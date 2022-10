Ceny benzinu jsou patrně na svém mnohaměsíčním dně

Ceny pohonných hmot v ČR jsou poblíž svého dna, benzin podraží již tento týden. OPEC a Rusko totiž ve středu zřejmě rozhodnou razantně omezit těžbu ropy; delegáti se poprvé za 2,5 roku nečekaně sejdou osobně.

Od soboty je zrušeno snížení spotřební daně z benzinu. Ta se tak zvedá o 1,50 Kč/l. Když 1. 1. 2010 stoupla v rámci Janotova balíčku spotřební daň o korunu za litr, benzin v dalším týdnu rychle zdražil o 1,80 Kč/l. Ropa ale tehdy zdražovala; během prosince 2009 stoupla korunová cena barelu ropy Brent o 4,5 procenta.

Teď lze čekat týdenní nárůst jen o cca 1 Kč/l. Důvodem je to, že ropa zatím stále zlevňuje. Barel ropy Brent během září zlevnil po přepočtu z dolarů do korun o 6,1 procenta. Toto zlevnění čerpadláři do svých cen ještě teprve plně promítnou. Takže tento zlevňující tlak bude působit proti tlaku na zdražování způsobeném zrušením snížené spotřební daně z benzinu. Proto celkově cena benzinu během prvního říjnového týdne vzroste jen o jednu korunu na litr, což ovšem nevylučuje, že během první poloviny daného týdne může cena benzinu úroveň tohoto zdražení i přechodně "přestřelit".

Osobní setkání věstí radikální krok

Vývoj cen pohonných hmot v druhé polovině října a pak dále v listopadu bude do značné míry záviset na středečním vídeňském summitu členů kartelu OPEC a jeho spojenců v čele s Ruskem. Delegáti se poprvé od začátku pandemie, konkrétně od března 2020, setkají osobně. To je nečekané. Původně se předpokládalo, že se osobně setkají nejdříve koncem letošního roku. Pokud se setkávají osobně, značí to, že se zřejmě uchýlí k nějakému razantnímu kroku.

Očekává se rapidní snížení těžby ropy, až o více než milion barelů denně, a to kvůli vyhlídce celosvětového ekonomického útlumu. To by znamenalo obnovení silného tlaku na růst cen ropy, pročež by do poloviny října ustal současný pokles cen pohonných hmot v ČR. Následovalo by zdražování, které v prosinci a pak v lednu zřejmě podpoří zavedení embarga EU na dovoz ruské ropy a ropných produktů. Je tak možné, že ceny benzinu u českých čerpacích stanic jsou nyní na svém mnohaměsíčním dně, zatímco ceny nafty tam budou během jednoho či dvou týdnů.

