopnosti tušit, taktéž i politickou motivaci. To by ale nemělo být pro vládu důvodem velkopansky nad celou akcí zavracet oči. Ono se tam totiž skutečně sešlo mnoho tisíc lidí.

Je to důsledkem špatného vládnutí? Nebo je to výsledek štvavé, hybridní ruské kampaně? Anebo neschopnosti vlády srozumitelně komunikovat se svým lidem? Vláda přezíravě tvrdí, že demonstrace jsou jenom kampaň proti ní. Ale nebude to tak jednoduché. Bohužel, ministři mají tu smůlu, že sedí ve svých úřadech v době obří inflace a drahých energií. Což mnoho lidí nedokáže finančně unést. Dokázali se s těmito vlivy ministři vypořádat? Fakticky, nebo mediálně? Odpověď je, že bohužel ne.

V energiích zvolil ministr průmyslu Síkela strategii, že zcela pokryje dodavatele. Čelí přitom podezření, že mu tento přístup našeptali mocní z velkých energetických firem, kteří mají v této době obří zisky. A účet platí spotřebitelé. Ať už je to jakkoliv, na některé Čechy je to moc drahé. Proto chodí lidé na náměstí. Tedy někteří z nich. Sebereflexe vlády? Nula. Jste nuly, jste jen proruští trollové. To nevypadá na pokus usmířit si slabší část společnosti.

Živá půda pro Babiše

Způsob marketingu a komunikace vhání vládu do úzkých. Zná jenom dva póly. Buď o dění mlčet, což připomíná bývalého hradního kancléře Mynáře. Z problémů se prostě promlčíme. Je to osvědčená strategie, která nese své plody. Má však jeden vedlejší efekt. A to je ztráta důvěry. Druhým pólem je agresivní ostouzení názorových oponentů. Což se bohužel děje i v případě protivládních demonstrací.

Je jistě těžké pro lidi v čele státu, pro ministry, čelit tlakům, kterým třeba ještě nikdy v životě nečelili. Tisícovým demonstracím, otázkám novinářům, poznámkám na sociálních sítích. Ale, prosím, vládo snaž se. Je přeci ještě něco mezi mlčením a agresivitou. Něco, co by připomínalo politiku. Tedy pokoru, hledání řešení. Páni ministři, stojíme tiše a v obavách s vámi. Nechceme tady po příštích volbách mít zase Babiše.