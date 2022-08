Dalibor Martínek: Exekuční mafii už se sbíhají sliny. Přichází období hojnosti

Za první čtvrtletí letošního roku narostl počet nově zahájených exekucí o 11,4 procenta. Za celý loňský rok byl nárůst zahájených exekucí 6,8 procenta. Celkově bylo vloni zahájeno 445 tisíc exekucí. V současnosti je v exekuci asi osm set tisíc Čechů, desetina dospělých.

Zná někdo pro dobu krize lepší byznys? S energetickou krizí čísla mohutně narostou. Exekutoři budou mít zlaté časy. Zatímco se statisíce lidí dostanou do bezvýchodné situace.

To už by mohl být dobrý důvod pro vládu, která, zdá se, pořád spí, k nějakému zásadnímu, plošnému opatření v boji s drahými energiemi. Zvyšující se schodek veřejných financí nechť na čas vezme čert. Proti blížícím se osobním tragédiím tisíců lidí má nižší výtlak. Pokud vláda nic neudělá, za chvilku bude řešit sociální kalamitu. I politickou.

Možná nejsme daleko od okamžiku, kdy budou lidé stát dlouhé fronty na polívku, které známe z černobílých obrázků z krize před devadesáti lety. Z obrázků, o kterých jsme si mysleli, že je to dávná minulost. Stejně jsme si po tři generace mysleli, že v Evropě už nikdy nebude válka. Že jsou lidé chytřejší. Možná budeme muset všechny tyto iluze přehodnotit.

Ale zpátky k exekutorům. Jednak je zvláštní, že se jim stále říká soudní exekutoři, ačkoliv jde o soukromé subjekty, které generují obří zisky. Žádná úměra mezi dluhem a trestem. Z třiceti korun je osm tisíc. Z moci úřední. Kdo to má?

Dravci na lovu

Aktuálně je v Česku 155 „soudních“ exekutorů. Zaměstnanců jejich „úřadů“, neboli firem, jsou tisíce. A všichni skvěle prosperují.

Měli jsme v posledních dvaceti letech ve veřejné debatě spoustu podnětů vůči exekutorům. Že lidem berou věci potřebné pro práci, ačkoliv by to dělat neměli. Násilí, nátlak, arogance. Zabavené věci si sami levně kupují, nebo jejich příbuzní. Dokonce i manžel bývalé šéfky exekutorské komory si v dražbě levně koupil v Ostravě byt. Vše prý bylo v pořádku. Předchozí šéf exekutorské komory Juraj Podkonický se díky své „profesi“ patrně stal miliardářem. To je u „úředníka“ poněkud podivné, nebo ne? Jako by exekutoři nějakým záhadným způsobem vypadli z českého právního řádu.

Výsledkem je, že se jich všichni bojí. Připomíná to státní bezpečnost minulého režimu. Proti té také nikdo neměl šanci, dovolání. Z marginálního prohřešku, třeba nezaplacení poplatku v nemocnici za pár desítek korun se v jejich rukách stává likvidační platba v řádu mnoha tisíc korun. Máme se bát soudních zřízenců? Máme se bát státu? Situace naprosto děsivá.

Byly tady legislativní pokusy omezit kompetence exekutorů, zamezit jejich zvůli. Některé lidskoprávní organizace v čele s Člověkem v tísni proti jejich postupům dlouhodobě vystupují. Kandidát na prezidenta Marek Hilšer se tématu v Senátu věnoval celé čtyři roky. Výsledek? Nic se nezměnilo.

Člověče, pomoz si sám

Jak říká Hilšer, „nebyla vůle“. Jakou kouzelnou mocí vládnou exekutoři, že se jim povedlo zařídit, aby zůstávali neomezenými vládci nad osudy lidí? Jsou to snad nějací mágové oplývající nadlidskými schopnostmi? Nebo za tím jsou peníze?

Nejhorší je, že exekutory podporují organizace placené z veřejných peněz. Dopravní podniky, nemocnice, knihovny. Mají poskytovat veřejnou službu za peníze daňových poplatníků. Drobné dluhy ale bez servítek prodávají vymahačům. A své klienty, z jejichž daní a vůle žijí, předhazují dravcům. Hezký obchodní vztah.

Aktuální průšvih s cenami energií roztočí exekuční mašinerii do vyšších obrátek. Zcela neřízený trh dodávání energií dává soukromým dodavatelům obří prostor. Buď zaplatíte nově stanovené ceny, nebo Podkonický… Stát nepomůže, fatálně selhává.

Vláda evidentně není schopná s růstem cen nic dělat. Možná někdy v listopadových fakturách přispěje dodavatelům energií. Otázkou je, jak se tento příspěvek firmám propíše spotřebitelům.

Co budeme dělat? Necháme si tuhle vládu, nebo bude nějaká jiná, lepší? A kdo to bude? Na obzoru není nikdo vidět.

Všichni se tak blížíme kusadlům nenasytných exekučních mravkolvů. Kdo nám pomůže? Vláda? Ta na to nevypadá. Musíme to zvládnout sami.