David Ondráčka: Předlužené Česko. Tři scénáře pro Fialův kabinet, jak to řešit

V nesplatitelné dluhové pasti je stále zhruba 750 tisíc lidí (s rodinami 1,5 milionu Čechů), tragicky vysoký počet lidí, a to i přes řadu dílčích zlepšení a změn v posledních letech. Většina je dnes ve vícečetných exekucích, kde už nejsou reálně schopni splácet, už si na nich není co vzít a exekuční mašina tady jede hodně naprázdno. Podle Davida Ondráčky, protikorupčního experta a bývalého šéfa české pobočky Transparency International jde o jeden z nejtěžších ekonomických a sociálních „zločinů“ polistopadové éry. „Zásadní politické téma je, jestli a jak tento exekuční a vymahačský Klondike, rozprášit,“ komentuje Ondráčka.

Jsou v zásadě tři scénáře, jak se k tomu stavět.

Ať plavou, jak umí. Nechat systém být, jelo to dosud, pojede i dál. Věřitelé mají právo na své peníze. Dlužníci měli být zodpovědní, měli splácet, je to jejich problém, ať se v tom topí nebo si najdou svoje řešení. Nevýhoda je, že to rozšiřuje ekonomické rozdělení země (mapy exekucí do značné míry kopírují Sudety), v některých regionech je v exekucích až čtvrtina obyvatel. Děti předlužených nemají stejné možnosti, zvětšuje to problém vyloučených lokalit a vytváříme i nová ghetta. No a ve volbách se pravidelně divíme, jak můžou pořád volit ty populisty. A je to samozřejmě obrovský náklad zaměstnavatelů, kteří musí na své náklady komunikovat třeba s 10 exekutory. Milostivá léta. Zkoušet dál dílčí odpuštění a akce. Milostivé léto už letos jede ve 3. vydání, tentokrát více zaměřené na živnostníky a jejich dluhy správní a daňové, třeba malinké pohledávky finančáků. Tyto akce jsou dobře míněné, mají určitý dopad, je za tím spousta práce konkrétních lidí, a každý jeden člověk, co se z dluhů dostane, je fajn. Nevýhoda je, že je to dost nesystémové a hlavně dopad akcí je omezený (několik desítek tisíc lidí), podstatu problému to moc nemění. Samozřejmě je fajn, že se začínají odpouštět bagatelní dluhy, to je správný krok. Velké oddlužení. Muselo by jít o jednorázovou, domyšlenou a připravenou akci státu. Můj odhad je, že by to stát přišlo na něco mezi 200-300 miliardami korun. Výhoda je, že by to vrátilo ze šedé ekonomiky spoustu lidí, odhady současných ztrát na daních a odvodech jsou podle NERVu mezi 6-12 miliardami ročně. Byl by to ekonomický a životní restart pro dlužníky, ale i pro celé regiony, kde nechtějí jít investoři, neseženou zaměstnance, protože se každému vyplatí dělat načerno. Pro ilustraci: za toxické úvěry a sanaci bank jsme před 25 lety zaplatili kolik? 600-800 miliard v tehdejších cenách? Nevýhod je hodně, je to obrovská částka (i kdyby bylo rozdělena do několika let), rozpočet nám pláče. Část peněz by dostali úvěroví žraloci (poskytovatelé spotřebních úvěrů za šílených podmínek) a ti by na tom vydělali. Nepochybně to má v sobě silný morální hazard, proč máme platit něčí nezodpovědnost. A část z dlužníků do toho stejně spadne znova.

Myslím, že to jsou tři základní směry, kterými se lze vydat. Všechny mají spoustu variant a hlavně vyvolávají obrovské množství otázek a dilemat. Je velké politické rozhodnutí, na které cestě pracovat.

Bitva o osobní oddlužení

Zpět k realitě české politické debaty, jedeme dál mezi scénářem 1 a 2. Aktuální hlavní diskuse probíhá nad novelou oddlužení. Jak ho udělat racionálně, vyvážit zájmy věřitelů a státu, aby to bylo i pro ně výhodné. Jak vnést do systému správné ekonomické stimuly, pobídky, motivace pro dlužníky. Do procesu insolvence vstoupí jedině ten, kdo si reálně polepší proti současnému stavu, kdy si vydělává bokem.

Snahou by mělo být dostat co nejvíce předlužených lidí do oddlužení vstoupilo a reálně jím prošlo. Dnešní oddlužení stanoví příliš tvrdé podmínky a potenciální zájemci o oddlužení setrvávají zbytečně roky v exekučních řízeních (kde už z nich není co vytáhnout, anebo pracují bokem načerno). Do oddlužení tak dnes vstupuje poměrně málo, asi kolem 19 tisíc ročně.

V novele se řeší, jestli zkrátit dobu oddlužení na tři roky, ale za přísnějšího dohledu insolvenčních správců, a jak mít v systému efektivní přezkum. Jak změnit onen nejasný konec oddlužení, kdy dnes to rozhodne soud až na konci a dlužník tak neví, jestli mu to uzná. Podmínkou je tak tzv. adekvátní příjem, což se musí dobře domyslet, jak ho definovat. Parlament už bude brzo hlasovat o nastavení podmínek oddlužení, snad se to povede rozumně.