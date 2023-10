Americké akcie do konce roku porostou. O zdravý růst ale nepůjde, míní analytik

„Ve výsledku se schází vícero argumentů, spíše technické povahy, proč by měly letos trhy pokračovat v růstu i přes to, že ekonomický fundament tento růst plně nepodporuje,“ píše ve svém komentáři analytik BHS Timur Barotov.

Americký akciový trh v předešlém roce zažil velkou dávku bolesti s tím, jak začaly trhy do jisté míry zaceňovat účinky zvýšených úrokových sazeb. V tomto období index S&P 500 ztratil 20 procent, Nasdaq Composite 33 procent a Dow Jones 9 procent. Ruku v ruce ve stejném období bylo z oběhu staženo zhruba 1,7 bilionů dolarů v důsledku kvantitativního utahování americkým Fedem a emise nového dluhu americkou vládou. Od počátku letošního roku, a to obzvlášť v březnu do ekonomiky začala zpátky téct likvidita, kterou uvedení vládní aktéři stahovali z oběhu. V březnu výrazněji, neboť se do toho zapojil i Fed v reakci na krachy amerických bank v čele se Silicon Valley Bank.

Zajímavostí je to, že právě v březnu začalo docházet k výraznějšímu rozdílu mezi růstem největších amerických společností, které intenzivně rostly a menšími, které buď nerostly vůbec, nebo v mnohem menší míře. Z toho vyplývá, že většina nové likvidity odtekla právě do akcií sedmi amerických gigantů a jenom v menší míře do zbytku trhu. To dokazuje také to, že pokud by těchto sedm firem bylo v hypotetické situaci vyloučeno z indexu S&P 500, zbylých 493 firem by od počátku roku vůbec nerostlo, dokonce by byl index v lehké ztrátě! To není známka zdravého býčího trhu. I přesto ale tento rok bude nejspíš výrazně pozitivním pro americké akciové trhy, které uzavřou s dvouciferným růstem.

Co způsobí růst akcií ve zbytku roku

Předvídat co udělají akciové trhy je obtížné, ovšem v absenci výraznějších vnějších negativních vlivů lze snadno vytvořit argument pro růst. Tento růst bude mít především technickou povahu z následujících důvodů:

Americký dolar se obrací

Americká měna od poloviny července bez ustání posilovala až o šest procent v říjnu, především díky rostoucím výnosům na vládních dluhopisech. Nyní se tento růst obrací směrem dolů a americký dolar se tak má šanci znovu nadechnout. To je pozitivní pro akciové trhy.

Výnosy na dluhopisech si dávají pauzu

Silný růst výnosů amerických státních dluhopisů s delší splatností má velmi negativní účinek na ekonomický růst a akciové trhy. Ovšem nyní se zdá, že se růst zastavil a mohl by střednědobě konsolidovat, dokud se případně neobnoví. Tomu napomáhá i to, že členové Fedu se nyní vyslovují častěji proti zvýšení úrokových sazeb na příštím měnově politickém zasedání. Část trhu to bude vnímat jako konec monetárního utahování, já bych se takto neunáhloval. Tento vývoj je příznivý pro akcie.

Halloween effect

Statisticky robustní účinek Halloween efektu již prokázalo mnoho studií. Tyto studie ukazují, že většinu růstu na akciovém trhu lze sledovat v období listopad–květen. Ostatní měsíce jsou pak z pohledu výnosů v průměru méně zajímavé. Další měsíce by tak měly být růstové i z pohledu sezónních vlivů.

Všeobecná přeprodanost a negativní sentiment

Letošní rok učebnicově potvrdil špatnou pověst měsíců srpen a září, které jsou z pohledu sezónnosti naopak nejslabší pro akciové trhy. Spolu s rostoucími výnosy dluhopisů se tak vytvořilo velmi pesimistické prostředí, ve kterém pouze malé procento obchodovaných společností se ocitá nad svým 50denním klouzavým průměrem. Mnoho akcií zažilo výrazné poklesy, a to nevyjímaje silných společností, jako je Coca-Cola (-15 procent), Amazon (-13 procent), McDonald’s (-14 procent) atd. Sentiment je nyní negativní, a to obyčejně vytváří krátkodobý tlak na růst cen akcií v následujících týdnech.

Verdikt

Ve výsledku se schází vícero argumentů pro to, proč by měly trhy pokračovat v růstu letos i přes to, že ekonomický fundament tento růst plně nepodporuje. Existují i rizika tohoto scénáře, mezi které nyní patří především nově vzniklý konflikt na Blízkém východě, míra nové emise dluhu americkou vládou a události na vládní scéně Spojených států. Dle anatomie dosavadního růstu na trzích USA a ve spojitosti s makroekonomickým vývojem lze udělat úsudek, že se nejedná o zdravý růst, či nový dlouholetý býčí trh.