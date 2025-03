Čeští řidiči tankují za jedny z nejnižších cen v EU. Díky ropě z Ruska

Rusko je letos stále na prvním místě mezi dovozci ropy a produktu z ní do České republiky. To je klíčový důvod, proč Češi tankují téměř nejlevněji z celé EU.

Česko letos v lednu dovezlo ropu z Ruska za 3,1 miliardy korun, plyne z dat ČSÚ (viz níže). Navíc dovezlo ropné produkty ze Slovenska za 1,7 miliardy korun (viz tamtéž). Přitom Slovensko tyto produkty vyrábí hlavně z ropy opět z Ruska, které zajišťuje zhruba 90 procent slovenského ropného importu.

ČSÚ {}

Dohromady tak Česko letos v lednu dovezlo až 4,8 miliardy korun ruské ropy nebo produktů z ruské ropy.

Zahrneme-li tedy i nepřímý dovoz, Rusko se stále i letos podle všeho umisťuje na prvním místě mezi dovozci ropy a produktů z ní do Česka.

Podle dat finského institutu CREA se objem českého přímého dovozu ruské potrubní ropy letos v lednu a v únoru příliš nelišil od situace před invazí Ruska na Ukrajinu (viz graf níže).

CREA

Další dvě země EU, které ruskou potrubní ropu letos v lednu a únoru přímo odebíraly, představují již zmíněné Slovensko a také Maďarsko. Na rozdíl od nich už Česko prochází procesem odstřižení se od dodávek ruské ropy, který by měl být završen letos v první polovině roku, pokud už se tak tedy z důvodu aktuálního výpadku dodávek Družbou nestalo.

To však nic nemění na tom, že v lednu a v únoru pokračující dovoz ruské ropy do Česka, která je kvůli západním sankcím nadále ve slevě, z velké části vysvětluje, proč jsou nyní pohonné hmoty v Česku tak levné. Sleva ruské ropy proto světové referenční ceny ropy Brent činila letos v lednu průměrně 4,4 dolaru na barel, uvádí zmíněný institut CREA (viz graf níže).

Ostatní země EU s výjimkou tedy Česka, Slovenska a Maďarska se už od dodávek ruské potrubní ropy odstřihly zcela. Slovensko přitom pohonné hmoty daňově v souhrnu zatěžuje více než Česko a Maďarsko zase uplatnilo speciální daň ze slevy ruské ropy oproti světové referenční ceně.

Benzín i nafta jsou tak hlavně z těchto důvodů nyní v Česku třetí nejlevnější v EU. Levněji jsou dané pohonné hmoty k dostání pouze na Maltě a v Bulharsku, jak plyne z aktuálních dat Evropské komise. Například na Slovensku jsou nafta a benzín o sedm až osm procent dražší než v ČR, v Polsku – kde tradičně bývaly ceny paliv zpravidla levnější než v Česku – je benzín o 3,5 procenta dražší než v Česku, nafta pak o bezmála sedm procent.

