Trump má rád švýcarské hodinky, přesto je zatížil výraznými cly, horlí hodináři

Spojené státy otřásly Švýcarskem novými cly. Jen málo koho to zaskočilo víc než milovníky a výrobce švýcarských hodinek.

Oliver R. Müller, švýcarský konzultant pro luxusní hodinky, je pobouřen ranou, kterou cla pravděpodobně zasadí hodinářskému průmyslu v zemi, který se v poslední době spoléhal na poptávku z USA, aby vykompenzoval slábnoucí prodej v Číně. „Je to pro švýcarské hodináře další rána,“ řekl Müller v rozhovoru pro agenturu Bloomberg.

Müller odhadl, že cla 39 procent po přenesení na značky, jako Rolex, Patek Philippe a Omega, na americké distributory, by pravděpodobně maloobchodní ceny zvýšilo o 12 až 14 procent. Pro příklad by to k ceně hodinek Rolex Submariner z nerezové oceli, která je nyní 9 500 dolarů, přidalo přibližně 1 000 dolarů.

Švýcarské hodinky jsou v USA dlouhodobým symbolem bohatství a v průběhu let byl prezident spatřen s různými luxusními hodinkami, včetně hodinek Rolex. Členové jeho rodiny a jeho administrativy také nosili švýcarské hodinky. „Má rád švýcarské hodinky!“ řekl Müller.

Luxusní hodinky si v posledních letech získávají stále větší počet amerických fanoušků a jejich majitelé se svými kolekcemi chlubí na sociálních sítích. Řetězec Watches of Switzerland, který má pobočky v nákupních oblastech po celých USA, ve svém prohlášení uvedl, že bude i nadále úzce spolupracovat s partnerskými značkami, aby zmírnil jakýkoli možný celní dopad.

Hodinkoví nadšenci již dlouho hledají značky a referenční čísla luxusních hodinek Trumpových úředníků. Ředitel FBI Kash Patel byl spatřen s hodinkami Breitling. Bývalý ministr Elon Musk má hodinky TAG Heuer s logem SpaceX.

Ministr zahraničí Marco Rubio, který v předchozím politickém životě prohlásil, že Trump, kdyby nezdědil jmění po svém otci, by prodával hodinky na Manhattanu, také nosil hodinky Rolex.

