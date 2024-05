Zemřela tvář dogecoinu, kryptoměna nadále skomírá

Fenka Kabosu, která se stala tváří kryptoměny dogecoin, uhynula. Samotná kryptoměna živoří na méně než třetině své maximální hodnoty z roku 2021, kdy ji propagoval Elon Musk.

Reklama

Pes, jehož tvář pomohla šířit oblíbený mem doge a později se stal logem kryptoměny dogecoin, v pátek zemřel. Tvář fenky Kabosu inspirovala vznik kryptoměny dogecoin, která vznikla v roce 2013 jako parodie na tehdy ještě relativně nový bitcoin.

„V pátek přešla duhový most“, uvedla její majitelka Atsuko Sato na sociálních sítích a dodala, že zemřela doma v Sakuře, městě východně od Tokia.

Sato psa adoptovala v roce 2008 a začala na svém blogu zveřejňovat jeho fotky. Ale jedna konkrétní fotka Kabosu v roce 2010 prorazila: zdvižené obočí a pohled, který by se dal číst jako vědoucí, zlomyslný nebo pobavený. Její kulatá hlava se brzy stala jednou z nejznámějších tváří memu Doge.

Roman Valihrach: Méně kryptoměn by bylo ku prospěchu Leaders Milion dolarů za bitcoin není nereálné, říká Roman Valihrach, zakladatel největší tuzemské kryptoburzy Coinmate. „Jestli to bude za 5 nebo za 20 let, to nevím,“ dodává Valihrach, který tvrdí, že bitcoin by v budoucnu mohl nahradit zlatý standard. V rozhovoru s newstream.cz dále mluví o tom, zda je Česko „krypto Švýcarskem“, jak by stát mohl podpořit digitální měny, aby Česko přestalo být montovnou či jak hodnotí spolupráci s Tipsportem. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Zaostávání za bitcoinem

O řadu let později, během koronavirové pandemie, dogecoinu pomohl Elon Musk, který začal tvrdit, že do kryptoměny investuje a radil svým followerům, aby udělali to samé. Kdo se ji nezbavil včas, dodnes plaká na výdělkem.

Kryptoměna se aktuálně prodává v přepočtu za 3,8 koruny. Na svém vrcholu v květnu 2021, kdy svým fandům Musk doporučoval měnu nakupovat, stála přes 13,4 koruny. Za svými maximy zaostává navzdory letošnímu růstu, kdy její hodnota posílila, o více než 80 procent. Dogecoin podle údajů serveru Coingecko.com zůstává devátou největší kryptoměnou na světě s tržní hodnotou kolem 23,6 miliardy dolarů (536 miliard korun).

Největší kryptoměna bitcoin naopak nezaostává a aktuálně se obchoduje za 1,57 milionu korun, tedy o deset procent více než byla maxima úspěšného roku 2021, na která se dogecoin nezvládl vrátit.

Dva studenti americké MIT ukradli kryptoměny za miliony dolarů. Stačilo jim 12 sekund Money Ve Spojených státech byli zatčeni dva bratři pro podezření z krádeže 25 milionů dolarů (568 milionů korun) v kryptoměnách a to za pouhých 12 sekund. ČTK Přečíst článek

Na čem půjde letos vydělat? Na bitcoinu, akciích i nemovitostech Trhy Hodnota bitcoinu může ještě letos přesáhnout hodnotu 100 tisíc dolarů, zaznělo v debatě v rámci projektu Technology Fast 50 společnosti Deloitte. A na čem lze letos ještě vydělat? Vhodná doba je podle investičních špiček i nadále pro investice do nemovitostí a akcií. nst Přečíst článek