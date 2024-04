Na čem půjde letos vydělat? Na bitcoinu, akciích i nemovitostech

Hodnota bitcoinu může ještě letos přesáhnout hodnotu 100 tisíc dolarů, zaznělo v debatě v rámci projektu Technology Fast 50 společnosti Deloitte. A na čem lze letos ještě vydělat? Vhodná doba je podle investičních špiček i nadále pro investice do nemovitostí a akcií.

Reklama

eálná hodnota standardních měn bude klesat. Otázka je, jak rychle. Na tom se shodli všichni účastníci akce pořádané poradensko-technologickou společností Deloitte pod hlavičkou žebříčku Fast 50, který hodnotí nejrychleji rostoucí technologické společnosti. Naopak bitcoin podle nich nelze zastavit.

„O hranici 100 tisíc dolarů se v poslední době hodně mluví. V souvislosti se současným růstem bitcoinu je ale nutné připomenout, že stále nepřekročil reálnou hodnotu z roku 2021. A to zejména kvůli inflaci dolaru. Aby se dostal na dosavadní maximum, musí dosáhnout alespoň na 80 tisíc dolarů,“ vysvětlil Štěpán Uherik ze Satoshilabs.

Vítězství vypadá jako bitcoin. I kdyby zase spadl Trhy Nad 72 tisíc dolarů se poprvé podíval bitcoin. Už téměř odepisovaná kryptoměna, která v listopadu 2022 stála 15787,28 dolaru. Charakter bitcoinu pohádkově zesílil, dokázal se už několikrát odrazit ode dna. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Že bitcoin překoná 100 tisíc dolarů si myslí také třetina zástupců české start-upové scény, jak ukázala anketa pořádaná v rámci akce. Dalších 45 procent pak očekává jeho další růst, který však této magické hranice nedosáhne. Naopak stagnaci nebo pokles předpokládá jen pětina respondentů.

Investujte, vyděláte

Uherik zdůrazňuje, že je důležité rozlišovat mezi bitcoinem a ostatními kryptoměnami. Zatímco bitcoin je decentralizovaný a dá se označit za „lepší peníze“, ostatní kryptoměny většinou decentralizované nejsou a jejich hodnota závisí na rychle se měnících trendech.

„Trend je ale jasný. Bitcoin jsou lepší peníze a za pět let bude mít i nadále růstový trend, zatímco inflační peníze budou mít zcela jistě stále menší kupní sílu,“ shrnul Uherik.

Řečníci se shodli, že se světlá budoucnost bitcoinu dá využít i například investicemi do infrastruktury, kterou s sebou rozšíření digitální měny přinese. Podle Milana Pualice ze Citi může jít například o oblasti polovodičů nebo kybernetické bezpečnosti. Právě té se věnuje celá řada českých start-upů. Ty jsou vedle toho velmi silné i v oblasti fintechu, jak dokládá i příklad společnosti FTMO, vítěze tří posledních ročníků ocenění Deloitte Technology Fast 50.

Příznivou budoucnost očekávají účastníci akce i u investic do nemovitostí. Těm hraje podle Alana Pocka z Investownu do karet to, že je jich na trhu omezená nabídka a jsou tak vhodnou volbou pro ochranu před inflací. Rizika vidí v dlouhodobém horizontu v nejistotě ohledně legislativních změn, které trh s realitami ovlivňují.

Mikroinvestice do nemovitostí táhnou. Letos investorům vyděláme 100 milionů, říká šéf Investownu Alan Pock Leaders Developeři si malují, jak výhodně svůj projekt prodají, ale realita je dnes úplně jinde. „Stává se nám, že odhady stavitelů jsou nadhodnocené a jejich exitové strategie absolutně vysněné,“ říká Alan Pock, šéf společnosti Investown, který spojuje drobné investory s realitními developery. I přes nemalé vstupní poplatky chtěli developeři přes Investown získat na své projekty kolem 130 miliard korun, k investorům se však dostala jen hrstka z nich, které se podařilo na své projekty vysbírat 2,3 miliardy. „Síto je u nás husté, každého z developerů si bedlivě prověřujeme,“ dodává Pock v rozhovoru pro Newstream. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Reality jsou podle ankety Fast 50 třetím nejoblíbenějším aktivem, do kterého by čeští investoři v současnosti vložili peníze. Preferuje je 15 procent dotázaných. „To odpovídá i tomu, jaký podíl zaujímají nemovitosti v rámci portfolia našich investorů,“ komentoval Pock.

Nejvíce dotázaných by v tuto chvíli investovalo do akcií. I ty čeká podle Filipa Kejly z Nextwealth dobrá budoucnost, méně jsou však vhodné pro investory požadující pouhé udržení již nabitého majetku s cílem porazit inflaci.

„Zde je největší rozdíl mezi velkými a malými investory. Akcie rozhodně nejsou vhodné pro investory s krátkým investičním horizontem nebo nízkou tolerancí rizika. Malý začínající investoři by se vždy měli inspirovat zkušenými,“ uzavírá Kejla.