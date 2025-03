Evropa má do pěti let přezbrojit. Musíme být schopni odstrašovat, uvedla Von der Leyenová

Evropa musí do roku 2030 přezbrojit a být schopna své nepřátele odstrašovat, uvedla v projevu na kodaňské Královské vojenské akademii předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ve středu představí plán nazvaný Připravenost 2030.

„Připravenost 2030 znamená přezbrojit a vytvořit takové (vojenské) kapacity, abychom měli schopnost odstrašovat,“ prohlásila šéfka Evropské komise. Ve druhé polovině nynější dekády se podle ní vytvoří nový světový pořádek a Evropa musí být schopna se sama bránit.

Jako jeden z hlavních bodů plánu Připravenost 2030 von der Leyenová zmínila výdaje na zbrojení, které sice členské země EU podle ní od roku 2021 navýšily o více než 31 procent, ale které jsou stále nižší než výdaje Spojených států, Číny a Ruska. V souvislosti s tím předsedkyně EK před časem představila plán, který by měl zpřístupnit až 800 miliard eur (20 bilionů korun) na posílení evropské obranyschopnosti a na okamžitou pomoc Ruskem napadené Ukrajině. Navrhla také rozvolnit rozpočtová pravidla Evropské unie s cílem umožnit členským zemím zvýšit investice do obrany bez postihu za nadměrný schodek rozpočtu a také nové společné půjčky ve výši 150 miliard eur.

Investice do infrastruktury

V rámci programu Připravenost 2030 by také EU podle von der Leyenové, bývalé německé ministryně obrany, měla investovat do celounijní síně pozemních koridorů, letišť a přístavů kvůli rychlému přesunu vojsk. Potřebné jsou rovněž investice do vojenské techniky, včetně moderních prostředků války nebo využití umělé inteligence k vojenským účelům. „Rozsah, náklady a komplexnost takových projektů je nad možnosti jednotlivých členských států, ale společně jako Evropané to můžeme zvládnout,“ řekla.

Evropská komise počítá s posílením podpory poskytované Ukrajině, protože je potřeba učinit tuto zemi „natolik silnou, aby byla nestravitelná pro případné útočníky“, uvedla von der Leyenová. Plánuje vytvořit s Ukrajinou společnou pracovní skupinu, která bude koordinovat vojenskou pomoc ze strany EU a členských států určenou Kyjevu. Sedmadvacítka se ale také může od Ukrajiny podle von der Leyenové učit pokud jde o transformaci zbrojního průmyslu.

Další prioritou plánu Připravenost 2030 je posílení evropského obranného průmyslu. „Musíme nakupovat v Evropě,“ uvedla šéfka unijní exekutivy.

