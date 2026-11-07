Babiš zuří kvůli sazbám. „Naprosto skandální,“ vzkázal ČNB
Dražší hypotéky, dražší úvěry pro firmy a výhody pro banky. Tak premiér Andrej Babiš podle agentury Bloomberg hodnotí další zvýšení úrokových sazeb České národní banky. Rozhodnutí označil za „naprosto skandální“ a ostře se pustil do centrálních bankéřů. Ti se obávají, že se zdražování energií přelije i do dalších cen.
Premiér Andrej Babiš vyostřil spor s Českou národní bankou. Poté, co bankovní rada ve čtvrtek zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta, ji v pátečním videu na sociálních sítích obvinil z poškozování domácností a podniků. Podle agentury Bloomberg tvrdí, že krok zdraží hypotéky i firemní financování, zatímco komerční banky z něj budou těžit.
„Toto rozhodnutí je naprosto skandální,“ prohlásil Babiš. „Odmítáme to. Poškozuje to naše lidi, naše spoluobčany a naše podniky. Tato politika je v rozporu se zájmy nás všech.“
Těsná většina pro dražší peníze
Pro zvýšení sazeb hlasovali čtyři ze sedmi členů bankovní rady. Guvernér Aleš Michl rozhodnutí zdůvodnil snahou zabránit tomu, aby se vyšší ceny energií promítly do širšího zdražování. Banka chce zároveň ukotvit inflační očekávání, tedy přesvědčení domácností a firem o budoucím vývoji cen. Letos jde už o druhé zvýšení sazeb: poprvé k němu ČNB přistoupila v červnu, rovněž o čtvrt procentního bodu.
Zvýšení úrokových sazeb se očekávalo. O růstu inflace v příštím roce nad tři procenta se mluví dlouhé týdny. Čeká se zdražení energií, ceny služeb rostou přes čtyři procenta, meziroční růst platů v Česku je přes šest procent. Proinflačních tlaků víc než dost, nebyl jediný důvod sazby nezvednout.
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Názory
Zvýšení úrokových sazeb se očekávalo. O růstu inflace v příštím roce nad tři procenta se mluví dlouhé týdny. Čeká se zdražení energií, ceny služeb rostou přes čtyři procenta, meziroční růst platů v Česku je přes šest procent. Proinflačních tlaků víc než dost, nebyl jediný důvod sazby nezvednout.
Právě smysl zvyšování sazeb v reakci na drahé energie Babiš zpochybňuje. Argumentuje tím, že centrální banka nemůže ovlivnit globální ceny ropy a plynu. Podle premiéra navíc není důvod zdražovat půjčky v situaci, kdy česká inflace patří k nejnižším v Evropské unii.
Babiš mluví o bydlení, bankéři hlídají inflaci
Kritika úrokových sazeb není u Babiše nová. Jak připomíná Bloomberg, miliardářský premiér loni vyhrál volby mimo jiné se slibem dostupnějšího bydlení a proti výši sazeb vystupuje opakovaně. Dražší hypotéky tak zasahují i jedno z jeho politických témat.
Centrální bankéři však upozorňují na vývoj jádrové inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny potravin a energií. Ta už překračuje tříprocentní horní hranici tolerančního pásma ČNB. Bankovní rada se proto obává cenových tlaků, které přesahují samotné zdražování energií. Michl přitom opakovaně zdůrazňuje, že ČNB rozhoduje nezávisle a kritikou se ovlivnit nenechá.
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