Lukáš Kovanda: Propouštění v České poště je správné. I v lidnatější Belgii mají méně pošťáků

Česká pošta letos propustí několik tisíc zaměstnanců. Budou mezi nimi doručovatelé, zaměstnanci na přepážkách i lidé ze správního aparátu. V mezinárodním srovnání dává takový krok smysl. A ekonomické opodstatnění má také z důvodu napjatých veřejných rozpočtů, které je nyní třeba oddlužovat, píše ekonom Lukáš Kovanda.

Česko dlouhodobě patří k zemím s nejvyšším počtem lidí zaměstnaných v poštovních službách. V Evropské unii jako celku tento počet trvale klesá, Česka se však takový vývoj zatím příliš netýká. Například mezi lety 2008 a 2018 klesla zaměstnanost v poštovních službách v zemích EU o 12,5 procenta, jak plyne z údajů Eurostatu.

Česko tehdy vykazovalo nejvyšší podíl osob zaměstnaných v poštovnictví ze všech zemí EU. V Česku dávaly poštovní služby práci zhruba 60 osobám na každých 10 tisíc obyvatel. Po Česku následovalo Slovensko (58), Maďarsko (55) a Slovinsko (51). Naopak nejméně pošťáků mají v Portugalsku, Řecku a na Kypru (vesměs 17 osob na každých 10 tisíc obyvatel).

Průvan v České poště. Propustí tisíce doručovatelů a lidí u přepážek, zruší stovky poboček Zprávy z firem Česká pošta (ČP) letos propustí několik tisíc zaměstnanců. Budou mezi nimi doručovatelé, zaměstnanci na přepážkách i lidé ze správního aparátu podniku, řekl pověřený ředitel pošty Miroslav Štěpán webu Seznam Zprávy. Důvodem je klesající zájem o poštovní služby. Zároveň potvrdil již dříve zveřejněný záměr uzavřít 300 poboček pošty. Státní podnik v současnosti provozuje 3200 poboček a zaměstnává zhruba 25 tisíc lidí. ČTK Přečíst článek

Podle dat Eurostatu z roku 2021 – nejnovějších dostupných – v Česku pracovalo v poštovních službách 47 400 lidí. Například v Belgii, která má o skoro milion více obyvatel, pracovalo předloni v poštovních službách 42 300 lidí.

Statistika Eurostatu zahrnuje jak poštovní, tak zásilkové služby. Nicméně zrcadlí se v ní ve významné míře nadprůměrný počet zaměstnanců, který v porovnání se svými protějšky v jiných zemích EU vykazuje státní podnik Česká pošta. I ve světle zmíněných čísel Eurostatu je tedy zjevné, že rozhodnutí zeštíhlit podnik a postupně jej zbavit sedmi tisíc pracovních míst je sice sociálně a politicky obtížné, avšak v současných podmínkách – a to i mezinárodních – správné.

David Ondráčka: Česká pošta na hraně insolvence Názory Česká pošta je na hraně insolvence, spadne do ní na konci roku, za loňský rok má ztrátu 1.5 miliardy, oznámil nám to ministr vnitra Rakušan (STAN). To by měla být zpráva dne a hlavní titulky médií. Mělo by to být velké politické téma, mimořádné jednání vlády, hledat se řešení. Ale nic se neděje a zdá se, že to vlastně nikoho moc nezajímá. Lidi mávnou rukou, přidají vtípek, že rádi chodí na poštu, protože tam nejsou jen do počtu. Ale jde o čtvrtého největšího firemního zaměstnavatele v zemi, kvalitu veřejné služby a miliardy ze státního rozpočtu, připomíná ve svém komentáři pro Newstream David Ondráčka, protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International. David Ondráčka Přečíst článek