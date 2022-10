Učitelé berou téměř 50 tisíc, skoro o pětinu více než je průměrná mzda v Česku

Učitelé v regionálním školství pobírali po započtení všech příplatků a odměn v roce 2021 průměrnou hrubou měsíční mzdu téměř 47 tisíc korun. Je to meziročně o osm procent více. Pedagogové působící na základních a středních školách si loni v průměru vydělali téměř 50 tisíc měsíčně, průměrný plat učitelů v mateřských školách je o pětinu nižší, uvedl mluvčí Českého statistického úřadu (ČSÚ) Jan Cieslar. Průměrná mzda v celém Česku ve druhém čtvrtletí stoupla proti stejnému období předchozího roku o 4,4 procenta na 40 086 korun.

V regionálním školství v Česku působilo podle údajů ministerstva školství (MŠMT) loni 149 tisíc učitelů. „Po letech 2018 až 2020, kdy mzda učitelů rostla dvojciferným tempem, došlo v následujícím období ke zpomalení. Minulý rok si učitelé v regionálním školství meziročně polepšili o 8,1 procenta, v absolutním vyjádření o 3525 korun," uvedla Jitka Wichová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Ministerstvo školství letos v březnu uvedlo, že průměrný hrubý plat učitelů loni vzrostl loni na 47 590 korun. Průměrná mzda v ČR činila loni podle ČSÚ 37 839 korun měsíčně. Průměrný hrubý měsíční výdělek učitelek a učitelů byl loni podle ČSÚ 46 843 korun, což odpovídá 115 procentům průměrné celorepublikové mzdy. V případě žen působících v pedagogických pozicích dosáhla průměrná mzda 132 procent průměrné mzdy všech zaměstnankyň v Česku. V případě učitelů-mužů to bylo 110 procent průměrné mzdy v republice.

Nejlépe jsou na tom středoškolštví učitelé

Nejlépe placenou skupinou pedagogů v regionálním školství byli středoškolští učitelé, kteří pobírali v průměru 49 400 korun. Průměrná mzda učitelů na základních školách byla o 400 korun nižší. Nejnižší byla průměrná mzda učitelů ve školkách, kde činila 39.100 korun. Podle ČSÚ se přitom liší finanční ohodnocení učitelů ve veřejných a soukromých školkách. Více si vydělají učitelé ve veřejných zařízeních, a to v průměru o 10.000 Kč.

Výše mzdy pedagogů v mateřských, základních a středních školách je rovněž ovlivněna délkou praxe. Učitelé mladší 35 let pobírali loni v průměru 40 600 korun, jejich kolegové starší 55 let vydělávali přes 50 tisíc.

Nejvyšší průměrnou mzdu v roce 2021 na základních školách dostávali učitelé v Libereckém kraji, a to 50 tisíc korun. Naopak nejméně vydělávali učitelé působící na základních školách v kraji Vysočina. Jejich průměrná měsíční odměna byla 48 400 korun. V relaci k průměrné hrubé mzdě všech zaměstnanců daného kraje však pobírali nejvíce učitelé v Karlovarském a Zlínském kraji. Jejich finanční ohodnocení dosáhlo téměř 140 procent průměrné mzdy v kraji. Oproti tomu nejnižší v porovnání s průměrnou odměnou v kraji byla mzda učitelů v Praze, kde činila 99 procent.

Školské odbory požadují od ledna 2023 zvýšení sumy na platy učitelů o 15 procent. Stejné přidání žádají i pro neučitelské profese. Odborářské požadavky podle předáka odborového svazu pracovníků školství Františka Dobšíka reagují na růst cen a propad reálného výdělku. Podle svazu by při zvýšení o 15 procent měl průměrný plat pedagogů dosáhnout příští rok 52 710 korun a odpovídal by zhruba 122 procentům očekávané průměrné mzdy.

