Michl se pustil do boje s drahotou. ČNB zvýšila úroky
Česká národní banka pod vedením Aleše Michla zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. Důvodem jsou rostoucí inflační rizika, především dražší energie, které mohou začátkem příštího roku vyhnat inflaci až ke čtyřem procentům. A zdražování peněz nemusí být u konce. Ekonomové připouštějí, že ČNB by mohla příští rok zvýšit sazby až na 4,25 procenta.
Samotné zvýšení sazeb by přitom pro finanční trhy nebylo velkým překvapením. Investory bude zajímat především to, zda ČNB naznačí možnost dalšího zpřísňování měnové politiky. Podle hlavního ekonoma skupiny ČSOB Jana Bureše totiž může nová prognóza ukázat na růst úrokových sazeb nad čtyři procenta. Rozhodující bude také poměr hlasování členů bankovní rady a vyznění doprovodného komentáře guvernéra ČNB Aleše Michla, který vystoupí na dnešní tiskové konferenci v 15 hodin.
Inflace zpomalila. Ekonomové ale varují před další vlnou zdražování
Meziroční inflace v říjnu podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu zpomalila ze zářijových 2,5 na 2,4 procenta. Výsledek byl mírně příznivější, než očekával trh. Ekonomové však upozorňují, že současné zpomalení může být pouze dočasné a začátkem příštího roku se inflace znovu výrazně zvýší.
Hlavním rizikem jsou dražší energie. Podle Bureše by energetická inflace mohla v roce 2027 překročit deset procent. Po letošním poklesu se navíc očekává opětovné zdražování potravin, především masa a mléčných výrobků.
„Ceny plynu na současných úrovních by inflaci poslaly začátkem příštího roku ke čtyřem procentům a v celoročním průměru ke 3,4 procenta,“ upozorňuje Bureš.
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Takový vývoj by znamenal výrazné zhoršení dosavadního inflačního výhledu ČNB, která ve své poslední prognóze předpokládala pro rok 2027 růst spotřebitelských cen o 2,5 procenta.
Podle hlavního analytika České bankovní asociace Jaromíra Šindela navíc nejsou problémem pouze drahé energie. Česká ekonomika se dlouhodobě potýká také s domácími inflačními tlaky. „To odráží pokračující pokulhávání růstu mezd a platů za produktivitou. Uvolněnější fiskální politika bez strukturálních změn centrální bance práci neulehčuje,“ uvedl Šindel.
Sazby mohou vystoupat až na 4,25 procenta
Zvýšení základní sazby na čtyři procenta nemusí být posledním krokem bankovní rady. Podle Bureše roste pravděpodobnost, že ČNB bude muset v příštím roce přistoupit k dalšímu zvýšení na 4,25 procenta.
Rozhodující bude zejména skutečný vývoj inflace na začátku roku 2027. Pokud by meziroční růst spotřebitelských cen překročil čtyřprocentní hranici, mohlo by to centrální bankéře přesvědčit k dalšímu zásahu.
Bureš nicméně nepředpokládá, že by dnešní zvýšení sazeb automaticky znamenalo začátek dlouhého cyklu zpřísňování měnové politiky. ČNB podle něj bude spíše komunikovat, že jde o preventivní reakci na zvýšená inflační rizika.
Podobně se v předchozích dnech vyjádřil také člen bankovní rady Jakub Seidler. Podle něj by listopadové zvýšení sazeb nemělo být považováno za začátek nového cyklu zpřísňování. Další rozhodování bude záviset na aktuálním ekonomickém vývoji.
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České ekonomice dochází dech. ČNB řeší nepříjemné dilema
Situaci centrální bankéřům komplikuje také zpomalování hospodářského růstu. Podle Bureše by ČNB mohla snížit odhad letošního růstu české ekonomiky z dosavadních 2,2 na 1,8 procenta. Prognóza na příští rok by pak mohla klesnout z 2,7 na 2,2 procenta.
Česká ekonomika tak čelí nepříjemné kombinaci slabšího hospodářského růstu a rostoucích inflačních rizik. Zatímco vyšší úrokové sazby pomáhají tlumit zdražování, současně zvyšují náklady na financování podniků a domácností.
Pro bankovní radu je však podle Bureše důležité, že domácí poptávka zůstává poměrně odolná a úvěrování podniků dosud vykazovalo silný růst. Právě tato skutečnost může centrálním bankéřům poskytovat prostor k dalšímu zpřísnění měnové politiky.
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Co to znamená pro hypotéky, půjčky a spoření?
Zvýšení základní úrokové sazby by mohlo ovlivnit cenu úvěrů i výnosy bankovních vkladů. Vyšší sazby ČNB zpravidla zdražují financování podniků a mohou se promítat také do úročení spotřebitelských půjček nebo nových hypoték. U těch ovšem hrají významnou roli především dlouhodobé tržní úrokové sazby, takže dopad rozhodnutí ČNB nemusí být okamžitý.
Naopak střadatelům mohou vyšší sazby přinést lepší zhodnocení peněz na spořicích účtech a termínovaných vkladech. Záležet však bude na tom, jak rychle a v jakém rozsahu banky případné zvýšení základní sazby promítnou do svých ceníků.
Bankovní rada dnes zároveň představí novou makroekonomickou prognózu. Ta ukáže, jak centrální banka nově hodnotí vývoj inflace, hospodářského růstu a úrokových sazeb v příštích letech.
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Lepší život jako téma čísla
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