Dalibor Martínek: Inflace se dere do dveří. S hypotékou nemá smysl čekat
Jediné, co lidé ve městech vědí o vepřovém mase nebo o vejcích, je, že se kupují v obchodě. Takže aktuální zpráva, že ceny zemědělských výrobců začaly po deseti měsících znovu růst, nevypadá moc sexy. Má ale velký význam. Znamená, že potraviny budou zdražovat. Což je růst inflace a v konečném důsledku dražší hypotéky.
Ceny zemědělských výrobců se v říjnu proti září zvýšily o silných 11,9 procenta. Jinými slovy, inflace v tomto jednom segmentu ekonomiky výrazně poskočila. Tento růst cen se postupně promítne do cen potravinářských výrobců a následně na pulty obchodů. Zdražení potravin můžeme očekávat zhruba začátkem příštího roku. Jak to souvisí s hypotékami?
Česká národní banka má informace o růstu cen v jednotlivých segmentech k dispozici. Stejně tak sleduje, jak rostou ceny energií, či jak se vyvíjí mezinárodní situace. Proto začátkem listopadu zvedla úrokové sazby. Aby lidem naznačila, pozor, není dobrý vývoj, místo utrácení raději spořte.
Češi slevám nevěří, ale odolat jim nedokážou. Během letošního Black Friday by měli na internetu utratit rekordních 9,2 miliardy korun, přestože jen 36 procent z nich věří, že zlevněné zboží je skutečně levnější než obvykle. A jejich skepse není bezdůvodná. Česká obchodní inspekce loni při kontrolách slev zjistila porušení předpisů ve více než polovině případů.
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Češi slevám nevěří, ale odolat jim nedokážou. Během letošního Black Friday by měli na internetu utratit rekordních 9,2 miliardy korun, přestože jen 36 procent z nich věří, že zlevněné zboží je skutečně levnější než obvykle. A jejich skepse není bezdůvodná. Česká obchodní inspekce loni při kontrolách slev zjistila porušení předpisů ve více než polovině případů.
Za toto sdělení mimochodem sklidila kritiku premiéra Babiše, který by patrně již rád měl na zemi ráj pro důchodce, svou klíčovou voličskou skupinu. Proto pro ně pořád prosazuje různé bonusové platby ze státního rozpočtu, na dluh budoucích generací. A do toho mu ČNB zdražuje půjčky.
Babiš asi nepochopil, že když národní banka zvýší úroky, vlastně tím chrání jeho důchodce před zdražováním. Pokud po něčem klesne poptávka, protože je to drahé, ceny neporostou tak rychle. To je stejné u hypoték. Pokud budou kvůli vyšším sazbám dražší, zájem o předražené nové byty poklesne, a růst cen zpomalí.
Sazby ještě porostou
Velká část analytiků očekává, že Česká národní banka kvůli všem inflačním tlakům, nyní tedy vyplulo na povrch zdražování zemědělské produkce, začátkem roku ještě o kousek zvýší úrokové sazby. Lidé, kteří uvažují o hypotéce, by však neměli spojovat své rozhodnutí s výší úroků. A spekulovat na jejich budoucí pokles. Jak říkají experti z realitního trhu, pokud máte zájem koupit byt a máte na to peníze, není důvod nákup odkládat a čekat na nižší úroky.
Sledovat sazby hypoték, které se nyní podle České bankovní asociace pohybují u bank v průměru kolem 5,24 procenta, je nesmysl zejména proto, že sazby nehrají pro měsíční splátku takovou roli, jako rychlost růstu cen nemovitostí. Čili, vzít si i za současných bankovních úroků půjčku nyní je výhodnější než za rok. Pokud by úroky klesly či se zvýšily, cena bytu ve velkých městech prostě poroste rychleji.
Nově postavená pražská koalice si za jednu ze svých priorit bere školství. Zástupci Starostů, ODS a Prahy sobě deklarují, že chtějí pomoci učitelům, chtějí stavět školy. Je to takové lákavé téma. Pravdou je, že gymnázia nemají kapacity, studenti jsou trýzněni Cermatem, všichni na to hledí a mládež nemá kde studovat.
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Nově postavená pražská koalice si za jednu ze svých priorit bere školství. Zástupci Starostů, ODS a Prahy sobě deklarují, že chtějí pomoci učitelům, chtějí stavět školy. Je to takové lákavé téma. Pravdou je, že gymnázia nemají kapacity, studenti jsou trýzněni Cermatem, všichni na to hledí a mládež nemá kde studovat.
Lidé jsou přesto oslněni magií výše sazeb. V říjnu poskytly banky a stavební spořitelny podle bankovní asociace nové hypotéky za téměř 29 miliard korun, což je stejné číslo jako v září. Lidé předjímali, že začátkem listopadu ČNB zvedne sazby, a s půjčkou spěchali, aby měli výhodnější podmínky. Národní banka skutečně sazby zvedla. S nastupující inflací je ještě zřejmě zvedne. Chytrý investor se však na výši sazeb neohlíží.
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