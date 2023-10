Zemětřesení u Soukupa. Chceme firmu zachránit, tvrdí nový spolumajitel Empresy Jan Čermák

Do mediálního domu Jaromíra Soukupa vstoupil nový účastník, Jan Čermák. Ten se dlouhodobě věnuje vymáhání nesplácených pohledávek. Čermák je známý především svou účastí v případu investiční skupiny Arca slovenského investičního predátora Pavola Krúpy. Čermák v tomto právně složitém případu zastupuje zájmy mnoha věřitelů s pohledávkami v řádu miliard korun. Nyní se vložil do situace kolem zadluženého mediálního podnikání Jaromíra Soukupa, majitele televize Barrandov a mnoha jiných společností, včetně zastřešující společnosti Empresa Media. Soukup je mediálně velmi činný a veřejně známý, z pozice majitele je moderátorem mnoha televizních pořadů své televize. Newstream.cz získal exkluzivní vyjádření nového spolumajitele Soukopovy skupiny, Jana Čermáka.

S jakým záměrem vstupujete do mediální skupiny Jaromíra Soukupa?

Pomoci mu věci zklidnit, obnovit důvěru zejména u věřitelů, partnerů, zaměstnanců. To v praxi znamená hlavně postupně vypořádat dluhy. A současně s tím zhodnocovat životaschopná aktiva. Třeba TV Barrandov má velký potenciál.

Je známo, že pan Soukup má řadu nesplacených půjček. Můžete upřesnit, o jaký objem peněz se jedná a v jakých jeho firmách? Kdo jsou věřitelé?

Bavíme se o stovkách milionů korun, postupně to projdeme do detailu. Hlavní věřitelé jsou obecně známí – v roli zajištěných věřitelů je tam nyní ČSOB + Gomanold (s pohledávkou koupenou od Unicredit) + LitFin s pohledávkou koupenou od Banky CREDITAS. A pak závazky z obchodního styku, například České Radiokomunikace a reklamní agentury jako je třeba Knowlimits.

Přebíráte za Empresu dluhy? V jaké výši? Nebo do ni přinášíte peníze? Kolik?

Máme manažerskou, organizační roli. Pomáháme nacházet dohody s věřiteli, případně dokážeme nějaké nové financování dojednat.

Jaký bude nyní scénář vývoje? Budete vstupovat i do dalších aktivit Jaromíra Soukupa? Nebo je účelem stabilizovat hospodaření Empresy?

Měl bych stejným podílem jako do Empresa Media vstoupit i do IMP a Médea. To by se mělo dořešit v horizontu týdnů.

Jaký bude váš další postup, začnete vyjednávat s věřiteli? S jakým cílem?

Ano, to je klíč ke všemu. Najít řešení, které budou věřitelé akceptovat, aby Empresa dál fungovala a využívala zase svého potenciálu.

Jaký je cílový záměr? Chcete Empresu převzít celou, nebo naopak vypořádat dluhy a stáhnout se?

Můj jediný cíl je Empresu ozdravit.

