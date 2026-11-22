Biohacking: Látka z mateřského mléka zaujala vědce. Ničí obaly virů i biofilmy
Monolaurin, který se přirozeně vyskytuje v mateřském mléce, v laboratoři brzdí růst bakterií včetně kmenů odolných vůči antibiotikům, ale i kvasinek a některých virů. Zda jako doplněk stravy skutečně posiluje obranyschopnost, však zatím jasné není.
V období, kdy se mezi lidmi šíří nachlazení, chřipka a další respirační infekce, roste zájem o přírodní látky, které by mohly podpořit obranyschopnost organismu. Jednou z těch, o nichž se v posledních letech stále častěji mluví, je monolaurin. Jde o látku přirozeně se vyskytující v mateřském mléce, která se vyznačuje výraznými antimikrobiálními vlastnostmi. Vědci zkoumají její působení proti bakteriím, kvasinkám i některým virům a zajímá je také možná podpora imunitního systému.
Monolaurin, známý také jako glycerol-monolaurát, je monoglycerid vznikající spojením glycerolu a kyseliny laurové. Ta patří mezi nasycené mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem a ve větším množství se nachází například v kokosovém a palmojádrovém oleji. Monolaurin se přirozeně vyskytuje také v mateřském mléce, kde patří mezi lipidové složky spojované s jeho přirozenými antimikrobiálními vlastnostmi. Zatímco kyselina laurová je známá především jako součást rostlinných tuků, její monoglyceridová forma vykazuje odlišné biologické účinky.
S příchodem chladnějších dnů se znovu dostává do popředí otázka, jak podpořit přirozenou obranyschopnost organismu a lépe se vypořádat s obdobím častějších nachlazení a respiračních infekcí. Pozornost přitahují také rostliny, které se po staletí využívají v tradičním léčitelství. Jednou z nich je olivovník.
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S příchodem chladnějších dnů se znovu dostává do popředí otázka, jak podpořit přirozenou obranyschopnost organismu a lépe se vypořádat s obdobím častějších nachlazení a respiračních infekcí. Pozornost přitahují také rostliny, které se po staletí využívají v tradičním léčitelství. Jednou z nich je olivovník.
Monolaurin je například schopný narušovat buněčné membrány některých mikroorganismů. V laboratorních podmínkách se ukázala jeho aktivita proti řadě grampozitivních bakterií, například zlatému stafylokoku a některým druhům streptokoků. Výzkum se zaměřuje také na jeho působení proti bakteriálním biofilmům. Tyto ochranné vrstvy umožňují bakteriím přichytit se k povrchu a vytvářet kolonie. Tím lépe odolávají nepříznivým podmínkám a způsobují chronické a opakující se infekce.
Antimikrobiální účinky monolaurinu se netýkají pouze bakterií. Laboratorní studie popsaly také jeho působení proti některým kvasinkám, včetně Candida albicans, a proti vybraným druhům virů. Mezi zkoumané patří například virus herpes simplex 2 nebo HIV-1. Monolaurin může zasahovat do lipidového obalu některých virů a ovlivňovat tak schopnost viru infikovat buňky. Ve studii zkoumající nákazu virem COVID-19 se ukázalo, že lidé s vyšší koncentrací monolaurinu v krvi měli nižší pravděpodobnost nákazy během sledovaného období.
Monolaurin ovšem nepřitahuje pozornost pouze kvůli přímému působení na mikroorganismy. Zkoumá se také jeho vliv na imunitní buňky a zánětlivé procesy a ukazuje se, že nejde pouze o stimulátor imunity. Studie na lidských T-lymfocytech zjistila, že monolaurin dokáže ovlivnit produkci cytokinů, tedy signálních molekul, jimiž imunitní buňky koordinují svou činnost. Další výzkum popsal podobné ovlivnění aktivace B-lymfocytů, které se podílejí na tvorbě protilátek.
Skořice, hřebíček a muškátový oříšek k podzimu patří nejen kvůli vůni. Obsahují biologicky aktivní látky, které mohou ovlivňovat zánět i metabolismus glukózy. Ve větších dávkách ale mohou škodit a laboratorní výsledky nelze přenášet přímo na člověka.
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Skořice, hřebíček a muškátový oříšek k podzimu patří nejen kvůli vůni. Obsahují biologicky aktivní látky, které mohou ovlivňovat zánět i metabolismus glukózy. Ve větších dávkách ale mohou škodit a laboratorní výsledky nelze přenášet přímo na člověka.
Zajímavý je také výzkum zaměřený na bakterie odolné vůči antibiotikům. Studie publikovaná v roce 2025 sledovala kmeny Staphylococcus aureus získané od dětí a dospělých s atopickou dermatitidou. Některé z izolovaných bakterií vykazovaly rezistenci vůči běžně používaným antibiotikům, monolaurin však dokázal v laboratorních podmínkách omezit jejich růst. Výzkumníci zaznamenali účinek i proti kmenům rezistentním vůči methicilinu nebo dalším antibiotikům. Studie tak přispívá k rostoucímu zájmu o monolaurin jako o možnou součást budoucích antimikrobiálních přípravků.
Tyto poznatky ukazují, že monolaurin může zasahovat do regulace imunitní odpovědi, nikoli pouze do samotných mikroorganismů. Zatím však není jasné, jak se uvedené buněčné mechanismy projevují při běžném užívání doplňků stravy. Je proto přesnější mluvit o jeho imunomodulačním potenciálu než o prokázaném posilování obranyschopnosti. Výzkum navíc naznačuje, že jeho účinky mohou záviset na koncentraci a konkrétním typu imunitních buněk.
Monolaurin se nejčastěji užívá ve formě doplňků stravy, které jsou dostupné jako kapsle, tablety nebo granule. Vedle vnitřního užívání se díky svým antimikrobiálním vlastnostem zkoumá také jeho lokální využití v kosmetických a dermatologických přípravcích, například v krémech, gelech a přípravcích určených k péči o pokožku. Pozornost se soustředí především na jeho možné uplatnění při problémech spojených s přemnožením bakterií, kvasinek nebo tvorbou biofilmů na povrchu kůže. V kosmetice může být součástí přípravků určených k ochraně pokožky a omezení růstu nežádoucích mikroorganismů.
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