Musk narazil na mocnější soupeře, indické miliardáře. A teď se durdí
Elon Musk si našel nové nepřátele. Tentokrát jsou jimi indičtí miliardáři, kteří podle něj brání spuštění satelitního internetu Starlink, aby ochránili svůj lukrativní byznys. Telekomunikačnímu trhu v Indii dominují společnosti Jio a Airtel, které společně ovládají více než 80 procent trhu. Musk mluví o „zločinu proti indickému lidu“, vláda jeho obvinění odmítá. Pikantní je, že Starlink chtěl na indický trh proniknout právě ve spolupráci s oběma giganty, píše CNBC.
Elon Musk vytáhl do války proti indickým miliardářům. Tvrdí, že mu brání spustit satelitní internet Starlink, protože se bojí o své miliardové impérium.
„Blokují nás určití oligarchové, aby si udrželi monopolní sevření indického obyvatelstva,“ napsal Musk ve středu na sociální síti X. Konkrétní jména sice neuvedl, ale připojil provokativní poznámku: „Můžete hádat, kdo to je.“
Unfortunately, we are being blocked by certain oligarchs in order to maintain their monopolistic chokehold on the Indian people. You can guess who they are … This is a crime against the people of India!— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026
Jak upozorňuje CNBC, indickému telekomunikačnímu trhu dominují dvě společnosti. První je Jio, součást podnikatelského impéria miliardáře Mukesh Ambani. Druhou je Bharti Airtel, za kterou stojí další indický miliardář Sunil Mittal. Dohromady mají podle údajů indického telekomunikačního regulátora více než 80procentní podíl na trhu.
Musk obě společnosti výslovně neobvinil. Jeho výpad přichází v době, kdy Starlink stále čeká na dokončení schvalovacího procesu, bez něhož nemůže v Indii zahájit komerční provoz.
Slib levnějšího internetu nestačí
Musk tvrdí, že Starlink může zásadně rozšířit dostupnost internetu v Indii. Satelitní připojení by podle něj mohlo nabídnout vysokou rychlost i lidem, pro které jsou současné služby příliš drahé. Právě na cenovou dostupnost a pokrytí odlehlých oblastí staví svou argumentaci proti stávajícím telekomunikačním gigantům.
Starlink přitom už loni získal od indických úřadů základní telekomunikační licenci a následně také povolení od vesmírného regulátora. K zahájení komerčního provozu mu to ale nestačí. Společnost stále čeká na dokončení bezpečnostních prověrek a přidělení frekvenčního spektra.
Indická vláda odmítá, že by Starlink záměrně znevýhodňovala. Ve čtvrtek uvedla, že všichni tři licencovaní poskytovatelé satelitních komunikačních služeb procházejí stejným bezpečnostním posuzováním a nacházejí se přibližně ve stejné fázi schvalovacího procesu. Teprve po jeho dokončení mohou postoupit k přidělení frekvencí.
Musk přesto tvrdí, že jeho podnikání blokují vlivní indičtí oligarchové, kteří chtějí chránit své dominantní postavení na telekomunikačním trhu. Pro toto obvinění však zatím nepředložil důkazy. Informují o tom CNBC a Reuters.
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Muskova argumentace má navíc slabé místo. Právě Ambaniho Jio se po svém vstupu na trh před deseti lety výrazně zasloužilo o snížení cen mobilních dat v Indii. Představa, že Starlink přichází zachránit indické zákazníky před drahým internetem, je proto podstatně složitější, než jak ji Musk prezentuje.
Na celém konfliktu je nejpozoruhodnější, že SpaceX loni oznámila dohody o spolupráci právě s Jio a Airtel. Obě společnosti měly pomoci s uvedením satelitního internetu Starlink na indický trh. Zatím se však žádný výraznější posun nekonal a služba stále není dostupná.
Z někdejších obchodních partnerů se tak v Muskově veřejné rétorice stává součást prostředí, které podle něj brání konkurenci.
Jio nezahálí. V červnu oznámilo plány na vlastní nabídku satelitního připojení prostřednictvím družic na nízké oběžné dráze. Akash Ambani, syn Mukeshe Ambaniho, uvedl, že firma spolupracuje s předními globálními provozovateli satelitních sítí a chce jejich kapacity využít k rychlému spuštění služeb.
Indický trh se tak může stát dějištěm přímého souboje mezi Muskovým Starlinkem a domácími telekomunikačními giganty. Ve hře není jen připojení vzdálených oblastí, ale také kontrola nad budoucím růstem satelitních komunikací.
Starlink naráží na bezpečnostní bariéru
Starlink přitom není žádným začínajícím projektem. Podle Lauren Dreyerové, viceprezidentky SpaceX pro obchodní operace Starlinku, má společnost na oběžné dráze přibližně 11 tisíc satelitů a poskytuje služby ve více než 170 zemích.
Dreyerová na konferenci India Mobile Congress uvedla, že společnost už několik let usiluje o rozšíření dostupnosti internetu v Indii. Připomněla také memoranda o spolupráci s Jio a Airtel.
Jenže technologická převaha sama o sobě na indické úřady nestačí. Podle červnových informací agentury Bloomberg tamní regulátoři pozastavili schvalovací proces Starlinku kvůli obavám, že by jeho terminály mohly fungovat i bez příslušného povolení.
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Otázky se týkají především zabezpečení satelitních terminálů, možnosti geograficky omezit jejich používání a ukládání uživatelských dat. Pro indickou vládu jde o citlivou oblast, protože satelitní komunikace představují strategickou technologii, jejíž provoz by částečně zajišťovala zahraniční společnost.
Podle Neila Shaha ze společnosti Counterpoint Research může Starlink získat definitivní souhlas se spuštěním služeb až v době, kdy budou připraveni také domácí poskytovatelé satelitního internetu.
Shah upozorňuje, že pokud by Starlink vstoupil na trh bez vytvoření rovných konkurenčních podmínek, mohl by v indických satelitních komunikacích získat dominantní postavení.
Právě tady se střetávají dva odlišné pohledy. Musk tvrdí, že Indie chrání zavedené podnikatelské skupiny před konkurencí. Indické úřady naopak zdůrazňují bezpečnost a nutnost stejných pravidel pro všechny poskytovatele.
Výsledkem je patová situace. Musk má tisíce satelitů, globálně fungující službu a ambici získat další zákazníky. Indičtí telekomunikační giganti mají silné domácí postavení a připravují vlastní satelitní nabídku. A indická vláda drží v rukou rozhodnutí, bez kterého Starlink svůj byznys v zemi nerozjede.
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