Dalibor Martínek: Hypotéka na padesát let? Schillerová by si měla své divoké sny nechávat pro sebe

Alena Schillerová, bývalá a možná i budoucí ministryně financí, se ve veřejném prostoru vyjevila s novým nápadem. Že by prý hypotéky mohly být i na padesát let, takzvané dvougenerační. Levá ruka Andreje Babiše, pravou rukou je samozřejmě Karel Havlíček, využívá končící léto k dalšímu inovativnímu nápadu, který má patrně podpořit očekávaný budoucí volební úspěch Andreje Babiše.

Je to nápad populistický, čili v duchu Babišovy strany, ale zároveň nápad špatný. Stydět by se měl ten, kdo ho bývalé/budoucí ministryni našeptal.

Takže za prvé. Čím delší hypotéka, tím větší úrokové odvody bance. Splátka dlouhého úvěru vypadá na první pohled nižší, celkově zaplacené peníze jsou však ve výsledku vyšší. Ono „naoko“ patrně konvenuje populistickému přemýšlení Babišových lidí. Když je něco naoko, je asi v jejich vidění vlastně úplně jedno, jaká je realita. Ta je v tomto případě taková, že by se delší splácení půjčky lidem méně vyplatilo. Tak to prostě je.

Bankám by se dlouhé hypotéky zamlouvaly, lidem už méně

Bankám by se dlouhé hypotéky jistě líbily. Měly by větší úrokový výnos. Má to však důležitý háček. Druhá generace poplatníků by možná neměla ten stejný pohled na řešení bydlení, jako generace první. Vzrůstá tady pro banky riziko, že by mladí, kteří zdědí splátky hypotéky, je nemuseli chtít platit. Možná by přemýšleli o prodeji nemovitosti i se zbytkovou hypotékou. Aby mohli cestovat po světě nebo si koupit něco jiného. Háček je v tom, že pokud je někde větší riziko, banka ho zahrne do celkové sumy. Logicky by pak dlouhodobé hypotéky byly kvůli této rizikové přirážce nevypočitatelného chování mládeže ještě dražší. To je za druhé.

Za třetí, přemýšlení političky Schillerové je snad až příliš lineární. Něco teď plácnu, lidé ocení můj zájem o bydlení mladých, a ještě zvednu už tak děsivě vysoké preference své strany. Jenže, další zádrhel neřízeného myšlení političky přichází v době, kdy se pomalu blíží snižování úrokových sazeb.

Někteří analytici si mysleli, že už v letošní roce by mohla národní banka sazby trošku snížit. Tento optimismus se dá nazvat nepodloženým, nicméně v příštím roce patrně základní sazby půjdou dolů. Inflační epizoda začne pomalu vyprchávat. A banky budou mít dobrý důvod jít s úročením hypoték níže.

Oslepující amatérismus

Kdyby Schillerová lépe sledovala dění na hypotečním trhu, mohla se svým návrhem přijít před rokem. Nebyl by v té době sice o nic více rozumný, ale aspoň by jeho načasování bylo víc oprávněné. Teď se nacházíme v okamžiku, kdy banky stejně začnou úroky snižovat. Pokud by finanční domy chtěly tento nový produkt, který v některých zemích, například ve Švédsku, skutečně existuje, vytvořit, zabrala by jim jeho příprava mnoho měsíců. A v době, kdy by s ním vyšly na trh, už by byl passé. Sazby totiž budou za dva roky opět dostupnější.

„Vyhladovělí“ mladí lidé, toužící po vlastním bytě, budou moci opět roztočit ve spolupráci s bankami a developery nové kolo hypotečních orgií. A nebudou k tomu už potřebovat poněkud amatérské finanční nápady v té době asi opět ministryně financí.