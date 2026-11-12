Dalibor Martínek: Učitelé chtějí víc peněz. Lepší vzdělání ale nedodávají
Nově postavená pražská koalice si za jednu ze svých priorit bere školství. Zástupci Starostů, ODS a Prahy sobě deklarují, že chtějí pomoci učitelům, chtějí stavět školy. Je to takové lákavé téma. Pravdou je, že gymnázia nemají kapacity, studenti jsou trýzněni Cermatem, všichni na to hledí a mládež nemá kde studovat.
Téma školství je líbivá písnička. Tato deska je dvoustranná. Na jedné straně chybějí učitelé, jsou podfinancovaní. Za svá práva se berou, tlačí. Na druhé straně ubývají žáci. Češi se nerodí. A ti, co už se narodili a chodí do školy, by se také chtěli brát za svá práva. Chtějí respekt učitelů, chtějí výuku nového střihu. Nic z toho se jim nedostává. Máme přidávat učitelům, nebo je zrušit?
Před komunálními volbami vznikla iniciativa učitelů. Nazývá se „Počítá Praha s učiteli“, za kterou stojí sedm organizací, mezi jinými Eduin či Učitel naživo. Tato iniciativa poněkud aktivisticky ještě před volbami rozeslala politickým stranám dotazník, ve kterém jim položila tři ultimátní otázky.
Otevřete každoročně nejméně čtyřicet nových středoškolských tříd? Zajistíte důstojné mzdy pro učitele? Přivedete nové učitele do školství?
Svůj dotazník následně iniciativa vyhodnotila, výsledky zveřejnila. Řada politických stran neodpověděla. Kaňka v sešitě. Praha sobě, Spolu, čili ODS, ale i Starostové na dotazník odpověděly, ale nechtěly se hned zavázat jakési aktivistické organizaci. To jen Piráti neměli problém podepsat bianco šek, hned slíbili druhý a třetí bod naplnit. Motoristé a SPD neodpověděli. Vlastně se jim není co divit.
Hlavní město má nové vedení. Petr Hlaváček, budoucí primátor za Starosty, se domluvil s Tomášem Portlíkem z ODS, přizvali i Adama Scheinherra z Prahy sobě. Otázkou zůstává, zda více stran znamená silnější, akčnější vedení města.
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Hlavní město má nové vedení. Petr Hlaváček, budoucí primátor za Starosty, se domluvil s Tomášem Portlíkem z ODS, přizvali i Adama Scheinherra z Prahy sobě. Otázkou zůstává, zda více stran znamená silnější, akčnější vedení města.
Učitelé útočí
Nátlaková organizace učitelů teď přešla do další fáze. Po sestavení koalice na magistrátu cítí příležitost, že může prosadit své zájmy. „Nedostatek pedagogů může během pěti let zasáhnout výuku až 33 600 pražských dětí. Iniciativa proto chce s novým vedením města otevřít debatu o konkrétních řešeních,“ uvádí platforma.
Na jedné straně mají učitelé pravdu. Vláda jim slíbila 130 procent průměrného platu a valorizaci. To nesplnila. Mimochodem, byl to trochu nesmyslný, populistický slib. Kterého se ovšem učitelé rádi drží.
Podle platformy dostane nastupující učitel v Praze polovinu průměrné pražské mzdy. Je to špatně? No, tak ať se zapracuje, předvede kvalitu. Ať nemusíme děti všechno doma učit po večerech. Rádi to pro děti děláme, ale proč potom poslouchat neustálé vzlyky a stížnosti učitelů?
ODS se propadá, ODS se propadá. Titulky v médiích se po různých průzkumech volebních preferencí opakují. A členové strany, která měla před volbami premiéra a po volbách by ho chtěla mít opět, se začali bouřit.
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ODS se propadá, ODS se propadá. Titulky v médiích se po různých průzkumech volebních preferencí opakují. A členové strany, která měla před volbami premiéra a po volbách by ho chtěla mít opět, se začali bouřit.
Smutný rekord
A z druhé strany. Dětí se v Česku rodí čím dál méně. Vloni to byl smutný rekord, pouhých 77 tisíc, letos to bude ještě méně. Češi se rozhodli, že vymřou. Koho tedy chcete, vážení učitelé, učit. Iniciativa učitelů chce, aby se politické strany zavázaly, že do pěti let bude o tisíc učitelů víc. Proč? Chce 2,2 miliardy korun ročně na jejich platy od města navíc.
Pro Prahu je ostudné, když se na jedno gymnázium hlásí 600 studentů a dostat se může jenom třicet. To je pro Česko skutečně mrhání talentem a Praha, nyní nově v čele s architektem Hlaváčkem, by se měla probrat. A zajistit kapacitu středních škol. To se týká i dalších zřizovatelů, městských částí. Přestat přehrabovat silnice, a zajistit místa ve školách. Učitelé by zase měli vychladnout. Měli by víc přemýšlet o svém působení na mládež než o penězích.
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