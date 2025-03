Váš tón se nám nelíbí. Dánsko se vymezilo vůči Trumpovi

Dánsko "neoceňuje" tón, který používá administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Takto spolu nehovoří blízcí spojenci. Dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen tak ve videu na síti X komentoval vyjádření amerických představitelů ohledně Grónska, které v pátek navštívil americký viceprezident J.D. Vance.

Prezident Trump v poslední době opakovaně hovořil o nezbytnosti dostat největší ostrov světa, který je autonomní součástí Dánského království, pod americkou kontrolu. "Jsme otevření kritice, ale budu naprosto otevřený. Neoceňujeme tón, kterým se tu hovoří. Takto spolu nemluví blízcí spojenci. A já stále považuji Dánsko a Spojené státy za blízké spojence," řekl šéf dánské diplomacie v vzkazu "americkým přátelům" v angličtině.

Reagoval i přímo na páteční prohlášení amerického viceprezidenta Vance, který Dánsko obvinil z nedostatečného investování do lidí a bezpečnosti v Grónsku. Řekl, že by Grónsku bylo lépe "pod bezpečnostním deštníkem Spojených států".

"Respektujeme, že Spojené státy potřebují větší vojenskou přítomnost v Grónsku, jak večer zmínil viceprezident Vance," řekl Rasmussen a dodal, že Kodaň je otevřená diskusi. Připomněl vojenskou dohodu s USA z roku 1951, která podle něj umožňuje výrazné posílení americké vojenské přítomnosti v Grónsku. "A nezapomínejme, že Grónsko je součástí NATO. Bezpečnostní garance NATO dnes pokrývá také Grónsko," zdůraznil Rasmussen na závěr svého poselství.

Vance v pátek v Grónsku navštívil americkou vojenskou základnu. Původně měla být cesta třídenní, ale po dánské i grónské kritice cestu Američané omezili na jeden den a jen na základnu. Vance v pondělním rozhovoru s televizí Fox News prohlásil, že Trump si ostrov vezme, pokud to bude nutné. "Nezajímá se o to, co na nás Evropané křičí, soustředí se na to, aby zájmy amerických občanů byly na prvním místě," řekl viceprezident, který mimo jiné označil Dánsko za nedobrého spojence.

Největší ostrov světa má geostrategický význam a zároveň disponuje velkým nerostným bohatstvím. Obyvatelé Grónska Trumpovy plány z velké většiny odmítají, přejí si ale nezávislost na Dánsku.

Samotný Trump v pátek znovu řekl, že ovládnutí Grónska je nezbytné. "Myslím, že Evropané to chápou. A pokud ne, budeme jim to muset vysvětlit," řekl Trump novinářům. "Pokud se podíváte na vodní cesty, všude tam máme čínské a ruské lodě. Nespoléháme na Dánsko a ani nikoho jiného, aby se o tu situaci postaral," dodal.