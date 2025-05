Dalibor Martínek: Česku chybí lídr. Ne pro život Čechů, ti si poradí. Pro svět

Mezi podnikateli je spousta dobrých lídrů. Ne těch, kteří jen hledají dobrou investiční příležitost. Ale těch, kteří myslí na společnost. Proč nikdo z nich nejde do politiky?

Václav Havel byl jenom jeden. Přestože se v sedmdesátých letech stal terčem komunistické perzekuce, a prožil opakovaně měsíce ve vyšetřovací vazbě a následně i roky ve vězení, jeho kompas ho dovedl do čela Československa, následně České republiky. Havlův životopis je známý, stejně jako jeho literární dílo. I to jeho trápení s ním. Ale kdo netvořil, těžko si představí, jak je to těžké.

Jeho vztahy s americkými prezidenty, jeho práce pro zviditelnění Česka. Je to jeho osobní zásluha, za kterou by mu Češi měli navždy líbat ruce. Stavět sochy.

Nechme sochy stranou. Jde o to, žít co nejlépe, z generace na generaci. Otázkou je, co Češi nyní dávají světu. A jak Čechy svět vnímá. Proč je to důležité? Protože jsme pupkem Evropy. Národem, který si za tisíc let existence vydobyl místo na světě. Tvrdí, trochu primitivní, ohební. Ale patříme do světa. Na naše geografické místo.

Ale co teď s tím? Česko se plácá v mnoha problémech, a neví, co s tím. Kdejaký ministr mluví o nutnosti inovovat, stát se z montovny vědomostní ekonomikou, středoevropským Izraelem. Slova tečou, nic se neděje. Jen experti na dotace bohatnou. Jsme montovnou. Ale Čechům to nevadí, na dovolenou u moře jim to stačí.

Za pět měsíců budeme mít volby, a situace není nadmíru výtečná. V sobotu se sešli Starostové. To je taková strana nestrana, bez jasného směru. Vytahuje různá jména jako králíky z klobouku. Ministrem průmyslu za ní byl bankéř Síkela, který se nakonec raději odporoučel za blahobytem do Bruselu. Kdyby Jozef Síkela uměl psát jako Miloslav Stingl, slavný český cestovatel, mohl by napsat knihu, jak třikrát objel svět.

Starostové vytáhli jako kandidátku na prezidentku Danuši Nerudovou. Ta evidentně také hledá uplatnění ve světě za erární peníze. Nyní je europoslankyní, a asi o ní dlouho neuslyšíme.

Vít Rakušan, šéf Starostů, strany nestrany, umí plamenně promluvit. To je všechno, není za ním životní příběh. Teď nám Starostové slibují neotřelou kampaň, takovou lidskou. Tak uvidíme.

Premiér Fiala má dobře našlápnuto na lídra. Od začátku války na Ukrajině stojí pevně na ukrajinské straně. Jako první z premiérů Evropské unie tam jel vlakem podpořit prezidenta Volodymyra Zelenského. Fialovi nelze upírat zásluhy o rozvoj mezinárodních vztahů, na správné straně. Nicméně domácí úlohy si neplní. Nechává to na lidech, kteří je nezvládají. Dukovany? Průšvih. Sociální politika, stavební zákon, a tak dále, je to s touto vládou jako chůze bažinou.

Co nás může potkat lepšího. Andrej Babiš. Oportunista, mistr chaosu. Pracovitý Karel Havlíček. Ale pracovitost nestačí. Je třeba vize, a schopnost ji naplnit. Nic z toho v Česku nevidíme. Máme tady dva staré rýpaly, Václava Klause a Miloše Zemana. A potom cestu od nikud nikam, od funkce k funkci. Bartošova digitalizace? Průšvih. Jurečkova penzijní „reforma“? Další průšvih. Ale pozor, není to jenom chybou politiků. Takový je ten náš středoevropský národ. Mezi podnikateli je spousta dobrých lídrů. Ne těch, kteří jen hledají dobrou investiční příležitost. Ale těch, kteří myslí na společnost. Proč nikdo z nich nejde do politiky? No, asi to tady s námi Čechy není moc příjemné. Nelamme hůl. Třeba se nějaký idealista, jako byl Havel, časem přeci jen urodí.

