Dalibor Martínek: Jurečka chce přidat školním kuchařkám. Důchodce je ale pořád víc

Volby se blíží. Takže ministr sociálních věcí Marian Jurečka od lidovců přišel s originálním nápadem. Přidat asi 380 tisícům státních zaměstnanců od ledna až třináct procent na platech.

Navýšení platů ministerstvo vyčíslilo na 23,5 až 45,1 miliardy korun ročně. Ze státního rozpočtu by to bylo 14,7 až 27,7 miliardy, zbytek by platily samosprávy. To je vynikající předvolební dáreček. A skvělý nápad. Zvláště ve světle schodku státních financí, aktuálně ve výši 152 miliard korun za první pololetí.

Kdyby takto hospodařila rodina, měla dluhy kam se podívá, tak by si jistě asi nepřikoupila dovolenou v Chorvatsku. Taková rodina by čelila exekucím. Českému státu, jeho představitelům, třeba Jurečkovi, je patrně úplně jedno, kolik dluhů nasekají. Oni to platit nebudou.

Navýšení tarifů se nyní týká lidí pracujících ve školství, ale i v dalších oborech s výjimkou ozbrojených sborů. Hasičům a policistům se od července zvýšil takzvaný stabilizační příspěvek, vojákům tarify.

Vládní politici udělají předvolební kampaň, naslibují kdekomu hory doly, platit to bude daňový poplatník. Třeba pomocí zvýšených daní. Po volbách budou politici brečet, že státní dluh je příliš vysoký a jak oni to mají těžké, někomu přidat nebo něco reformovat. Určitě oživí myšlenku zvýšení spotřebních daní, možná zdanění firem. Po volbách totiž jistě nastoupí učitelé, lékaři, soudci, hasiči nebo policajti s argumentem, že už jim dlouho nebylo přidáno, a že žádají více.

Tato státní posvátná kráva neustále tloustne, bez ohledu na to, kde se na ni berou peníze.

Současný Jurečkův předvolební dárek vypadá tak, že by nejvíc peněz mělo být přidáno lidem, kteří pracují za ty nejnižší mzdy. To zní jako bohulibý záměr, takový lidovecký. Například kuchařky ve školní jídelně s pětiletou praxí nyní berou základní plat mezi osmnácti a dvaceti tisíci korun. Zvýšit by se jim mohl 18 890 až 21 670 tisíc.

Těžko si představit, že někdo pracuje za takovou almužnu. Ani Jurečkovo populistické gesto na tom extra nic nezmění. Ale Jurečka by si vlastně zasloužil za svůj předvolební nápad pochvalu. Za snahu o zlepšení podmínek pracujících.

Z úst ministra zazněl při této příležitosti i poněkud podivný argument pro zvyšování platů chudých pracujících. „Růst cen způsobil, že došlo ke značnému poklesu reálné hodnoty tarifů, a tedy k poklesu kupní síly státních zaměstnanců,“ uvedl Jurečka. Hodnota toho, co si za své příjmy mohou lidé pracující pro veřejný sektor koupit, prý klesla mezi lety 2019 a 2024 zhruba o devět procent. To je trochu podivné, protože kumulovaná inflace mezi těmito lety dosáhla čtyřicet procent. Takže tam nějaké přidávání pořád bylo. Ale, jak bylo řečeno, lidem v takovýchto profesích není co závidět. Nikdo by nechtěl pracovat za peníze kuchařek ve škole.

O to zvláštnější je, že důchodcům penze pořád rostou. Nyní je průměrný důchod 21 tisíc korun. Víc, než má ona kuchařka ve školní jídelně, která na rozdíl od důchodce pracuje. Rozdíl bude patrně v tom, že důchodců jsou dva a půl milionu, zatímco školních kuchařek pár desítek tisíc. Kuchařky mají malý politický výtlak. Takže jim je něco přidáno, ale důchodce je pořád víc.