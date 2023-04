Viníky vysokých cen potravin hledá i rakouská vláda, vyslechla 1500 dodavatelů

Rakouská vláda se nechce smířit s vysokými cenami potravin. Zve si proto na příští dny k rozhovorům zástupce potravinářského sektoru a experty, uvedla agentura APA. Vysoké ceny potravin se snaží řešit i česká vláda. Ceny potravin v Rakousku se meziročně zvýšily méně než v České republice, ukázal průzkum.

Podle ministra sociálních věcí Johannese Raucha z rakouské strany Zelených jsou vysoké ceny potravin nepochopitelné. Rakouští sociální demokraté (SPÖ) a rakouský odborový svaz ÖGB tvrdí, že za růst cen může zdražování ze strany podniků. Institut Momentum, který má blízko k odborům, spočítal, že tři čtvrtiny domácí inflace plynou do vyšších zisků firem.

Ministerstvo sociálních věcí se podivuje, proč je růst cen potravin výrazně vyšší než už tak vysoká celková míra inflace. Spolkový úřad pro hospodářskou soutěž (BWB) zahájil vyšetřování a nedávno vyslechl 1500 dodavatelů z oblasti obchodu s potravinami, uvedlo ministerstvo.

Diskuse by měla vyjasnit otázku, zda je zvyšování cen skutečně oprávněné, nebo zda je potřeba zasáhnout. Podle Institutu Momentum jsou zisky domácích podniků v Rakousku hnací silou inflace více než téměř ve všech ostatních zemích eurozóny.

Podle výzkumného ústavu Agenda Austria, který má blízko k potravinářům, se ale ceny potravin v Rakousku v průběhu roku zvýšily méně výrazně než ve většině ostatních zemí EU. Nárůst o 14,6 procenta byl výrazně nižší než například v Německu, ale také nižší než v okolních zemích, a sice v Maďarsku, na Slovensku, ve Slovinsku nebo v České republice.

V Rakousku tvoří potraviny více než desetinu výdajů domácností, uvádí APA.

Český ministr zemědělství Zdeněk Nekula chce, aby se do kontrol cen potravin v obchodech mohl zapojit i Specializovaný finanční úřad, který může kontrolovat i marže. V polovině května by se měla znovu sejít meziresortní pracovní skupina, která se zabývá vysokými cenami potravin. Podle Nekuly se čeká na výsledky prověřování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

