Lukáš Kovanda: Rekordní Black Friday. Češi slevám nevěří, ale nakupují
Češi slevám nevěří, ale odolat jim nedokážou. Během letošního Black Friday by měli na internetu utratit rekordních 9,2 miliardy korun, přestože jen 36 procent z nich věří, že zlevněné zboží je skutečně levnější než obvykle. A jejich skepse není bezdůvodná. Česká obchodní inspekce loni při kontrolách slev zjistila porušení předpisů ve více než polovině případů.
Letošní Black Friday, který připadá na 27. listopadu, by měl českým internetovým obchodům přinést další rekordní tržby. Během přibližně týdenního období spojeného s touto slevovou akcí by Češi mohli na internetu utratit kolem 9,2 miliardy korun, tedy zhruba o osm procent více než loni.
V roce 2025 totiž podle Asociace pro elektronickou komerci utratili během týdne Black Friday přibližně 8,5 miliardy korun, meziročně o osm procent více. Předloni šlo o necelých osm miliard. Letošní odhad tak předpokládá pokračování růstu české internetové ekonomiky, který podporuje nejen vyšší kupní síla domácností, ale také stále větší obliba předvánočních nákupů ve slevách.
Většina recenzí nového iPhonu Duo se zaměřuje na to nepodstatné – jestli skládací displej vydrží mnohdy nesmyslné nároky, které v reálném provozu nenastanou. To podstatné, s čím Apple tradičně bojuje s konkurencí, je užitečnost a nabídka řešení reálných problémů, kterým uživatel čelí. A tady se ukazuje skutečná síla první „skládačky“ od Applu. Duo totiž nenabízí dvě zařízení v jednom, ale vlastně tři.
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Názory
Většina recenzí nového iPhonu Duo se zaměřuje na to nepodstatné – jestli skládací displej vydrží mnohdy nesmyslné nároky, které v reálném provozu nenastanou. To podstatné, s čím Apple tradičně bojuje s konkurencí, je užitečnost a nabídka řešení reálných problémů, kterým uživatel čelí. A tady se ukazuje skutečná síla první „skládačky“ od Applu. Duo totiž nenabízí dvě zařízení v jednom, ale vlastně tři.
Češi slevám nevěří. Přesto je milují
Popularita Black Friday v Česku přitom letos citelně roste. Podle listopadového průzkumu poradenské společnosti Boston Consulting Group plánuje slevové akce využít 73 procent Čechů, meziročně o devět procentních bodů více. Ještě zajímavější je však něco jiného: pouze 36 procent českých spotřebitelů věří, že ceny nabízené během Black Friday jsou skutečně nižší než obvykle. Češi tak společně s Dány patří mezi největší skeptiky ze sledovaných zemí, přesto je slevová nákupní horečka přitahuje stále silněji.
Black Friday totiž postupně přestává být především honbou za mimořádnou slevou a stává se běžnou součástí plánování domácích výdajů. Lidé si na listopad odkládají zejména nákupy dražší elektroniky, domácích spotřebičů či vánočních dárků. Největší zájem bývá o mobilní telefony, notebooky, televize, herní konzole a příslušenství k počítačovým hrám. Významnou roli ale hrají také oblečení, obuv, kosmetika, parfémy, hračky a vybavení domácnosti. Podle údajů společnosti Shoptet patřily loni mezi výrazně rostoucí kategorie také elektrokola nebo vánoční dekorace.
Zákazníci loví slevy, e-shopy počítají náklady. Letošní Black Friday připadá na 27. listopadu, nákupní kampaně už ale běží. Placené doručení podle dat Skip Pay meziročně zdražilo o desetinu a další peníze obchodníkům spolknou balíky, které si nikdo nevyzvedne. Rekordní počet objednávek tak ještě nemusí znamenat rekordní výdělek.
Black Friday může e-shopy bolet. Drahá doprava a nevyzvednuté balíky ukusují zisky
Zprávy z firem
Zákazníci loví slevy, e-shopy počítají náklady. Letošní Black Friday připadá na 27. listopadu, nákupní kampaně už ale běží. Placené doručení podle dat Skip Pay meziročně zdražilo o desetinu a další peníze obchodníkům spolknou balíky, které si nikdo nevyzvedne. Rekordní počet objednávek tak ještě nemusí znamenat rekordní výdělek.
Kamenné obchody se vracejí do hry
Překvapivým letošním trendem je návrat části zákazníků do kamenných prodejen. Zatímco loni podle průzkumu BCG plánovalo během Black Friday nakupovat výhradně v klasických obchodech sedm procent Čechů, letos je to již třináct procent. To naznačuje, že internet sice zůstává hlavním motorem růstu, ale kamenné prodejny nejsou ze hry. Zákazníci oceňují možnost výrobek vyzkoušet, ihned si jej odnést a vyhnout se případným komplikacím s doručováním.
