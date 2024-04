Nejčastější chyby v elektronickém daňovém přiznání. Neděláte je taky?

Nejbližší termín podání daňového přiznání, který se týká velkého počtu daňových poplatníků je už 2. května 2024. Do tohoto data musí podat daňové přiznání za rok 2023 povinně elektronicky všichni živnostníci a OSVČ. Finanční správa očekává, že letos počet elektronických podání překročí 70procentní hranici z 2,9 milionu daňových přiznání. Upozorňujeme proto na nejčastější chyby, které lidi u elektronického podání dělají.

Necelé dva týdny zbývají do termínu 2. května, kdy musí osoby samostatně výdělečně činné, tedy OSVČ, podat elektronické daňové přiznání za rok 2023. Termín nemusí dodržet jen ti, kteří mají povinný audit nebo kterým přiznání zpracovává certifikovaný daňový poradce. Pro ty platí termín 1. července 2024. Kvůli elektronické komunikaci se státem mají ale všechny podnikající fyzické osoby od loňska zřízenou datovou schránku a mají tedy dle daňového řádu i povinnost podávat daňové přiznání elektronicky.

Výjimky z této povinnosti se už letos podle informací z Finanční správy ČR uplatňovat nemohou. „Mimořádnou toleranci listinných podání daňových přiznání u OSVČ, kterým byla v prvním kvartálu 2023 zřízena ze zákona datová schránka, nelze opakovat,“ potvrzuje generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová. Prodloužení tolerance se nyní týká pouze lidí nad 70 let, kteří dosud s finančním úřadem elektronicky nekomunikovali. Těchto OSVČ jsou ale podle Hornochové jen jednotky tisíc.

Jaké chyby se dělají v elektronickém daňovém přiznání

Jedny z nejčastějších chyb v daňovém přiznání se týkají podle Jana Kotaly z EKP Advisory odpočtů nebo uplatňování slev. Jedná se tak například o nesprávné uplatňování slevy na manžela či manželku, pokud dotyčný měl za daný rok příjmy pod 68 tisíc korun. Je navíc nutné zkoumat, které příjmy se do tohoto limitu počítají a které nikoliv. Do limitu se započítávají především mzdy a výdělky z podnikání, ale také nemocenská a důchody. Nezapočítává se například rodičovská. Zapomínat by se ale nemělo ani na příjmy z investic jako se to stalo podle Kotaly v jednom kuriozním případě, kdy si daňový poplatník až teprve po několika letech vzpomněl na jeden svůj investiční účet, kde pobíral dividendy. Nejednalo se přitom o žádnou nezanedbatelnou sumu, protože na tomto investičním účtu bylo tehdy zainvestováno několik milionů korun.

Další chyby v daňovém přiznání mohou podle Kotaly souviset s hypotékami. Obvykle se jedná o nesprávné uplatnění odpočtu u úroků z hypotečních úvěrů uzavřených před a po roce 2021. Před rokem 2021 bylo totiž ještě možné uplatňovat odpočty až 300 tisíc korun ročně na úrocích z hypotéky, zatímco od roku 2021 už to je jen 150 tisíc korun ročně.

Při podávání daňového přiznání elektronicky lidé rovněž zapomínají přiložit do souboru také povinné přílohy při uplatňování odpočtu. Nejčastěji se opomínají přílohy s dokumenty k úrokům z hypotéky, příspěvky na životní pojištění či penzijní připojištění a spoření. Poměrně „oblíbenou“ chybou u lidí, kteří daňové přiznání elektronicky podávají poprvé, bývá i špatný formát odesílaného elektronického daňového přiznání. „Je nutné odesílat daňové přiznání ve formátu s koncovkou .xml, nikoliv .pdf,“ připomíná Kotala.

Jak si poradit s vyplněním elektronického daňového přiznání

Elektronicky lze daňové přiznání podat dvojím způsobem. První varianta je datovou schránkou s využitím takzvaného elektronického formuláře aplikace EPO, kde jsou zahrnuté i automatické kontroly správného vyplnění. Následně, po vytvoření .xml souboru, se poplatník přihlásí do své datové schránky, zadá adresáta pomocí ID datové schránky, připojí vygenerovaný .xml soubor a odešle na příslušného správce daně.

Druhá varianta je přes portál finanční správy MOJE DANĚ (www.mojedane.cz). Tento způsob podání daňového přiznání, který už využívá přes 660 tisíc uživatelů, má být i nejrychlejší a nejsnazší. Umožňuje totiž eliminaci chyb předvyplněním jednotlivých přiznání a automatickými nápovědami a následně i kontrolou správnosti vyplnění.

Poradenství a návody s ilustračními obrázky, jak podávat daňové přiznání elektronicky, letos zveřejnila také Hospodářská komora ČR na své webové stránce komora.cz/dane. „Abychom podnikatelům usnadnili elektronickou komunikaci se státem, připravili jsme jednoduché návody jak na to. Chceme jim ušetřit čas a usnadnit práci. Návody jsou samozřejmě přístupné všem,“ konstatuje tajemník Hospodářské komory Ladislav Minčič.

Podnikatele, kteří o vlastní datovce nevědí, čeká problém

Na konci roku 2023 bylo podle statistik Infomačního systému datových schránek v Česku 1 931 786 podnikajících fyzických osob. Ještě letos v lednu však bylo podle dat Finanční správy stále přes 30 tisíc podnikatelů, kteří do své datovky nevstoupili ani jednou. Ze 435 oslovených „spících datovkářů“ se pak až více než pětina přiznala, že o povinnosti podat přiznání elektronicky vůbec nevěděla nebo že nevěděla, že jim do datové schránky chodí oznámení. Finanční správa se proto od ledna pokouší tyto lidi „probouzet“ prostřednictvím emailů a SMS. Nejvíce „spících datovskářů“ je podle statistik v Praze, Středočeském kraji a dále pak na Jižní Moravě, v Moravskoslezském kraji a v Jižních Čechách.

Po uplynutí dubnového termínu pro podání přiznání k dani z příjmů v papírové podobě evidovala Finanční správa celkem 1 632 tisíc daňových přiznání, což bylo zhruba 58 procent z celkového odhadovaného počtu 2,9 milionu. Finanční správa odhaduje, že 70 procent daňových přiznání bude letos podáno elektronicky a 27 procent v papírové podobě.

