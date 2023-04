Dalibor Martínek: Máme snad nad větším výběrem daní jásat?

Stát vybral za první pololetí rekordně peněz na daních, 280 miliard korun. Daňové příjmy rostly jak za fyzické osoby, tak za firmy, a také z DPH. Nelze ve sdělení ministerstva financí, které navazuje na den starý údaj o rekordním čtvrtletním schodku rozpočtu, vnímat jakýsi pokus o satisfakci. Podívejte, nejsme tak špatní.

Už při oznamování obří sekery ministr financí Stanjura naznačoval, že za ni vlastně vláda nemůže, že je to jenom výslednice její dobroty, když nás zachraňovala před drahými energiemi. A rád by možná dodal, že on nic, že za dluhy může Babiš, covid, válka na Ukrajině, a možná i skvrny na slunci.

S obřím výběrem daní je jistě spokojen. Aspoň se ukazuje, že je dobrý hospodář. Je tady ovšem jeden zvláštní aspekt. Je celkem pochopitelné, že každý ministr financí chce dostat medaili za nejlepšího z nejlepších, nemám pravdu, pane Kalousku? Ale neměla by být pro úspěch vlády jiná kritéria, než kolik vyždímá z lidí, aby mohla ještě víc utratit?

Stát ať si honí rozpočet, je to jeho úloha. Vládu máme mimo jiné i proto, aby dobře hospodařila, o tom nic. Ale proč bychom měli jásat, že je vyšší výběr daní? Proč by třeba nemohla konečně nejen méně utrácet, ale rovnou radikálně bobtnající aparát osekat? Zatím o tom jen mluví. A mezitím za Fialovy vlády státních úředníků přibývá.

Vypouštěné balonky

Za vyšší výběr by měl stát také něco více nabídnout. A také to dodat. Ano, všichni bychom rádi měli lepší čísla rozpočtu, ale máme tady dva zájmy. Jeden je státního aparátu, držet vyrovnané finance. Druhý je společnosti, a to, překvapivě, dobře žít. A také si lidé myslí, že kvůli tomu tady mají vládu, aby jim v tom pomohla. Ministři si možná myslí opak, že jsou tu lidé od toho, aby platili víc daní.

Vláda má před sebou spoustu práce, a to ne zrovna na rozpočtu a na daních. Máme tu systémové problémy. Třeba proč stát i za pravicového premiéra bobtná? Proč je tématem utahování šroubů živnostníkům? To oni huntují tento stát? Máme průchodnou justici? Nebo jen boj o obsazení vedoucích pozic různých úřadů? A vkládání podivných přílepků do zákonů. O reformě penzí vlastně vůbec nemá smysl se bavit, tato vláda ji jistě nedotáhne. Zatím vidíme jen jakési balonky o jednotlivých parametrech zastaralého systému, o výši odchodu do důchodu nebo kategoriích těžkých prací. To je pane ministře stínohra.

Nekonečná řada úkolů. Tak dlouhá, že se z ní ministrům musí točit hlava. Zatím to nevypadá, že je směska pěti stran schopná se dohodnout aspoň na základním směřování. Místo toho vypadávají z různých vládních stran jen stále nové nápady. Ne, s těmito nevýsledky, jak by řekl Václav Klaus, se nemůžeme spolu s ministrem financí radovat, že jediným státním aparátem, který jakž takž funguje, je daňová správa.