Týden tradera: Tesla zklamala, v tuzemsku bublá další problém

Akciové trhy se v uplynulém týdnu pohybovaly opět do strany s tendencí k mírným poklesům. Obchodníci zatím vyčkávají na vhodný moment k nákupům a příchozí data na tom nic nemění. Volatilita, která je obvykle měřena indikátorem VIX (známý též jako index strachu) dosahuje nejnižších úrovní za poslední rok (v průměru kolem 16 bodů).

Služby jsou ve společné měnové unii ve stádiu rozmachu, ale průmysl nadále trpí. Měsíční průzkum ukázal, že francouzská a německá podnikatelská aktivita v dubnu vzrostla více, než se předpokládalo, protože čilá aktivita v sektoru služeb kompenzovala přetrvávající slabost ve zpracovatelském průmyslu u dvou největších evropských ekonomik. Francouzský sektor služeb sestavený společností S&P Global dosáhl 56,3 bodu, což je více než 53,9 bodu v březnu a překonává odhady na úrovni 53,4 bodu. V Německu PMI ve službách v dubnu vzrostl na 55,7 bodu, čekalo se jen 53,4 bodu.

Oproti tomu výrobní sektor zesiluje fázi poklesu aktivity. Index PMI pro francouzský zpracovatelský průmysl v dubnu klesl na 45,5 bodu z březnových 47,3 bodu a byl pod prognózou 47,8 bodu. Stejný příběh se odehrává v tomto sektoru u našeho největšího obchodního partnera, kde se německý průmysl dále zhoršuje. Index skončil hlouběji pod 50 body oddělující expanzi od kontrakce na 44 b., čekalo se 45,7 b. Uvidíme, co s vývojem ekonomiky udělá další pohyb sazeb vzhůru ze strany ECB.

Tesla zklamala

Akcie výrobce elektromobilů Tesla klesly o 10 procent poté, co společnost ve středu po uzavření trhů oznámila výsledky za první čtvrtletí. Tesla uvedla, že čistý zisk klesl o 24 procent na 2,51 miliardy dolarů, tedy 73 centů na akcii, z 3,32 miliardy dolarů, tedy 95 centů na akcii, před rokem.

Na vině poklesu hospodaření známého podniku je hned několik klíčových faktorů. Společnost upřesnila, že k poklesu zisku oproti loňskému roku přispělo "nedostatečné využití nových továren", které zatížilo marže, dále vyšší náklady na suroviny, komodity, logistiku.

Z mého pohledu je zjevné, že snížení cen určitých modelů nepřineslo dostatečný růst tržeb, který by vyvážil slábnoucí útraty spotřebitelů v prostředí klesající ekonomiky a vysoké inflace. Akcie výrobce automobilů Tesla jsou nadále vysoce volatilní a s valuacemi kolem 28x násobku zisků nejsou rozhodně levné.

Doma se na lepší časy neblýská

Stav tuzemského rozpočtu a nutný konsolidační plán ministra Zbyňka Stanjury zatím v tomto směru nenabízí příliš optimismu. Dosavadní plnění rozpočtu v letošním roce dopadlo schodkem přes 166 miliard (celoroční plán je přitom schodek maximálně 295 miliard) a úniky v koalici zrovna nepotvrzují, že by vláda mohla působit na ekonomiku skutečně restriktivně.

Plánovaná konsolidace o jedno procento ročně (kolem 70 miliard) je spíše zbožným přáním, do toho nám unikají informace z jednání mezi odbory v soukromém sektoru a pokračuje tak tlak na další růst mezd. Takové peníze, jako se nyní budou platit zaměstnancům automobilky Škoda (ve světle rekordního poklesu zisku firmy) opravdu nepamatuji.

V této situaci je určité zvýšení sazeb znovu platným nástrojem, který by ČNB měla z mého pohledu na příštím zasedání aktivovat a nebát se ještě ekonomiku řádně zchladit. Nezaměstnanost se v ČR pohybuje stabilně pod čtyřmi procenty, což stále umožňuje určitý manévrovací prostor. Případný pokles koruny a návrat nad 24 EUR/CZK by mohl situaci ještě zhoršit. Představme si, jak by asi reagovali na vzniklou situaci Alois Rašín nebo Karel Engliš. S odvahou.