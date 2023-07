Důchody porostou pomaleji, rozhodla sněmovna

Pravidla předčasných důchodů budou zřejmě přísnější a řádné lednové valorizace penzí čeká zpomalení. Nynější mimořádné valorizace, které nastávají při vyšším růstu cen, má nahradit dočasný přídavek. Změny přinese možná už od září vládní novela, kterou dnes schválila sněmovna hlasy koaličních poslanců.

Opozice neprosadila zamítnutí předlohy, její vrácení k opětovnému projednání do druhého čtení ani pozměňovací návrhy. Úpravy vesměs měly ponechat všechny, nebo aspoň některé parametry v nynější podobě. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Změny navrhované vládou jsou podle předkladatelů nutné pro dlouhodobou udržitelnost důchodového systému a pro snižování zadlužení. Mají také zabránit opakování situace s vlnou odchodů do předčasného důchodu z loňského roku. Opoziční poslanci naopak mluvili o šetření na penzistech, nebo dokonce o jejich okrádání či ožebračování.

Opozice hrozí Ústavním soudem

Schvalování sporné novely trvalo v podstatě tři jednací dny. Koalice už minulý týden prosadila omezení řečnické doby a dnes také stanovení pevného času hlasování na 12:30. V tu dobu se do debaty hlásilo ještě 34 opozičních zákonodárců. Záležitost možná skončí u Ústavního soudu.

Předsedkyně opoziční frakce ANO Alena Schillerová po hlasování uvedla, že porušení jednacího řádu se pro koalici stalo normou. „A pokud tento zákon projde i v Senátu a podepíše ho prezident, hnutí ANO považuje za svou povinnosti, aby se obrátilo na Ústavní soud, protože důchodci nikoho jiného, kdo by se jich zastal, nemají,“ řekla. Opoziční hnutí SPD je připraveno na podnětu Ústavnímu soudu spolupracovat, vyplynulo z vyjádření šéfa klubu Radima Fialy. „Pětikoalice právě obrala důchodce, současné i budoucí,“ podotkl.

Sněmovna předlohu schválila hlasy 86 ze 155 přítomných poslanců, proti jich bylo 69. Pro novelu zvedli ruku zákonodárci všech pěti koaliční stran i nezařazený Ivo Vondrák (dříve ANO). Proti hlasovali všichni opoziční poslanci.

Naprostá většina změn v penzích by měla být účinná podle představ kabinetu od letošního září kromě jednoho ze čtyř parametrů zpřísnění podmínek pro předčasné důchody.

Prodloužení minimální doby hrazení odvodů o pět let na 40 let má vejít v účinnost o rok později. Předčasný důchod má být podle předlohy možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let. Pobíraná částka se bude krátit víc než dosud a až do řádného termínu penze se nebude valorizovat zásluhová část důchodu.

Při pravidelných lednových valorizacích se penze nyní zvyšují inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by se měl brát v úvahu výhradně růst cen pro domácnosti důchodců. Započítávala by se třetina růstu reálných mezd.

Pokud by se ceny zvedly nejméně o pět procent od posledního přidání, důchodci dostanou stejně jako teď při mimořádné valorizaci víc peněz, ovšem nejdříve od července kalendářního roku. Pobírat budou podle novely vždy do konce roku přídavek a zvedne se jim i zásluhová část penze, ovšem prakticky rovněž dočasně. Růst se bude započítávat do běžného lednového navýšení. Mimořádné přidání se tak na rozdíl od nynějška nebude promítat do dalších valorizací. Dočasný přídavek a zvýšení procentních výměr bude podle novely odrážet 60 procent růstu cen.

