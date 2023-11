Dalibor Martínek: Proč česká ekonomika klesá? Každý má práci. To se brzo změní

Nová čísla vývoje ekonomiky potvrzují pokles výkonnosti české republiky. Meziročně česká ekonomika poklesla o 0,6 procenta. Co se to děje, Češi nepracují? Omyl, je to úplně jinak.

Prvotní příčinou poklesu české ekonomiky je obří inflace. Za letošní rok to bude v součtu okolo deseti procent, v loňském roce to bylo šestnáct procent. Inflace, takové divné slovo, znamená, že výrobci a následně prodejci čehokoliv zvyšují ceny. A my, zákazníci, poslední v řetězci hierarchie tvorstva, musíme nové ceny akceptovat, abychom mohli žít.

Přirozenou reakcí je snížení spotřeby. Maloobchodní tržby klesají sedmnáct měsíců v řadě. Což je pro domácnosti dobře. Lidé vnímají realitu, šetří. Pro ekonomiku státu to není dobře, ta neroste.

Zajímavá je otázka, jak celou ekonomickou situaci vnímají zaměstnavatelé. Odpověď je jednoduchá. Mají svých starostí dost. Někteří bojují o dotace, většina z nich o ceny s odběrateli. A každý z nich na konci roku s finančním úřadem o výši daní. To jen šéf odborářů Josef Středula žije ve světě iluzí, že když je draho, mají majitelé firem lidem přidat peníze. Takto ale svět nefunguje. Pořád tu máme takzvaný kapitalismus, kdy je potřeba si na svůj plat nejprve vydělat.

Ale máme tady globálnější otázku. Co se děje, že česká ekonomika klesá nejvíc ze zemí Evropské unie? Zbrzdil se nám odběratelský řetězec? Jak to, že nejvíc ze všech zemí Evropy? Možná je to tím, že německé podniky méně odebírají, české nemají nové trhy, nemají kam dodávat. Rusko je out, Ukrajina nefunguje. Kam se svými výrobky? Na Západě poptávka také neroste. Západní Evropa je přitom poměrně složitý trh, plný protekcionistických kliček. Jakkoliv se tváříme, že jsme jednotný obchodní trh. Není to tak úplně pravda.

Ale bez breku, svět obecně zažívá nepříjemné ekonomické období. Úrokové sazby jsou vysoko, v Česku, v USA i v Evropské unii. Co bude dál?

Příliš mnoho levné práce

Odpověď je poměrně jednoduchá, pro Česko. Lépe bude ekonomice, až ji bude ještě hůře. Až levná práce lidí, kteří berou dvacet tisíc hrubého, nebude potřeba. Až se uživí pouze ti, kteří dokáží na trhu prodat svou práci za víc peněz. Jinými slovy, až bude cena práce vyšší. Až přestaneme být onou montovnou Evropy, jak o tom mluví pomazané hlavy.

Česko se nyní asi potřebuje propadnout do bažiny nezaměstnanosti. A s poklesem ekonomiky tomu nejsme nijak daleko. Ekonomové donekonečna opakují, že český pracovní trh je v recesi. Což jinými slovy znamená, že každý, i ten, který si ji nezaslouží, má práci. Firmy potřebují pracovníky, hledají je na Filipínách. Ale z jiného úhlu pohledu to znamená, že cena práce není v Česku dobře nastavená. Vlastně to vypadá, že v Česku je práce moc. Není to tak. Je moc levné práce.

Co bude dál? Začne se propouštět. Až číslo nezaměstnanosti začne růst, ekonomika začne lehčeji dýchat. Majitelé firem si uleví. A zaměstnanci? Nejdřív budou volit levici, ale možná se po pár měsících přemění v podnikatele. Pokud je stát neudusí nesmyslnými povinnostmi. Jiná cesta pro Česko na křižovatce, jak o tom mluví premiér, není. Práce musí být vzácnější.