Podobný vývoj lze sledovat v zahraničí, kde ovšem internet roste výrazně rychleji než tradiční maloobchod. Ve Spojených státech dosáhly online tržby během samotného Black Friday 2025 rekordních 11,8 miliardy dolarů, meziročně o 9,1 procenta více. Podle společnosti Mastercard přitom internetové prodeje vzrostly o 10,4 procenta, zatímco tržby kamenných obchodů pouze o 1,7 procenta. Internet tak představuje hlavní zdroj dynamiky této původně americké nákupní tradice.
Black Friday se navíc zásadně proměňuje i z časového hlediska. Z jediného listopadového pátku se stal prakticky celý měsíc slevových kampaní, které často začínají už v říjnu. Někteří obchodníci využívají označení Black Friday dokonce i na jaře nebo v létě. Výjimečná událost se tím ovšem paradoxně stává všedností. Čím častěji obchodníci vyhlašují mimořádné výprodeje, tím méně mimořádně působí a tím více si zákazníci zvykají nakupovat především ve slevách.
Češi dál utrácejí, ale jejich nákupní apetit už není tak dravý. Maloobchodní tržby v září meziročně vzrostly o 4,1 procenta, přesto zaostaly za očekáváním ekonomů. Skutečný boom však zažívají internetové obchody, jejichž tržby vyskočily o 14,5 procenta. Pomáhají jim rostoucí mzdy a podle části odborníků také nová cla na levné zásilky z Číny. Obchodníci už vyhlížejí mimořádně silné Vánoce, ekonomové ale varují, že příští rok může Čechům chuť utrácet zkazit inflace.
Čechům rostou mzdy i chuť utrácet. Příští rok ale může být všechno jinak
Money
Češi dál utrácejí, ale jejich nákupní apetit už není tak dravý. Maloobchodní tržby v září meziročně vzrostly o 4,1 procenta, přesto zaostaly za očekáváním ekonomů. Skutečný boom však zažívají internetové obchody, jejichž tržby vyskočily o 14,5 procenta. Pomáhají jim rostoucí mzdy a podle části odborníků také nová cla na levné zásilky z Číny. Obchodníci už vyhlížejí mimořádně silné Vánoce, ekonomové ale varují, že příští rok může Čechům chuť utrácet zkazit inflace.
Falešné slevy: Inspekce odhalila stovky porušení předpisů
Zásadním problémem zůstávají falešné či zavádějící slevy. Česká obchodní inspekce loni při 1432 kontrolách zaměřených na poskytování slev zjistila porušení právních předpisů v 734 případech, tedy ve více než polovině kontrol. Neznamená to ovšem, že podvádí polovina všech obchodníků, neboť inspekce neprovádí reprezentativní náhodný výběr. Častým problémem bývá nesprávné uvádění původních cen, vytváření iluze mimořádně vysoké slevy nebo nezohlednění dřívějších veřejně dostupných slevových kuponů.
Spotřebitel by proto neměl posuzovat výhodnost nabídky podle velikosti přeškrtnutého čísla, nýbrž podle skutečného vývoje ceny výrobku. Obchodníci mají při oznamování běžných slev povinnost vycházet z nejnižší ceny za předchozích třicet dnů, s určitými zákonnými výjimkami. Ani dodržení tohoto pravidla však automaticky neznamená, že jde o nejvýhodnější nabídku na trhu.
Byl by to jeden z největších investičních tahů posledních let. Již v prosinci by prý mohlo dojít k oficiálnímu oznámení spojení Tesly a SpaceX do jedné firmy. Nebo možná je na čase začít používat nový termín jako superfirma nebo megafirma. Spojily by se tím klíčové podniky, v nichž má dominantní slovo Elon Musk. Tedy pokud by svatbu dvou firem odsouhlasili i akcionáři a možná i antimonopolní úřady v USA. Co by to znamenalo pro samotné akcionáře? To je složitější.
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Názory
Byl by to jeden z největších investičních tahů posledních let. Již v prosinci by prý mohlo dojít k oficiálnímu oznámení spojení Tesly a SpaceX do jedné firmy. Nebo možná je na čase začít používat nový termín jako superfirma nebo megafirma. Spojily by se tím klíčové podniky, v nichž má dominantní slovo Elon Musk. Tedy pokud by svatbu dvou firem odsouhlasili i akcionáři a možná i antimonopolní úřady v USA. Co by to znamenalo pro samotné akcionáře? To je složitější.
Rekordní útraty ještě neznamenají rekordní spotřebu
Z makroekonomického hlediska je navíc třeba rekordní tržby během Black Friday nepřeceňovat. Výrazná část listopadových nákupů by se uskutečnila tak jako tak, pouze v jiném termínu. Black Friday proto nezvyšuje celoroční spotřebu zdaleka tolik, kolik by naznačovaly rekordy jednotlivých obchodníků. Přesouvá zejména vánoční nákupy z prosince do listopadu, případně z dalších měsíců roku.
Black Friday se tak stal především symbolem rostoucí cenové konkurence a proměny spotřebitelského chování. Pro zákazníky může znamenat skutečnou úsporu, pro obchodníky rekordní obrat, nikoliv však nutně rekordní zisk. A pro českou ekonomiku je především dokladem toho, že domácnosti stále více plánují své výdaje podle slevových kampaní, nikoli pouze podle aktuální potřeby nakupovat.