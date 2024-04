Co si vzít z přístupu investičních rebelů typu Buffett

Po několika měsících růstu zažívají akciové trhy v současnosti ochlazení. Geopolitická rizika a odolná inflace přinášejí mezi investory nervozitu a nejistotu. Například americký index S&P 500 za poslední dva týdny odevzdal polovinu svého zisku od začátku roku. Podobné situace ale v sobě ukrývají i spoustu příležitostí. V období největší nervozity dokážou zkušení investoři najít ty nejlepší klenoty. Musí mít ale odvahu jít proti proudu a věřit vlastnímu úsudku.

Legendy s pověstí rebelů

Největší investiční legendy mají často pověst rebelů. Warren Buffett své úspěchy rovněž vysvětlil plaváním proti proudu. „Je to úplně jednoduché. Musíte být chamtiví ve chvíli, kdy ostatní mají strach a mít strach, kdy ostatní jsou chamtiví.“

Další známá osobnost, která se proslavila díky odvaze investovat způsobem popírajícím všeobecný trend, je John Alfred Paulson. Paulson vstoupil ve známost díky své extrémně úspěšné sázce na propad amerického nemovitostního trhu kolem roku 2008.

Společným znakem podobných příběhů je, že v době, kdy osamělý plavec do daného obchodu nastupuje, je považován za blázna. Až časem mu trh dá za pravdu.

Instinkt jít s davem

Instinktivní chování, které nám nadělila příroda, může být v případě investičního rozhodování velmi kontraproduktivní. Obor behaviorální ekonomie se zabývá vlivem emocí na chování investorů. Jedním z nejznámějších jevů je tzv. „herd behavior“, tedy davové chování. Jedná se o situaci, kdy pod vlivem davu jednáme iracionálně. V důsledku nejistoty, strachu a pochyb o vlastních schopnostech uděláme nepromyšlené rozhodnutí, které se často ukáže později jako nesprávné. Takové chování pak funguje jako katalyzátor rychlých propadů na trhu, ale rovněž umí nafouknout finanční bubliny.

Názor většiny nemusí být správný

Být jediný v davu kdo má jiný názor? To neustojí každý. Většina z nás buď protichůdný názor nevyjádří nebo podlehne v očekávání, že názor většiny musí být správný. Nemusí. A často tomu tak není ani na finančních trzích. Dav ale trhem hýbe. Proto, čím sledovanější akcie, tím menší šance je, že bude prozřetelnost výhodou. Větší šanci najít skrytý podklad má investor v méně sledovaných koutech trhu.

V období velké nejistoty utrpí i kvalitní firmy

Účastníci trhu se pod tlakem davu chovají někdy iracionálně. Právě to má za následek, že se s masou trhu svezou také velmi kvalitní cenné papíry. Zpravidla neprávem. Jenom v důsledku toho, že v rychlosti propadu není čas dlouho přemýšlet, řada investorů zpanikaří. Jiní jsou někdy k prodeji nuceni, protože musí krýt ztráty.

Štěstí přeje připraveným

Vychytat příležitosti, kdy se investiční klenoty nabízejí ve slevě umí jenom připravení. Zanalyzovat jakoukoliv investiční příležitost do hloubky dá práci a chce čas. Výhodu proto má ten, kdo si vytipuje jisté investiční univerzum a sleduje ho delší dobu. Zná tak skutečnou hodnotu svých favoritů, a umí pak rychle zareagovat, když tyto tituly trh spláchne společně s jinými v období paniky.

Běžný smrtelník často nemá možnost věnovat hledání investičních příležitostí desítky hodin, aby byl ve správný čas připraven. Platí tedy zásada, co neumím pořádně, raději nebudu dělat vůbec? Určitě ne. Neinvestovat vůbec v dnešní době není alternativou. Nejrozumnější je delegovat hledání pokladů odborníkům a svěřit své prostředky některé z osobností s aktivním investičním přístupem.

