Týden tradera: Na trzích se schyluje k další kontrakci, vlády se dál vesele zadlužují

Zhoršování makroekonomického prostředí stlačilo akciové trhy v uplynulém týdnu na nová minima, kdy hlavní americký index S&P 500 otestoval úrovně kolem 3600 bodů. Hlavní investiční stratégové bijí na poplach, přitom září je za námi a může se tak dostavit menší výprodejová přestávka.

Christine Lagardeová z ECB se v pondělí připojila k hospodářskému výboru Evropského parlamentu na čtvrtletním měnovém zhodnocení. V eurozóně dosáhla v srpnu meziroční inflace 9,1 procenta. Ekonomická aktivita v současnosti nevypadá zrovna zdravě (měkké indikátory jsou v záporu), ukazatele podnikatelské důvěry se propadly a nadcházející zima vypadá bezútěšně (přerušení dodávek energií s dopadem do reálné ekonomiky).

Přesto Lagardeová potvrdila, že v nadcházejících měsících je pravděpodobné další zvyšování sazeb. Šéfka ECB je přesvědčena, že vnější šoky, jako je pandemie a ruská invaze na Ukrajinu, "pohánějí inflaci taženou nabídkou, nikoli poptávkou". ECB v červenci zvýšila svou úrokovou sazbu o půl procentního bodu a na začátku září o 0,75 procentního bodu, čímž výrazně zpřísnila svou měnovou politiku. Evropská centrální banka možná bude muset na svém říjnovém zasedání zvýšit úrokové sazby o dalších 75 bazických bodů a v prosinci opět přejít na úroveň, která již nebude stimulovat ekonomiku. V současné době se očekává vrchol sazeb kolem 2,5 procenta v příštím roce. Obávám se, že to nebude stačit na snížení růstu cenové hladiny blíže k cíli dvou procent.

Italský problém je zpět

Na finanční trhy měly dopad takévýsledky parlamentních voleb v Itálii, kde s přehledem zvítězila krajně pravicová strana Bratři Itálie s včele s Giorgiou Meloniovou. Trhy volby vyhlížely z hlediska možných dopadů na ekonomickou politiku Itálie. Ta je spojena s vysokými dluhy (přes 155 procent HDP) a neúměrně vysokými výnosy na italských dluhopisech. Dopady voleb se brzy projevily, vznikající „pravicová“ koalice plánuje významně poklesy daňových odvodů, což bude mít pravděpodobně dopad na rozpočet a výnosy dosáhnuly pěti procent (klíčový desetiletý dluhopis).

Připomínám, že tyto úrovně se objevily poprvé od konce roku 2012. Bude zajímavé sledovat, jak si dále dluhopisy povedou směrem k dalšímu zvyšování sazeb ECB, dluhová krize by tedy mohla být v podstatě hned za rohem. Evropská komise bude muset nějakým způsobem přesvědčit novou vládu, že má pokračovat v reformních krocích předchozího premiéra Maria Draghiho a nevystrašit věřitele. V opačném případě bychom mohly být svědky opakovaní krize z let 2011-2013.

Unikající plyn

Zprávy o nových problémech s plynovody Nord Stream I a II se začaly šířit od pondělí. Útoky na zařízení vyvolávají další obavy z eskalace konfliktu na Ukrajině. Dánské úřady nejdříve oznámily únik z plynovodu Nord Stream 2, Švédsko pak v úterý varovalo před dvěma úniky z Nord Streamu 1. Výsledkem je další růst cen plynu v Evropě, kde to již vypadalo na určitou stabilizaci a pokles. Cena plynu v Nizozemsku se vrátila blíže 200 eur za MWh. Moskva věc posouvá směrem k Radě bezpečnosti OSN, řada zemí zahájila vyšetřování těchto poškození.

Zpráva přichází v situaci, kdy se EU chystá na další balíček sankcí proti Rusku. Měly by předcházet uvalení cenového stropu na vývoz ruské ropy. Vzhledem k tomu, že cena v posledních týdnech klesala, což se projevilo poklesem cen benzinu k úrovním blíže 37 korun za litr, tak se nejedná o lichotivou zprávu a nelze zatím odhadnout, zda to povede k významnějšímu poklesu nabídky na trhu a růstu ceny „černého zlata“.

Britové opět nakupují

Dekáda nízkých úrokových sazeb a řada „QE“ proběhlých ve Velké Británii si vybrala svoji daň. Libra po novém plánu daňových úlev, které mají pomoci ekonomice, propadla blíže k paritě s dolarem. Politici vysoké inflační tlaky v ekonomice řeší dalším tištěním peněz a finančními transfery. Výsledkem je opakování chyb ze stagflačních 70. let, následky jsou bohužel obrovské.

Britská měnová instituce Bank of Englandmusela vystoupila na podporu dluhopisového trhu oznámením nákupu dlouhých maturit („QE“ návrat v plné polní), jinak by hrozil krach britských dluhopisů. To jsou výsledky politiky autorit v měnové oblasti, kdy centrální banky po světě dlouho nechaly politiky kumulovat schodky, nepřicházet s reformami a nechat trhy se pročistit od špatných peněz.

Česko s vyšším schodkem

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 295 miliard korun (původně 270 miliard). Oznámil to ministr financí Zbyněk Stanjura. Vyšší schodek má vzniknout kvůli mimořádným výdajům na zastropování cen elektřiny a plynu. Pokrýt výdaje by měly z velké části vysoké příjmy z daně z mimořádných zisků a odvody z příjmů prodeje elektřiny nad cenový strop schválený Evropskou komisí.

Rozpočet je bohužel z mého pohledu skutečně plně proinflační a stojí taky dost na vodě. Rozuměj, na nereálně vysokých příjmech rozpočtu (ekonomika taky může více klesat), neschválených a nepropočítaných daních typu „windfalltaxes“ (nejsou zatím známé dopady daně například na bankovní sektor). Už by to chtělo skutečnou změnu ve fiskální politice, nikoliv skládání rozpočtu pouze účetní metodou. Dost by také pomohlo vládě, kdyby si přiznala, že je růst daní z příjmu nebo DPH nevyhnutelný pro výraznější konsolidaci rozpočtu, který trpí strukturálním saldem okolo 220 miliard.

ČNB ve čtvrtek měla svoje pravidelné měnově politické zasedání, které nepřineslo změny. Už před jednáním se analytici shodovali, že banka nepřikročí k nějakým další aktivním krokům proti inflaci a spíše bude dál vyčkávat co domácí ekonomika předvede. V tomto směru byla očekávaní nastavena na to, že měnová autorita potvrdí nastavení úrokových sazeb (základní 7,00 procenta, diskontní 6,00 procenta, lombardní 8,00 procenta). To se nakonec naplnilo, banka nepřikročila k úpravě sazeb.

