Evropa se chystá na další válku. Zbrojaři si mnou ruce

Evropě v důsledku pokračujících geopolitických konfliktů začala éra zbrojení. Z rostoucích armádních nákupů profitují evropské zbrojovky. Rekordní výsledky hlásí například německý Rheinmetall.

Německá zbrojovka Rheinmetall zvýšila v loňském roce provozní zisk o 61 procent na 1,48 miliardy eur (37 miliard korun), tržby stouply o 36 procent na 9,75 miliardy eur (téměř 247 miliardy korun). O růst se postarala především vojenská divize, jejíž podíl na celkovém obratu dosáhl 80 procent, uvedla firma.

Rheinmetall očekává pokračující růst i v letošním roce. Předpokládá, že tržby se zvýší o 25 až 30 procent. „Evropě začala éra zbrojení, která od nás všech bude vyžadovat mnoho. Ale také nám v Rheinmetallu přinese v příštích letech vyhlídky na růst, které jsme dosud nezažili,“ uvedl generální ředitel firmy Armin Papperger.

Společnost navrhla dividendu 8,10 eura na akcii, což představuje výrazné zvýšení proti 5,70 eura v předchozím roce. Firma rovněž zaznamenala rekordní objem nevyřízených zakázek, který vzrostl o 44 procent na 55 miliard eur (1,37 bilionu korun).

Významné zakázky pocházely především od vládních zákazníků, přičemž poptávka po obranných systémech se zvýšila v důsledku pokračujících geopolitických konfliktů. Papperger dodal, že firma výrazně rozšířila výrobní kapacity a plánuje v tom pokračovat, aby mohla naplnit rostoucí potřeby evropských i dalších armád.

Z jednotlivých divizí se nejlépe dařilo segmentu zbraní a munice, kde tržby vzrostly o 58 procent na 2,78 miliardy eur a provozní zisk se téměř zdvojnásobil na 790 milionů eur. Růst podpořily zejména dodávky dělostřelecké munice pro německou armádu a NATO, stejně jako přímé dodávky na Ukrajinu. Divize vojenských vozidel zvýšila tržby o 45 procent na 3,79 miliardy eur díky velkým objednávkám obrněných transportérů a logistických vozidel.

Strany budoucí německé koalice pravostředové unie CDU/CSU a sociálních demokratů (SPD) se předběžně dohodly, že budou usilovat o změnu ústavy, pomocí které chtějí získat více peněz na obranu, a na vytvoření fondu na investice do infrastruktury a obranyschopnosti v objemu 500 miliard eur (12,5 bilionu korun) financovaného z půjček.

Summit EU se minulý týden shodl, že je nutné výrazně zvýšit výdaje na obranu, v čemž mohou pomoci například peníze z fondů určených na rozvoj členských zemí. Lídři unijních států rovněž uvítali návrh Evropské komise, která chce dočasným pozastavením dluhových pravidel pro armádní nákupy umožnit masivní investice do zbrojení.

