Akcioví investoři se opájejí zisky. Je to past, varuje miliardář Ray Dalio
Akcie rostou, firmy vydělávají a investoři stále věří, že nejhorší mají za sebou. Jenže miliardář Ray Dalio, zakladatel investičního gigantu Bridgewater Associates, vidí na trzích varovné signály. Výnosy dluhopisů rostou, peníze zdražují a firmám může začít docházet hotovost, přestože jejich účetní zisky dál porostou. Podle Dalia se navíc výprodej dluhopisů ještě zdaleka nemusel zastavit. Uvedl to v rozhovoru pro CNBC.
Na světových finančních trzích se odehrává pozoruhodný paradox. Výnosy dluhopisů rostou, půjčování peněz se prodražuje, ale akcie se zatím drží. Podle miliardáře Raye Dalia, zakladatele společnosti Bridgewater Associates, za tím není žádné kouzlo. Firmám stále rostou zisky, a jejich akcie proto investorům nabízejí dostatečně atraktivní očekávaný výnos. Jenže právě tato výhoda se postupně zmenšuje.
„Nacházíme se ve fázi cyklu, kdy mohou úrokové sazby růst, aniž by to srazilo akciový trh, protože růst zisků je dostatečný a očekávané výnosy jsou stále atraktivní,“ řekl Dalio ve čtvrtek v rozhovoru pro CNBC. Zároveň ale upozornil, že jakmile se tento ochranný polštář ztenčí, trhy se dostávají do pozdější a rizikovější fáze cyklu.
Mechanismus je poměrně jednoduchý. Když bezpečnější dluhopisy začnou investorům nabízet vyšší výnosy, akcie musí svou vyšší rizikovost něčím vyvážit. Dokud firmám dostatečně rostou zisky, nemusí to být problém. Pokud ale ceny akcií stoupají současně s výnosy dluhopisů, rozdíl mezi jejich očekávanou atraktivitou se zmenšuje. Investoři pak mají stále méně důvodů tolerovat vysoké ceny akcií.
Dalio upozornil, že první známky napětí už se objevují také na úvěrovém trhu. Začínají se totiž rozšiřovat kreditní spready, tedy rozdíly mezi výnosy rizikovějších podnikových dluhopisů a bezpečnějších státních cenných papírů. To může signalizovat, že investoři začínají za podstupované riziko požadovat vyšší odměnu.
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Obavy z inflace a hory státních dluhů prohlubují výprodej na dluhopisovém trhu. Pod tlakem jsou zejména americké a britské akcie, ale i Evropa. Náklady na dluhopisy jsou nejvyšší za dvě dekády.
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Ještě zajímavější je Daliovo varování před vývojem firemních peněžních toků. Investoři podle něj mohou příliš pozornosti věnovat vykazovaným ziskům a přehlížet, kolik hotovosti společnosti skutečně vytvářejí po zaplacení investic.
Právě tady se může skrývat problém. Firma může vykazovat rostoucí zisk, ale současně utrácet obrovské částky za nové technologie, infrastrukturu nebo rozšiřování výroby. Výsledkem je, že na účtech jí zbývá méně peněz, než by samotné hospodářské výsledky naznačovaly.
„Musíte věnovat pozornost volnému peněžnímu toku, nejen ziskům,“ upozornil Dalio. Pokud podle něj podnik vydělává, ale zároveň investuje a nevytváří dostatek dostupné hotovosti, začíná se u něj rozvíjet problém s likviditou.
Zakladatel Bridgewater Associates přitom očekává, že zatímco vykazované zisky společností by se měly nadále zlepšovat, jejich volné peněžní toky se budou zhoršovat.
Dluhopisové trhy zažívají další prudký výprodej a investorům přestává stačit ani pětiprocentní výnos. Americké státní bondy se dostaly na nejvyšší úrovně za téměř dvě desetiletí, tlak se přelévá do Evropy, Japonska i Česka a trh stále více sází na další růst sazeb Fedu. Dražší ropa a rostoucí náklady na obsluhu amerického dluhu napětí ještě zvyšují.
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Dluhopisové trhy zažívají další prudký výprodej a investorům přestává stačit ani pětiprocentní výnos. Americké státní bondy se dostaly na nejvyšší úrovně za téměř dvě desetiletí, tlak se přelévá do Evropy, Japonska i Česka a trh stále více sází na další růst sazeb Fedu. Dražší ropa a rostoucí náklady na obsluhu amerického dluhu napětí ještě zvyšují.
Tato úvaha je zvlášť důležitá v době rozsáhlých investic do umělé inteligence. Technologické společnosti i další podniky vynakládají vysoké částky na infrastrukturu a nové technologie. Takové investice mohou přinést budoucí růst, zároveň však představují okamžitý nárok na hotovost. Dalio proto upozorňuje, že samotný růst zisků nemusí být dostatečným měřítkem finanční kondice firem.
Dluhopisový trh neřekl poslední slovo
Problémy akcií přitom nemusí začít přímo na burze. Dalio očekává další tlak na ceny dluhopisů, protože vlády i soukromé společnosti soupeří o kapitál investorů. Státy si půjčují na financování rozpočtových deficitů, zatímco podniky potřebují peníze na rozsáhlé investice. Výsledkem je rostoucí nabídka dluhových cenných papírů, která může tlačit jejich ceny dolů a výnosy nahoru.
„Jsme na medvědím trhu s dluhopisy, to je podle mě docela jasné. A odhadoval bych, že ještě bude pokračovat,“ uvedl Dalio.
Rostoucí výnosy dluhopisů mají přitom dopad daleko za hranice finančních trhů. Promítají se do nákladů financování firem i vlád a postupně mohou omezovat dostupnost úvěrů. Pokud se peníze stanou příliš drahými, podniky začnou brzdit investice a domácnosti výdaje. Právě tak se může tlak z dluhopisového trhu přenést do reálné ekonomiky a následně zpět na burzy.
Dalio ovšem zatím nepředpovídá bezprostřední burzovní krach ani propad firemních zisků. Podle něj finanční podmínky ještě nejsou natolik přísné, aby výrazně omezovaly úvěrování a výdaje. Proces zpřísňování se však už začal projevovat a jeho další vývoj může být pro akciové trhy nepříjemný.
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