Lukáš Kovanda: Mzdy rostou o takřka 10 procent, inflaci ale ani tak nepřekonají

Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla v letošním prvním čtvrtletí podle odhadu Trinity Bank meziročně o 9,7 procenta, na 41 608 korun. „Vzhledem k inflaci, která v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhla 16,4 procenta v meziročním vyjádření, však mzdy reálně klesly, a to o stále poměrně výrazných 6,7 procenta,“ uvádí k odhadu hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Český statistický úřad příslušná data zveřejní v pondělí 5. června.

Reklama

Pokles je ovšem o něco slabší než loňský celoroční reálný pokles mezd, jenž činil 7,5 procenta. Letos oproti loňsku dochází ke zrychlení nominálního růstu mezd, o němž svědčí výsledky kolektivního vyjednávání v jednotlivých podnicích. Některé z nich přistupují dokonce na vyšší než desetiprocentní navýšení nominálních výdělků.

Lukáš Kovanda: Vláda uvěřila bludu, že pokud lidem hned nezvýší daně, Česko zbankrotuje Názory Česko není v rozvratu, zato ale ve mzdově-inflační spirále prý už ano. A to je akutnější problém než deficitní veřejné finance, komentuje debatu k tempu zadlužování České republiky hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Přitom platí, že inflace bude během letošního roku dále klesat, přičemž v létě by se měla dostat do jednociferného pásma. Postupně tak bude ukusovat stále menší a menší část z nominálního mzdového růstu. Podniky si zvyšování mezd mohou – a musí – dovolit, neboť loni citelně vzrostl podíl zisků firem a podniků na celkovém výkonu ekonomiky, a to z důvodu fenoménu takzvané ziskové inflace.

Na stále přehřátém trhu práce, vykazujícím dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti v EU a nyní opět převis volných pracovních míst na počtem uchazečů o práci, je pro řadu firem a podniků i výraznější nominální přidávaní na mzdách vlastně nutnost, nechtějí-li o zaměstnance v čase výrazné inflace přijít.

Za celý letošní rok tak růst mezd nakonec bude takřka držet krok s inflací, neboť celoročně předpokládáme reálný propad pokles výdělků pouze o 1,5 procenta.

Česká ekonomika se dostává do inflační spirály, ČNB by měla opět zvýšit úrokové sazby, tvrdí ekonom Holub Money Inflaci v Česku stále přiživují rostoucí mzdy, Česko se tak dostává do mzdově inflační spirály. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl člen bankovní rady České národní banky Tomáš Holub. Centrální banka by proto podle něj měla opět brzy zvýšit úrokové sazby. S tím naopak nesouhlasil ekonom a ředitel centra IDEA CERGE-EI v Praze Jan Švejnar, podle něj je problémem pokles HDP. ČTK Přečíst článek

Nebezpečná jízda. Česko už nasedá do mzdově-inflační spirály, varuje Holub z ČNB Money Česko se už dostalo do mzdově-inflační spirály, varuje člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub. Podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy to znamená, že zkrocení inflace si vyžádá delší čas a napáchá větší ekonomické a sociální škody. Lukáš Kovanda Přečíst článek