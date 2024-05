Na stát letos pracujeme o den méně než loni. Den daňové svobody připadá na 11. června

Den daňové svobody v Česku letos podle Liberálního institutu připadá na 11. června, o dva kalendářní dny dříve než loni. Na stát tak Češi budou pracovat 162 dní, o den méně než loni. Rozdíl způsobuje letošní přestupný rok. Dnes o tom informoval Liberální institut, který den daňové svobody od roku 2000 vypočítává.

Jako den daňové svobody se označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby jeho příjem připadá státu.

„Po koronavirových letech, kdy byl Den daňové svobody až na konci června, je pozitivní, že se posouvá směrem k začátku roku, což znamená méně přerozdělování a více peněz v našich kapsách. Sice bychom si přáli rychlejší posun, ale pravdou je, že oproti pandemickým rokům 2020 a 2021 je Den daňové svobody o dva týdny dříve a přerozdělování o desetinu menší,“ uvedl ředitel Liberálního institutu Martin Pánek.

Podle výpočtu Liberálního institutu letos za každých 20 tisíc korun, které si lidé nechají pro vlastní spotřebu, stát přerozdělí dalších 15 785 korun. Letošní datum dne daňové svobody odpovídá průměru za 25 let, po které Liberální institut termín vypočítává.

Liberální institut pro výpočet Dne daňové svobody používá metodiku zaměřenou na výdajovou stranu veřejných financí. Jsou to totiž právě výdaje, které je nutné financovat daňovými příjmy a které, v případě deficitních rozpočtů, determinují i nutnost splácet v budoucnu dluh.

Nejkratší dobu letos na stát pracovali Švýcaři, kde den daňové svobody připadl na 24. dubna. Nejdéle si počkají ve Finsku, kde bude den daňové svobody 31. července, o čtyři dny dříve ho bude mít Francie. Průměr eurozóny připadá na 30. června, průměr Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na 6. června.

