Senátní volby: Výprask pro Andreje Babiše

Šéf ANO tak dlouho a usilovně vykřikoval, že podzimní volby jsou referendem o Fialově vládě, až se mu skutečně podařilo mobilizovat voliče. Ty, kteří preferují koalici Spolu nebo v ní sdružené jednotlivé partaje. Jestli se něco alespoň vzdáleně přibližuje referendu, pak jsou to senátní volby, a hnutí ANO je drtivě prohrálo.

Reklama

O druhé kolo senátek je tradičně nižší zájem, úspěch zaručuje jen voličská disciplína. Babiš utrpěl velmi osobní debakl, ostře sledovaný souboj o Jihlavsko, ve kterém se vehementně angažoval, vyhrál občanský demokrat Miloš Vystrčil. Obhajoba mandátu mu dává šanci, že bude opět zastávat druhou nejvyšší ústavní funkci. Na šéfování horní komory parlamentu má podle zvykového práva nárok nejsilnější senátorský klub.

Fiala bude mít pohodlnou většinu

Babišem podporovaná Jana Nagyová s Vystrčilem v prvním kole prohrála o sedm tisíc hlasů, v tom druhém o osm tisíc. Pohořel i další kandidát podporovaný osobně šéfem ANO, Jaromír Dědeček. Na Jičínsku navzdory Babišovu očerňování obhájil mandát místopředseda TOP09 Tomáš Czernin. ANO v Senátu sice posílí, ale tak mírně, že nebude mít výraznější možnost mluvit do jeho fungování.

Fialův kabinet bude mít v zádech pohodlnou většinu v obou parlamentních komorách, ani komunální, ani senátní volby tak nebudou mít do celostátní politiky žádný větší dopad, zvláště ty senátní nechávají opoziční parlamentní partaje stát na vedlejší koleji. Výsledek doplňovacích voleb do Senátu budou muset ostře vnímat i kandidáti na prezidentskou funkci. Většina, kterou disponuje vládní koalice v obou komorách parlamentu je jasným signálem pro budoucí hlavu státu, aby se držela v mantinelech vytyčených duchem a literou Ústavy.

Senátní volby vyhrála ODS. Vystrčil zvítězil v Jihlavě. Nagyová gratuluje Politika Senátní volby letos vyhrála ODS před KDU-ČSL a ANO. Občanští demokraté získali osm mandátů z 27, přičemž na Jihlavsku opět zvítězil předseda Senátu Miloš Vystrčil. KDU-ČSL podle propočtu obhájila všech sedm mandátů, ANO získalo tři senátory a bude mít celkem pět senátorů potřebných k založení vlastního stranického klubu. ČTK, kuš Přečíst článek

Volby vyhrála ODS

Detailní i celková bilance senátních voleb je jednoznačná. Volby vyhrála ODS před KDU-ČSL a ANO. Občanští demokraté získali osm mandátů ze sedmadvaceti, lidovci obhájili všech sedm mandátů, hnutí ANO získalo tři senátory. Koalice Spolu získala dvacet mandátů ze sedmadvaceti, o kterých se rozhodovalo. Největší ztrátu – z vládních stran - utrpěla formace STAN.

Reklama

Ze šesti mandátů, které obhajovala, ho znovu získal jen Michael Canov na Liberecku. I přes tento neúspěch ale Starostové a nezávislí zůstanou druhou nejpočetnější senátorskou frakcí. ANO bude mít nově možnost ustavit vlastní senátorský klub, na volební debakl je to ale chabá náplast. Babiš, stejně jako Fialovo uskupení Spolu, nasadil nominanty do všech sedmadvaceti volebních obvodů.

Ostatní partaje počet svých kandidátů proti volbám v roce 2020 dosti omezily. Vysoká, celostátní politika dál zůstává pomyslným soubojem koalice Spolu a hnutí ANO. To se nejspíš promítne i do prezidentské volby. I když ta je pochopitelně docela jinou voličskou disciplínou než volby do Senátu.

David Ondráčka: Volme Senát jednokolově Názory Náš senátní volební systém je trochu jako návštěva ve zmrzlinárně. V první kole si můžete vybrat podle chuti něco speciálního, jiného, zvláštní příchuť – třeba melounovou nebo dračí ovoce. A ve druhém kole už máte většinou na výběr jen vanilkovou nebo čokoládovou. Nic moc a pořád dokola to samé. Proč mají lidi chodit na zmrzku dvakrát, když nakonec dostanou vždy vanilkovou? Pojďme to změnit. Senát by se měl volit jednokolově, navrhuje bývalý šéf Transparency International v Česku David Ondráčka. David Ondráčka Přečíst článek