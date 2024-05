Daň z nemovitosti se musí zaplatit do konce května. Znáte však její nový výměr?

Na zaplacení daně z nemovitosti pro rok 2024 už máte jen pár dnů. Konkrétně do 31.května 2024. Zbystřit by ovšem měli nejen ti, kdo vloni prodávali, kupovali či dědili nemovitost, ale všichni vlastníci nemovitostí. Dřívější výměry daně totiž všude už neplatí, protože ve více než tisícovce obcí letos došlo k navýšení částky daně. Přinášíme proto souhrn, co vše je třeba vědět pro placení daně z nemovitosti a kde zjistíte, kolik máte ve skutečnosti letos státu na této dani zaplatit.

Pokud vlastníte nemovitost v České republice, jste také povinni z jejího vlastnictví odvést každoročně daň státu. Zaplatit ji přitom musíte nejpozději vždy k poslednímu květnovému dni. Vzhledem k tomu, že v letošním roce ale došlo v důsledku legislativních změn ke zvýšení daně z nemovitých věcí v průměru o 80 procent, je třeba si ale speciálně ohlídat, zda máte i správnou aktuální výměru daně a nespoléhat se na to, že máte ve své bance nastavený trvalý platební příkaz z minulých let. „Řadě poplatníků se daň mění také kvůli úpravě místního koeficientu, který letos uplatnilo zhruba 1100 obcí,“ upozorňuje tak na svém webu finanční správa.

Pro nemovitosti v různých krajích se navíc platí daň zvlášť pro každý kraj vyjma Prahy. Vlastníte-li tak například dům a byt v Praze a chalupu v Jižních Čechách, podáváte daňové přiznání a platíte daň z nemovitosti samostatně pro Prahu jako celek a samostatně pro Jižní Čechy. Ještě před pár lety sice platilo, že i v rámci hlavního města se podává a platí daň samostatně pro každou městskou část, nyní to už ale neplatí a za dům i byt v různých městských částech Prahy se tak platí daň najednou v jedné částce.

Jak a kde se dozvíte o nové výši daně

Novou výši daně si přitom nepočítáte sami, ale vyměřuje ji automaticky přímo příslušný finanční úřad, který každého poplatníka daně o novém výměru také musí informovat a využívá k tomu tři kanály. O aktuální výši daně se tak můžete dozvědět ze své emailové schránky, pokud jste o tuto možnost finanční úřad do letošního 15.března požádali. Pokud jste tak neučinili a máte datovou schránku, finanční úřad výměry posílá více než milionu daňových poplatníků právě tam. Emailem a do datové schránky byste přitom měli výměr obdržet zpravidla do poloviny května.

Ostatní vlastníci nemovitostí, kteří nemají datovou schránku ani nepožádali svůj finanční úřad o emailovou komunikaci, by pak aktualizované platební údaje k dani měli v průběhu května dostat prostřednictvím České pošty, tedy složenkou nebo přes SIPO. Podle odhadů finanční správy se složenek k dani z nemovitosti posílá zatím přibližně dva miliony a výměrů přes SIPO zhruba 50 tisíc. S možnostmi emailové komunikace a datových schránek se ale tato čísla každým rokem snižují.

Všichni poplatníci daně mají současně veškeré detaily ke svým daním, tedy i k dani z nemovitosti, k dispozici i ve své daňové informační schránce DIS+ na portálu MOJE daně. Tam je možné se přihlásit přes záložku Online finanční úřad i přes Portál občana například s využitím některého z ověřených způsobů přihlašování jako je například bankovní identita, Mobilní klíč eGovernmentu nebo přes datovou schránku či s využitím eObčanky.

Když výměr daně nedorazil...

Pokud nový výměr k dani z nemovitosti ještě nemáte, je třeba začít rychle po něm pátrat v datové schránce nebo přímo na úřadě. Nejpozději do letošního 22.května by prý měly být měly být rozeslány i všechny poštovní poukázky. Pokud tedy do této doby výměr neobdržíte ani poštou, ani do datové schránky, měli byste se podle doporučení finanční správy obrátit na územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu, v jehož působnosti se vaše nemovitost nachází.

Platba daně z nemovitosti

Výměr od finančního úřadu nyní již usnadňuje i samotné placení daně, protože jeho součástí je také takzvaný QR kód, který stačí jen naskenovat do mobilního bankovnictví a veškeré údaje pro platbu se do platebního formuláře v bankovnictví rovnou předvyplní. Platbu pak stačí jen potvrdit jako obvykle. Placení daně prostřednictvím složenky, tedy poštovní poukázky A, je ovšem od loňského roku zpoplatněné dle aktuálního ceníku České pošty. Čísla bankovních účtů jednotlivých úřadů si můžete překontrolovat přímo na stránkách finanční správy.

Výjimka z termínu 31.května, do kdy je třeba standardně daň z nemovitosti zaplatit, se týká daňových poplatníků, kteří mají vyměřenou daň vyšší než 5 tisíc korun. Ti ji mohou zaplatit ve dvou stejných splátkách a to do 1.června a do 30.listopadu stejného roku a také proto v jejich případě není na jejich složence finální částka. Mohou se tak sami rozhodnout, zda tuto daň zaplatí pouze v jedné částce k prvnímu termínu nebo ve dvou splátkách. „Poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mají první splátku splatnou až 31. srpna tohoto roku,“ dodává k termínům splatnosti daně finanční správa na svém webu.

