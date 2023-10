Michal Pěchouček pracuje na umělé inteligenci 30 let. Česko by mělo být montovnou AI. Jinak bude kolonií, varuje

Umělá inteligence přinese zásadní změny ve fungování společnosti i států. Česko by podle Michala Pěchoučka, člověka, který na akademické úrovni i v byznysu vyvíjí AI již tři dekády, přitom v tomto vývoji mohlo hrát významnou roli. „Zejména na úrovni cybersecurity patříme ke globální špičce a budeme i dál,“ uvedl Pechouček v rozhovoru pro newstream.cz. Tomu, aby Česko hrálo ještě významnější roli, brání zejména nedostatečné byznysové prostředí a také vzdělávací systém.

Když vy mluvíte o AI, který termín vlastně máte namysli? Jsou to ony široké jazykové modely, nebo všeobecná umělá inteligence?

Pro nás vědce jde už třicet let o pořád tutéž věc. Jde o automatizaci lidských kognitivních možností. A v tom najdete všechno, rozpoznávání obrazů, schopnost napsat dopis, namalovat obraz. Před 30 lety umělá inteligence automatizovala něco, dnes automatizuje něco jiného. Co je na tom podle mě zajímavé, tak před 30 lety jsme si mysleli, že se chceme dostat na úroveň člověka, tedy na úrovni kognitivních schopností být tak dobří jako člověk. Tato ambice dnes už neplatí.

Proč?

Protože to nejde.

Ty současné aplikace ale vypadají, jakože to jde.

Není to tak. AI buď může být horší než člověk, nebo jej dokáže v některých věcech překonat. Ale dostat se na úroveň člověka je nereálné. AI nedokáže být průměrným hráčem šachu. Neumí být průměrně pomalá v nějakých dovednostech. AI zkrátka člověka překonává ve všem, v čem se snaží. Ale nesnaží se už překonat ho ve všem. A také neumí agregaci dovedností. Ačkoli v tom už také nějaké výzkumy jsou. Například AI, která se naučí hru go a potom hru shogi, se potom naučí hrát šachy.

Sama se naučí hrát šachy?

Z dat. Ten samý algoritmus, který se trénoval na go a shogi, se pozorováním hraní šachů naučí hrát šachy. Takže tady už bychom mohli mluvit trochu o tom, že ten algoritmus je obecný, ale není to ta obecná umělá inteligence, jak si ji někteří představují, která by šla dostat do nějakého umělého člověka. To v tuto chvíli nikdo nedělá.

A neděláme to z technologických důvodů, nebo hraje hlavní roli etika?

Ta technologie prostě není. Ono technologie obecně se posouvá směrem, kde má nejvyšší ekonomické využití a tady toto nemá takové využití. Tedy investice, talenty a zájem se tedy tímto směrem neposouvá. Naopak se posouvá jinam, třeba směrem k jazyku.

Na konferenci SingularityU Czech Summit jste byl součástí panelové diskuse nazvané Kam kráčí česká AI. Tak jsem se chtěl zeptat, kam tedy kráčí?

Ony ve skutečnosti kráčí tři věci. První věc je věda, pak lidská práce, a nakonec je byznys. Co se té vědy týče, čeští vědci jsou v AI dobří 30 let, pokračují v úspěších a směřují k další slávě. Společnost toho neumí využít, zejména v porovnání s jinými zeměmi se ukazuje, že na tom vědeckém úspěchu neumíme stavět. Takže česká AI bude možná vždycky skvělá, ale určitě nebude nikdy moc velká.

A ty další dvě oblasti?

Česká AI práce může být velmocí. Místní AI inženýring je na vysoké úrovni, spousta lidí, kteří AI reálně budují i pro velké technologické firmy je tady v České republice. Takže to je skvělé. A nejspíš i nadále bude, protože jsme byli montovna aut a mohli bychom se stát montovnou AI. A pozor: to je velmi dobrá varianta budoucího vývoje. Rozhodně lepší než být dál montovnou aut. Bohužel ale velmi slabý je u nás AI byznysový ekosystém. Je tu málo start-upů, málo andělských investic, seed investic a málo i těch velkých investic. Málo rizika, málo se toho děje. Není tu tradice toho, že by nějací mladí lidé odešli z velké firmy, založili si start-up a snažili se dobýt svět. To je největší omezení toho, kam se může česká AI dostat. Může být dobrá ve vědě, dobrá ve vývoji, ale potřebovali bychom být dobří i v tom byznysu, trochu přitopit pod kotlem. A to se neděje.

AI montovna nezní úplně atraktivně, mohl byste to ještě víc popsat?

Ona právě konkurenceschopnost patří k hlavním výzvám nadcházejících let. AI hodně promění svět a všechny země budou AI využívat. Jen tu budou země, které budou AI velmoci, tam budou vznikat ty inovace a bude tam probíhat velmi dynamický vývoj. Určitě to budou USA, Izrael, pravděpodobně Velká Británie. Na opačném konci budou AI kolonie. Tam nikdo nic nevymyslí, jen se tam přiveze hotové řešení, které se zapojí a bude tam zapojené. Nijak nebudou benefitovat z toho procesu. Cílem zemí by mělo být, aby ekonomicky profitovaly z toho vývoje AI, který nás čeká. Být montovnou, které se přeci jen budou podílet na tom všem, je tedy vlastně zářná budoucnost pro Českou republiku. Na to být onou velmocí tu ale toho všeho je prostě málo. Zejména málo vědců.

V čem jsou čeští vědci dobří?

I tady na konferenci padala zajímavá témata jako robotika, jazykové modely. To je všechno skvělé. Ale u nás je důležitá také cybersecurity. V této oblasti patříme k velmocem, Česko, Slovensko, Německo, Rumunsko, tato oblast je hegemonem v kybernetické bezpečnosti. Vznikla tu spousta úspěšných projektů a věřím, že na řešení budoucích AI hrozeb se budou moci podílet místní firmy a postavit globálně kompetitivní řešení. Myslím, že právě sem česká AI směřuje.

Posledním tématem je vzdělávání. Jak může v Česku být dostatek vysoce kvalifikovaných vědců, když se tu pomalu ani děti nedostanou na střední školu?

Školství představuje velký problém, a ať se tam lidé snaží sebevíc, dohnat to nelze. Není možné stihnout rychlost vlny, která se nyní v tom pokroku valí. Přes veškerou snahu to není možné. Jediná cesta, kterou já v tom systému vidím, je snížení dominance školy. Vzdělávání musí být pestré a vlastně téměř permanentní. Děti se musejí vzdělávat mimo školu, v kroužcích, ve skautu… Musejí dělat různé věci, škola musí přestat dominovat a učitelé musejí děti učit to, co umějí lépe než samy děti.

