Volkswagen investuje půl bilionu do byznysu s bateriemi. Vybaví jimi půl milionu elektroaut ročně

Výrobce automobilů Volkswagen chce s partnery investovat přes 20 miliard eur (496 miliard korun) do podnikání s automobilovými bateriemi. Chce tak vytvořit 20 tisíc pracovních míst a do roku 2030 dosáhnout ročního prodeje nad 20 miliard eur, aby měl vedoucí postavení na tomto rostoucím trhu. Firma to podle agentury Reuters uvedla při slavnostním položení základního kamene své první evropské továrny na baterie v Salzgitteru.

Globální výrobu a výzkum baterií Volkswagenu - od těžby surovin až po recyklaci a projekty včetně systémů skladování energie - bude řídit divize s názvem The PowerCo. Volkswagen také zkoumá možnosti výstavby vlastních továren na bateriové články v Severní Americe.

Slavnostního aktu položení základního kamene se ve spolkové zemi Dolní Sasko zúčastnil i německý kancléř Olaf Scholz. „Dnes je dobrý den pro automobilový průmysl v Německu,“ uvedl Scholz.

Volkswagen opakovaně prohlašoval, že výroba dostatečného množství baterií pro pohon všech aut je zdaleka největší výzvou přechodu na elektromobilitu. Firma představila plán výstavby továren se společnou kapacitou 240 gigawatthodin (GWh) do roku 2030. Ten zahrnuje šest závodů v Evropě a dva v Severní Americe.

Salzgitter by měl být postupně schopen vyprodukovat ročně 40 (GWh), a vybavit tak přes půl milionu elektromobilů. S podobným výkonem se počítá i pro dalších pět výroben automobilových baterií v Evropě.

Kromě Salzgitteru je potvrzen plán na výstavbu továren už také v Skellefteaa v severním Švédsku a ve španělské Valencii. O další tři stanoviště pro výrobu baterií mají zájem mimo jiné Německo či země východní Evropy, připomněla agentura DPA.

