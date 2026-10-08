Trumpovi se kupí problémy před klíčovými volbami. Ztrácí i ty, kteří ho dostali zpět do Bílého domu
Donald Trump vstupuje do závěrečné fáze před listopadovými volbami do Kongresu s několika varovnými signály. Jeho podpora zůstává na rekordním minimu, republikánští voliči jsou výrazně méně motivovaní než demokraté a změna se rýsuje i mezi muži, kteří Trumpovi výrazně pomohli k vítězství v prezidentských volbách v roce 2024.
Republikánům se před listopadovými volbami do Kongresu začínají kupit problémy. Nový průzkum Reuters/Ipsos ukazuje výrazný rozdíl v motivaci voličů obou stran: zatímco 48 procent lidí, kteří v roce 2024 hlasovali pro Kamalu Harrisovou, tvrdí, že jsou z nadcházejících voleb velmi nadšení, mezi tehdejšími voliči Donalda Trumpa je to pouze 30 procent.
Rozdíl může být důležitý zejména proto, že se bude rozhodovat o kontrole obou komor Kongresu. Demokraté jsou podle průzkumu ve výhodnější pozici v boji o Sněmovnu reprezentantů a zůstávají konkurenceschopní také v Senátu. Republikánům navíc komplikuje situaci skutečnost, že část Trumpových někdejších voličů stále není rozhodnutá: třináct procent z nich neví, koho v kongresových volbách podpoří, zatímco mezi voliči Harrisové je nerozhodnutých sedm procent.
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Trump ztrácí i mezi muži
Další nepříjemný signál přichází od mužských voličů, kteří byli jedním z pilířů Trumpova návratu do Bílého domu. Trump mezi muži uspěl ve všech třech svých prezidentských kampaních a v roce 2024 nad Harrisovou podle analýzy Pew Research vedl v této skupině o 12 procentních bodů. Nynější průzkum ale ukazuje opačný trend: pokud by se kongresové volby konaly nyní, 43 procent mužů by podpořilo demokraty a 39 procent republikány. Čtyřbodový náskok demokratů je mezi mužskými voliči nejvyšší od začátku Trumpova druhého funkčního období. Ještě v roce 2025 muži soustavně preferovali republikány, od srpna se ale většinou přiklánějí k demokratům.
Trumpova celková popularita přitom zůstává na rekordně nízké úrovni. Jeho působení v prezidentském úřadu schvaluje podle průzkumu jen 32 procent Američanů. Od jeho návratu do Bílého domu v lednu 2025 podpora klesla ve všech hlavních demografických skupinách, přičemž dvouciferné propady zaznamenal mezi Hispánci, muži, obyvateli venkova a předměstí, lidmi bez vysokoškolského vzdělání i evangelikálními křesťany. Republikáni si zatím udržují mírnou převahu mezi voliči staršími 50 let, kde vedou nad demokraty poměrem 44 ku 42 procentům. Ještě v prosinci ale jejich náskok v této skupině činil osm procentních bodů.
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„Bůh stvořil Trumpa“ nebo oslava amerického „zlatého věku“. Trumpova vláda nechala za veřejné peníze vyrobit nejméně 13 videí připomínajících politickou kampaň. Po kritice demokratů, republikánů i expertů na etiku prezident couvá a slibuje, že další propagaci zaplatí ze svého a z peněz hnutí MAGA.
Voliče nejvíc trápí životní náklady
Do volebního rozhodování Američanů stále silněji promlouvá ekonomika. Podle průzkumu jsou životní náklady nejdůležitějším tématem, které voliči před listopadovým hlasováním řeší. Obavy zesílily také kvůli růstu cen benzinu a nafty po vypuknutí války s Íránem. Trump přitom během své prezidentské kampaně sliboval, že nebude rozpoutávat nové konflikty a bude snižovat náklady spotřebitelů. Za životními náklady následují mezi prioritami voličů demokratické hodnoty a migrace.
Pro republikány je ale zřejmě největším problémem samotná motivace jejich příznivců přijít k urnám. Mezi všemi respondenty, kteří uvedli, že jsou z voleb nadšení, jich 62 procent uvedlo, že je mobilizuje možnost vyjádřit odpor vůči Trumpovi. Pouze 36 procent chce hlasováním prezidenta naopak podpořit. Republikánský stratég Charlie Gerow proto upozornil, že jeho strana musí před volbami výrazně zvýšit nadšení vlastních příznivců, protože právě účast může rozhodnout o výsledku.
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