Okamura: Mediální poplatky by měly být zrušeny nejpozději do léta
Televizní a rozhlasový poplatek by měl být zrušen nejpozději do léta. V dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News to řekl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura. Vládní návrh novely předpokládá financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ze státního rozpočtu. Z Okamurova vyjádření vyplynulo, že mechanismus by se měl změnit. Okamura zároveň odmítl v debatě mínění někdejšího ministra kultury Martina Baxy (ODS), jenž mluvil o záměru zavést mediální daň.
"Poplatky zrušíme podle mého názoru určitě nejpozději do léta, lhůty jsou v podstatě zřejmé," uvedl Okamura. Předloha je ve Sněmovně před druhým čtením, které by se mohlo odehrát v lednu. Následovalo by závěrečné schvalování. Okamura předpokládá veto Senátu a následně i prezidenta Petra Pavla. "Když postupně napočítáme ty lhůty, tak se dostáváme do nějakého dubna," podotkl Okamura, podle kterého pak bude potřebné přechodné období pro změnu systémů veřejnoprávní televize a rozhlasu.
Koaliční rada podle Okamury odsouhlasila rámcový mechanismus financování ČT a ČRo. Podle čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka se připravuje technicky a teď se nebude zveřejňovat. "To je zatím pozice koaliční rady vlády," řekl.
Baxa s odvoláním na dřívější vyjádření některých zástupců koalice o severské inspiraci míní, že vláda ustupuje od financování dvojice médií veřejné služby z rozpočtu a na cestě je přímé zdanění občanů mediální daní. Podle Okamury se o takovém způsobu nikdy na koaliční radě nemluvilo, jde podle něho o jiný model. "Bude to mechanismus, kterým by se neměly zvyšovat daně českým občanům," řekl.
Týden plný velkých událostí je za námi. A ačkoli by někdo asi rád, aby k těm nejdůležitějším zprávám patřilo vzedmutí občanské společnosti v Česku, případně setkání vlivných vládců velmocí, ve skutečnosti to jediné podstatné se odehrálo jinde. Svět totiž ve skutečnosti zajímají jen dvě věci: nový James Bond a GTA VI. Nevěříte? Tak sledujte.
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Týden plný velkých událostí je za námi. A ačkoli by někdo asi rád, aby k těm nejdůležitějším zprávám patřilo vzedmutí občanské společnosti v Česku, případně setkání vlivných vládců velmocí, ve skutečnosti to jediné podstatné se odehrálo jinde. Svět totiž ve skutečnosti zajímají jen dvě věci: nový James Bond a GTA VI. Nevěříte? Tak sledujte.
Předsedkyně sněmovního klubu STAN Michaela Šebelová soudí, že vláda prosazuje zrušení poplatků chaoticky a nekoncepčně. "Je vidět, že ve vládní koalici nemají jasno, jak z té šlamastyky ven," poznamenala. Stejně jako Baxa míní, že kabinet by měl současnou novelu ze Sněmovny stáhnout.
Návrh na zrušení televizního a rozhlasového poplatku poslala Sněmovna do druhého čtení po bouřlivém nočním jednání koncem října. Opozice neprosadila s ohledem na koaliční většinu zamítnutí novely už v úvodním kole. Následovala protestní stávka zaměstnanců ČT i ČRo i demonstrace na náměstích, které vyvrcholily 15. listopadu na pražské Letné. Nynější znění předlohy předpokládá vedle zrušení poplatků snížení částek pro veřejnoprávní média. ČT by měla z rozpočtu dostat 5,7 miliardy, tedy o zhruba miliardu méně, než letos vybere na poplatcích. ČRo by měla získat z poplatků 2,065 miliardy korun, částka od státu má být o asi 400 milionů korun nižší.