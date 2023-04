Dalibor Martínek: Kdy už bude svět patřit mladým? Vládnou starci, bude se válčit

Ve vyspělé části světa se vedou debaty o větší úloze žen v politice a ve veřejném životě. O platové rovnosti, o rovnosti pohlaví. Vznešené debaty, které posouvají náš svět dál. V realitě to však vypadá tak, že mladí žijí jinými problémy, často virtuálními. A protože se o reálný chod světa příliš nezajímají, ten stále pevně v rukou drží zkušení muži pozdního věku. V podstatě jako v tlupě goril. Mladí blbnou po větvích, stříbrohřbetý samec celý den spí a pak si vezme všechno, co chce.

Brazilský prezident da Silva (77) nyní poučoval Ukrajinu, aby neměla příliš velké nároky a Rusku postoupila Krym, aby vůbec bylo možné dosáhnout míru. Rozumy dělal ten da Silva, který se dokázal v divokém brazilském politickém rybníku prodrat až na vrchol. Přes rok strávil ve vězení kvůli podezření z korupce, potom byl očištěn. No ale kdo rozumí Brazilcům. Nicméně Brazílie má dvě stě milionů obyvatel, patří do skupiny G20 a sedí na neskutečném přírodním bohatství. Staříka da Silvu bude svět poslouchat.

Svět vypelichaných matadorů

Stejně tak samozřejmě poslouchá lídra nesilnější země světa Bidena (80), kterému jeho úhlavní politický soupeř Trump (76) neustále okopává kotníky. Biden je podle Trumpa příliš starý, což se snaží lidé kolem bývalého prezidenta USA dokládat různými video ústřižky s Bidenovými přeřeky. O Trumpovy se nyní mluví jako o republikánském favoritovi pro příští prezidentské volby. Do této pozice ho nakopl bezprecedentní soudní proces, kdy jako první prezident USA v historii čelí trestnímu stíhání kvůli uplácení a dalším asi třiceti trestným činům.

Matador úskoků, lží a stínoher Vladimir Vladimirovič Putin (70) mezitím zatáhl druhou nejsilnější jadernou velmoc do nesmyslné války na Ukrajině a celé jeho počínání má patrně za účel změnit řád světa. Malí Rusové by byli rádi velkými, ale nevědí, jak se to dělá, tak se perou.

Z výše veškeré moudrosti Číny tomu přihlíží další starý politický šachista Si Ťin-pching (69), který v duchu tradiční filozofie klidu přihlíží a vyčkává, čeká na strategické chyby soupeřů, aby nakonec ovládl šachovnici a jeho impérium se opět stalo prvním z celého světa.

Na blízkém východě mává taktovkou věčný dravec Benjamin Netanjahu (73), nejlidnatější stát světa Indii již téměř deset let vede k prosperitě Naréndra Módí (72). V Česku ze zákulisí udává tón debaty Václav Klaus (81), vody donedávna vířil prezident Zeman (78) a na své volební vítězství číhá Andrej Babiš (68).

Ideály jdou stranou

Svět přes všechny ideály mladých stojí na „moudrosti“ starých, vypelichaných matadorů. O vývoji lidstva rozhodují zkušenosti nabyté před půl stoletím.

Je to špatně, je to dobře? Z jednoho pohledu, prostě je volí většina, která nemusí být nejosvícenější, ale prostě je největší. Tedy tam, kde svět dospěl tak daleko, že se tam volí. Někde dospěl ještě dál a už se tam ani nevolí. V každém případě, lidé se rádi opírají o někoho zkušeného, dává to pocit jistoty. Vzpomeňte si, jak se volil předseda třídy. Vždy to vyhrál ten nejukřičenější.

Ale buďme chvilku idealisty a představme si svět podle mladých. Jak by vypadal? Vlastně nemám ponětí. Možná už jsem také starý. Budeme se mít všichni rádi? To je fajn myšlenka. Ale co když bude jeden zlobit, kdo se mu postaví? Budeme se prát? Anebo si všichni budeme užívat, vznikne jedna velká světová komunita? Všema deseti pro! Ale kdo bude pracovat, kdo vyrobí ta letadla, která nás přesunou do vysněných rájů? Roboti? Pákistánci? Ti by mohli, zatím nejsou členy G20, přestože jich je čtvrt miliardy a jsou pátou nejlidnatější zemí světa. Ale Indie je v klubu nechtěla.

Takhle se hrají geopolitické šachy, mládeži. Musíte mít silné figury, abyste něco uhráli. Je fajn prosazovat progresivní myšlenky, boj za klima a podobné idealismy. Většina světa však má stále raději pušku v ruce a jídlo na talíři. Svět budoucnosti je hodně daleko, bude se válčit.