Dalibor Martínek: Zeman, Špidla, Gross, Paroubek. Jedno eso za druhým. Rodina Altnerových to zakončí

Když je někdo dobrý právník, který se striktně drží legislativy, tak kdyby na planetu Zemi spadla kometa a zcela ji zničila, bude tento stejně trvat na naplnění podmínek sepsaných před dávnými časy.

V rodně Altnerů se zřejmě líhnou dobří právníci. Dokáží jako vlčáci sedět na jednom případu i třicet let, a nakonec ho dotáhnou do vítězného výsledku. To je dobrá vizitka pro právnickou firmu.

Proč zrovna Altnerovi? Je to rodina, která patrně zlikviduje tradiční českou politickou stranu. Dříve jí nabídla právní služby, teď ji na základě rozsudku soudu vede do ekonomické likvidace. Popravdě, není kvůli tomu moc důvodů k breku.

Takže, jak to celé bylo. Dřív v minulosti žil jakýsi Zdeněk Altner. Vystudoval práva, a asi z nějakého romantického poblouznění měl přilnavost k sociálním otázkám. Stal se kamarádem politické strany zvané sociální demokracie. A dokonce kamarádem tak důležitým, že ho vedení této strany určilo jako hlavního právníka. Měl jí pomáhat. Jenže, něco se zvrtlo. Altner příliš bazíroval na plnění smluvních vztahů, chtěl za své služby peníze. Zatímco ve vedení sociální demokracie se střídaly různé garnitury a na nějaké minulé smlouvy nikdo moc nedbal.

Altner jako právník využil neschopnosti vedení této partaje a chtěl peníze i s úroky. Takže tam ta láska k sociálním tématům asi nebyla zase tak silná. Právní služba má prostě svoji cenu, svá pravidla. I když jde o sociální demokracii.

Obvodní soud pro Prahu 1 nyní vyhověl žalobě již zemřelého advokáta Zdeňka Altnera, který požadoval po ČSSD peníze za právní služby. Ve sporu, který se táhne skoro čtvrtstoletí, má nástupnická politická strana socdem, nebo jak se tento pohrobek dříve vládní strany vlastně jmenuje, podle rozsudku uhradit Altnerovým dětem žalovanou sumu 18,5 milionu korun plus smluvní pokutu a úroky za celkem takřka půl miliardy korun.

Pro stranu je nutnost uhrazení takové částky likvidační. A proti verdiktu se odvolá. Strana tvrdí, že rozhodnutí „může být politicky motivované“.

Na tomto právním případě je zajímavých hned několik okolností. Za prvé. Je neuvěřitelné, jak dlouho se vymáhání práva v Česku vleče. Je tu žalující strana, ale než dojde česká justice, žijící v nějakém jiném vesmíru, k rozhodnutí, účastník řízení zemře. Satisfakce se dočkají až potomci pana Altnera. To je jeden bod.

Kdyby justice v naší zemi fungovala tímto způsobem, patrně bychom před nabytím práva, spravedlnosti, zemřeli my všichni. Tomu chceme říkat právní stát? Zatímco soudci jsou odhodláni snad i stávkovat za to, aby jim daňoví poplatníci dorovnali růst inflace, perou se o každou desetinu svého již tak dost vysokého platu, tak jim vůbec nevadí, že své verdikty nejsou schopni doručit v čase, ve kterém žijeme? Posvátné krávy.

Druhou rovinou je neutuchající snaha potomků právníka Altnera tento stát pumpnout o velké peníze jenom proto, že Zdeněk Altner, zřejmě tvrdohlavý člověk, uzavřel jakousi smlouvu s jednou politickou stranou. Větší pokora potomků by byla na místě. Ale jasně, asi šlo o jakousi satisfakci.

Třetí rovinou je celková situace sociální demokracie. Strany, která v Česku vládla dlouhá léta. Miloš Zeman, Vladimír Špidla, Stanislav Gross, Jiří Paroubek. Jedno eso za druhým. Nikdo se o urovnání s Altnerem, který zemřel v roce 2016, nijak nestaral. Teď je její nástupnická socdem překvapená a zkoprnělá z toho, že by někomu měla platit nějaké peníze. Ono to totiž pro stranu, jež svým lajdáctvím zklamala tisíce voličů, ale která bude příští rok usilovat o návrat do Poslanecké sněmovny, není s penězi tak lehké, jako když byla u moci.

Padl, po nekonečných letech, prapodivný soudní verdikt. Kdo ty peníze Altnerovým potomkům zaplatí? Nikdo se k tomu nebude mít. A sociální demokracie, nebo jak se tato tradiční strana nyní vlastně nazývá, má místo snu o návratu do sněmovny jiné problémy. Přežije?