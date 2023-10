Velké americké banky zbohatly. Těžily z růstu úrokových výnosů

Americká investiční banka JP Morgan Chase & Co. ve třetím čtvrtletí zvýšila zisk na 13,15 miliardy dolarů (308 miliard korun) z 9,74 miliardy ve stejném období loni. Těžila z vyšších úrokových sazeb, které zvedly její příjmy z úvěrů. Vyšší zisk vykázala za třetí kvartál i konkurenční banka Wells Fargo.

Reklama

Zvyšování úrokových sazeb ze strany americké centrální banky (Fed) posílilo čisté úrokové výnosy bank, tedy rozdíl mezi tím, co banky vydělají na úvěrech a co vyplácejí za vklady. JPMorgan Chase & Co. vykázala další rekordní čtvrtletí čistých úrokových výnosů a zvýšila svou prognózu pro letošní rok.

Čisté úrokové výnosy, které jsou hlavním zdrojem příjmů JP Morgan, dosáhly za tři měsíce do 30. září 22,9 miliardy dolarů, což je nad očekáváním analytiků. Největší americká banka uvedla, že v letošním roce očekává, že z tohoto zdroje příjmů získá 88,5 miliardy dolarů.

Americké akcie do konce roku porostou. O zdravý růst ale nepůjde, míní analytik Názory „Ve výsledku se schází vícero argumentů, spíše technické povahy, proč by měly letos trhy pokračovat v růstu i přes to, že ekonomický fundament tento růst plně nepodporuje,“ píše ve svém komentáři analytik BHS Timur Barotov. Timur Barotov Přečíst článek

Zisk JP Morgan podpořila také květnová akvizice banky First Republic Bank, která do její rozvahy přidala úvěry v hodnotě zhruba 173 miliard dolarů.

„Uvědomujeme si, že tyto výsledky těží z nadměrného zisku z čistých úrokových výnosů i z nižších než běžných úvěrových nákladů, které se časem normalizují,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Jamie Dimon. Varoval však, že války na Ukrajině a na Blízkém východě mohou mít dalekosáhlé důsledky. „Toto je možná nejnebezpečnější období, jaké svět zažil za poslední desetiletí,“ řekl Dimon.

Dařilo se i konkurenci

Konkurenční banka Wells Fargo ve třetím kvartálu zvýšila čistý zisk meziročně na 5,77 miliardy dolarů z 3,59 miliardy. Úrokové výnosy, které stouply o osm procent na 13,1 miliardy dolarů, také překonaly odhady analytiků. Banka se sídlem v San Francisku opět zvýšila celoroční výhled, protože nadále těží z vyšších úrokových sazeb.

Zemětřesení u Soukupa. Chceme firmu zachránit, tvrdí nový spolumajitel Empresy Jan Čermák Leaders Do mediálního domu Jaromíra Soukupa vstoupil nový účastník, Jan Čermák. Ten se dlouhodobě věnuje vymáhání nesplácených pohledávek. Čermák je známý především svou účastí v případu investiční skupiny Arca slovenského investičního predátora Pavola Krúpy. Čermák v tomto právně složitém případu zastupuje zájmy mnoha věřitelů s pohledávkami v řádu miliard korun. Nyní se vložil do situace kolem zadluženého mediálního podnikání Jaromíra Soukupa, majitele televize Barrandov a mnoha jiných společností, včetně zastřešující společnosti Empresa Media. Soukup je mediálně velmi činný a veřejně známý, z pozice majitele je moderátorem mnoha televizních pořadů své televize. Newstream.cz získal exkluzivní vyjádření nového spolumajitele Soukupovy skupiny, Jana Čermáka. Dalibor Martínek Přečíst článek

„Ačkoli ekonomika je i nadále odolná, pozorujeme dopady zpomalující se ekonomiky, kdy se snižují zůstatky úvěrů a mírně se zhoršuje situace v oblasti úvěrů,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Charlie Scharf.

Výsledky amerických bank poskytují první pohled na to, jak se americkým spotřebitelům a podnikům daří v prostředí vyšších a dlouhodobějších úrokových sazeb. Dnes ještě oznámí hospodářské výsledky za třetí kvartál banka Citigroup. Příští týden budou následovat Bank of America, Goldman Sachs a Morgan Stanley.