Trumpovy peníze, Muskův byznys. Podezřelé načasování budí otázky
Náhoda, nebo nepříjemná otázka pro Bílý dům? Na investičních účtech Donalda Trumpa přistály dluhopisy Muskovy SpaceX za miliony dolarů. O pouhé dva dny později americký prezident podepsal opatření na podporu komerční kosmonautiky, z něhož může právě Muskova společnost těžit. Pozoruhodné načasování transakce odhalilo nové finanční přiznání, na které upozornil server CNBC. Bílý dům opakovaně tvrdí, že Trump ani jeho rodina investiční rozhodnutí neovlivňují.
Načasování, které budí otázky. Investiční účty amerického prezidenta Donalda Trumpa nakoupily 18. srpna dluhopisy společnosti SpaceX Elona Muska za jeden až pět milionů dolarů. O dva dny později Trump podepsal opatření, které má výrazně podpořit americkou komerční kosmonautiku. Právě SpaceX přitom patří mezi firmy, které z nové politiky mohou těžit. Na pozoruhodnou časovou souvislost upozornila CNBC.
Trumpův dokument počítá s podporou více než tisíce startů a návratů kosmických prostředků ročně do roku 2030. Federální úřady mají zároveň usnadnit soukromým firmám přístup ke státním startovacím zařízením a podpořit investice do vesmírné infrastruktury. SpaceX je přitom významným dodavatelem Pentagonu i NASA. Nakoupené dluhopisy společnosti nesou úrok 5,35 procenta a jsou splatné v roce 2031.
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SpaceX ale nebyla největší srpnovou investicí na prezidentových účtech. Ještě větší peníze zamířily do technologického impéria Marka Zuckerberga. Dne 21. srpna Trumpovo portfolio nakoupilo akcie společnosti Meta za pět až 25 milionů dolarů. Ve stejný den přibyly také cenné papíry společností Netflix, Chevron, AT&T, ConocoPhillips či Abbott Laboratories, pokaždé v hodnotě jednoho až pěti milionů dolarů. Účty se naopak zbavovaly například akcií AMD, Nvidie, Boeingu nebo T-Mobilu.
Rozsah obchodování je přitom mimořádný. Jen za srpen Trumpovo finanční přiznání vykazuje 517 nákupů a prodejů cenných papírů v souhrnné hodnotě 74,3 až 273,3 milionu dolarů. Vyplývá to z analýzy CNBC. Přesné částky nejsou známé, protože americká finanční přiznání uvádějí hodnoty transakcí v širokých intervalech.
A nejde o žádné drobné portfolio. Podle CNBC Trumpovo výroční finanční přiznání za rok 2025 zachytilo více než 21 tisíc obchodů s cennými papíry na osmi účtech, jejichž hodnota dosahovala nejméně 858 milionů dolarů.
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Bílý dům odmítá střet zájmů. Obchody ale budí otázky
Bílý dům trvá na tom, že Trump ani jeho rodina o investičních transakcích nerozhodují. Mluvčí Davis Ingle podle CNBC uvedl, že portfolio je spravováno nezávisle prostřednictvím účtů s volnou správou a počítačových modelů. Prezident ani jeho blízcí údajně nemají možnost jednotlivé obchody ovlivňovat. Samotné načasování nákupu dluhopisů SpaceX tak není důkazem, že Trump obchod nařídil nebo své politické rozhodnutí přizpůsobil finančním zájmům.
SpaceX přitom není jediným případem, kdy se investiční transakce časově potkala s prezidentovým rozhodnutím. Dne 26. srpna Trumpovy účty nakoupily akcie potravinářské společnosti Tyson Foods za 15 až 50 tisíc dolarů. Ve stejný den prezident podepsal opatření, které dočasně rozšířilo dovoz hovězího masa s nižším celním zatížením. Z finančního přiznání ovšem není patrné, zda nákup akcií předcházel podpisu, nebo následoval až po něm. Trump navíc zásah proti vysokým cenám hovězího masa avizoval již dříve.
Otázka možného střetu zájmů přesto zůstává. Zatímco předchozí američtí prezidenti se podle CNBC podobným pochybnostem zpravidla snažili vyhnout prodejem jednotlivých akcií nebo využíváním takzvaných slepých trustů, na Trumpových účtech pokračuje obchodování za desítky až stovky milionů dolarů. A některé z těchto investic míří právě do odvětví, o jejichž budoucnosti rozhoduje jeho administrativa.
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